Pixel 6a komt in 14 landen uit en krijgt andere vingerafdrukscanner

Googles aankomende Pixel 6a-smartphone komt in totaal in 14 landen uit. De Benelux zit daar niet tussen, maar het VK, Duitsland en Frankrijk wel. Verder krijgt de smartphone een andere vingerafdrukscanner dan de Pixel 6 en 6 Pro.

Op een recent bijgewerkte supportpagina van Google is te zien waar de Pixel 6a uitkomt: Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Puerto Rico, Singapore, Spanje, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 'Later dit jaar' volgt ook India, zo tweette het bedrijf. Hoewel Nederland en België niet in dat rijtje staan, moet de beschikbaarheid in meerdere nabijgelegen landen er wel voor zorgen dat importeren een minder uitdagende en dure onderneming wordt. Het toestel contrasteert daarmee sterk met de Pixel 5a, die alleen in Japan en de VS uitkwam.

Android Central sprak met Rick Osterloh, Senior Vice President van Devices and Services bij Google. De man vertelde de redactie van de website dat de Pixel 6a een andere vingerafdrukscanner zal gebruiken dan die in de Pixel 6 en 6 Pro zit. Veel gebruikers en recensenten, waaronder Tweakers zelf, menen dat deze optische vingerafdrukscanner onder het scherm te langzaam werkt. Volgens bronnen van 9to5Google werkt Google nog aan face unclock voor de Pixel 6-serie.

De Pixel 6a komt in de eerste dertien genoemde landen uit op 28 juli voor 459 euro. Deze smartphone krijgt dezelfde Tensor-soc die ook in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zit, maar gebruikt een oudere 12,2-megapixelsensor voor de primaire camera. De 6a is met zijn platte 6,1"-amoledscherm ook iets kleiner dan de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die respectievelijk een 6,4"- en 6,7"-paneel hebben. Google onthulde de telefoon op 11 mei, samen met de Pixel Watch en Pixel 7 en de Pixel Buds Pro.