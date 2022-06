'Google Pixel 6a krijgt Tensor-soc en primaire camerasensor uit oudere Pixels'

De komende Google Pixel 6a krijgt mogelijk dezelfde Tensor-soc als de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat meldt 9to5Google op basis van eigen informatie. De telefoon zou ook dezelfde primaire 12,2-megapixelcamera krijgen die sinds de Pixel 3 werd gebruikt in smartphones van Google.

Het APK Insight-team van 9to5Google heeft de informatie naar eigen zeggen gevonden in de Google Camera-app. De website meldt dat de komende Google Pixel 6a gebruikmaakt van een Sony IMX363-sensor voor de primaire camera. Deze 12,2-megapixelsensor werd gebruikt in alle Google Pixel-smartphones van de Pixel 3 tot de Pixel 5a. Met de huidige Google Pixel 6-serie stapte het bedrijf over op de Samsung GN1-sensor, die een 50-megapixelresolutie heeft. De GN1 is ook fysiek groter dan de IMX363, en vangt daardoor meer licht op.

9to5Google meldt daarbij wel dat de ultragroothoekcamera gebruikmaakt van een Sony IMX386-sensor. Diezelfde sensor wordt gebruikt achter de ultragroothoeklens van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Ook de Tensor-soc, die Google heeft ontworpen voor zijn Pixel 6-serie, zal gebruikt worden in de goedkopere Pixel 6a. Eerder werd gespeculeerd dat de Pixel 6a mogelijk geleverd zou worden met een Tensor Lite of een Snapdragon-soc van Qualcomm, maar dit lijkt dus niet het geval te zijn.

Er verschenen vorige week al renders van de Google Pixel 6a. Het telefoon lijkt qua ontwerp op de hoger gepositioneerde Pixel 6-modellen, maar krijgt wel een kleiner 6,2"-amoledscherm. Het zou ook de eerste Pixel-telefoon in de a-serie worden zonder een 3,5mm-jack. Het is niet bekend wanneer de Google Pixel 6a uitkomt of wat deze gaat kosten.

Eerder verschenen renders van de Google Pixel 6a. Afbeeldingen door OnLeaks, via 91mobiles