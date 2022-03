Android 12L-bèta wijst op komst Face Unlock voor Google Pixel 6 Pro

De Android 12L-bèta bevat verwijzingen dat de Google Pixel 6 Pro mogelijk toch Face Unlock krijgt. Dat heeft 9to5Google ontdekt. De bètaversie van dit OS verwijst naar een experimentele 'faceauth'-functie. De Google Pixel 6-bèta bevat deze code niet.

Het APK Insight-team van 9to5Google heeft de verwijzingen aangetroffen in de broncode van de recent uitgebrachte Android 12L-bèta. De website noemt twee verschillende regels code die 'face auth' vermelden voor 'Raven'. Dat is de codenaam voor de Google Pixel 6 Pro. Die regels staan niet in dezelfde codebestanden voor de 'gewone' Google Pixel 6, die intern bij Google 'Oriole' wordt genoemd. Dit wijst erop dat Face Unlock alleen beschikbaar zou komen voor de Pro-variant. Voor zover bekend heeft de Pixel 6 Pro geen speciale sensoren voor gezichtsherkenning. De Pro-variant heeft wel een selfiecamera met hogere resolutie en bredere kijkhoek dan die van de Pixel 6.

9to5Google meldt dat het ook verwijzingen naar gezichtsverificatie heeft gevonden die Face Unlock als een 'experimentele' functie aanduiden. De feature is daarom nog niet beschikbaar en het is niet volledig zeker of Face Unlock daadwerkelijk wordt uitgebracht voor de smartphone. Er zijn ook regels code die erop wijzen dat Pixel 6 Pro-gebruikers kunnen schakelen tussen Face Unlock, de vingerafdrukscanner onder het scherm, of een combinatie van beide.

Er gingen eerder al geruchten rond dat de Google Pixel 6-serie uit zou komen met een Face Unlock-functie, schrijft 9to5Google. Dit bleek bij release niet het geval te zijn. Vooralsnog zijn de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL de enige Pixel-toestellen met ondersteuning voor Face Unlock. Die twee smartphones gebruiken daarvoor een Soli-radar voor 3d-gezichtsherkenning.