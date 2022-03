Screenshots tonen Android 13-functies

Er zijn screenshots verschenen die Android 13, met codenaam Tiramisu, tonen. Uit de screenshots blijkt dat Google aan een aantal nieuwe functies werkt. Zo moeten apps vooraf toestemming van gebruikers hebben om notificaties te mogen versturen.

Een van de nieuwe functies van Android 13 is dat apps voor het versturen van notificaties een machtiging moeten vragen van gebruikers, net als nu al het geval is bij apps die toegang willen tot onder meer de camera, locatie en contactenlijst van gebruikers. Als gebruikers voor het eerst een app opstarten, moeten ze de app dus expliciet toestemming geven voor het versturen van notificaties. XDA Developers, die de screenshots publiceert, verwacht dat bij apps voor Android 12 of ouder die toestemming automatisch al verleend wordt.

Verder wordt er een instelling toegevoegd waarmee gebruikers per app de taal aan kunnen passen. Hierdoor is het niet langer nodig om de hele systeemtaal te veranderen als mensen een specifieke app in een andere taal wil gebruiken, en die app niet zelf al een ingebouwd taalkeuzemenu heeft. Tot slot tonen de screenshots een nieuwe optie waarmee de lay-out van de klok op het vergrendelscherm aangepast kan worden. Volgens XDA Developers komt deze functie mogelijk al eerder beschikbaar, in Android 12L.

De screenshots komen volgens XDA Developers van een 'erg vroege' versie van Android 13. De site waarschuwt daarom dat het niet zeker is dat alle ontdekte functies volgend jaar in de eerste Developer Preview van Tiramisu aanwezig zullen zijn.