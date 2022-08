Google maakt ontgrendelen van Pixel 6a-bootloader mogelijk met update

Google gaat het ontgrendelen van de bootloader op de Pixel 6a mogelijk maken via een software-update. Kort na de levering was er geen optie beschikbaar om dat te doen, maar de eerste over-the-airupdate brengt die mogelijkheid naar de telefoons.

De Pixel 6a wordt in landen als Amerika inmiddels uitgeleverd aan de eerste preorderklanten. Op forums zoals dat van XDA viel het gebruikers op dat de bootloader van het toestel niet te ontgrendelen was. Dat komt voor bij telefoons die in Amerika via de provider worden geleverd. In de Developer Options in het menu is de knop voor OEM unlocking grijs gemaakt en niet beschikbaar.

Google zegt nu tegen Android Police dat het dat probleem in een komende software-update oplost. Die over-the-airupdate is nu al uit en wordt in de komende week onder alle gebruikers uitgebracht, afhankelijk van hun providers. Die update maakt de bootloader overal ontgrendelbaar. Het bedrijf schrijft dat niet in de patch notes en het is niet duidelijk of het gaat om een bug of dat het onbeschikbaar maken gepland was.