Google Pixel 6a

Je kunt er inmiddels de klok op gelijk zetten: na een high-end Pixel brengt Google altijd een lichtere, goedkopere versie uit. Dat is een toestel uit de a-serie; in dit geval gaat het om de Pixel 6a. De a-toestellen zijn normaal gesproken wat zwakker en missen een aantal functies ten opzichte van de high-end versies, maar dat verschil lijkt dit jaar erg mee te vallen. De specificaties lijken op papier op veel vlakken gelijk te zijn en als we de twee toestellen in onze handen houden, zijn ze bijna niet van elkaar te onderscheiden.

De Pixel 6a is al even op de markt, maar je zal er vast weinig van hebben gemerkt. Dat komt omdat Google de Pixels nog steeds niet officieel verkoopt in de Benelux. Gelukkig is het niet zo erg als vorig jaar met de Pixel 5a. Dat toestel was nog veel slechter verkrijgbaar dan alle andere Pixels, omdat het alleen in de Verenigde Staten en Japan was uitgebracht. Dat is ook de reden waarom we dat toestel niet hebben gereviewd. Via grijze import zijn ze wel makkelijk te krijgen, maar je zult er wat meer moeite voor moeten doen. Er zijn genoeg mensen die dat ervoor over hebben, omdat deze smartphones over het algemeen goed scoren en veel vinkjes op de eisenlijstjes van tweakers zetten.

Als we kijken naar de specificaties van de Pixel 6 en 6a zou je je kunnen afvragen of de nieuwe smartphone niet te veel in het vaarwater van de Pixel 6 terecht zou kunnen komen. Er lijken zoveel overeenkomsten te zijn tussen de twee toestellen dat het prijsverschil er weleens voor kan zorgen dat de Pixel 6 minder aantrekkelijk wordt dan de 6a. De toestellen kosten op het moment van schrijven respectievelijk 539 en 449 euro. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat we de twee toestellen met elkaar vergelijken. Daarnaast viel ons ook op dat er in verschillende communities wordt gesproken over de Nothing Phone (1). Dat toestel wordt vaak in één adem genoemd met de Pixel 6a. We hebben al heel wat discussies doorgeploegd waarin dat toestel eerder wordt aangeraden dan de nieuwe smartphone van Google. Daarom vergelijken wij de Pixel 6a in deze review zowel met de Pixel 6 als met de Nothing Phone (1). Lukt het Google om met de 6a opnieuw de harten van de gemiddelde tweaker te veroveren?