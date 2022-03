KVK mag van rechter toegang tot register niet beperken met Databankenwet

De Kamer van Koophandel mag van de rechtbank niet de Databankenwet gebruiken om toegang tot het handelsregister aan klantbedrijven te beperken. De KVK wilde met die wet ervoor zorgen dat bedrijven alleen met toestemming van de KVK grote delen van het register konden verkopen.

De rechtszaak werd aangespannen door de Vereniging Voor Zakelijke B2B Informatie, ofwel Vvzbi. Vvzbi's leden leveren bedrijfsinformatie aan zakelijke afnemers voor creditmanagement, risk & compliance en marketingdoeleinden. Deze bedrijven leveren informatie aan onder meer overheidsdiensten, financiële instellingen, accountants, advocaten en andere bedrijven, en gebruiken hiervoor gegevens uit het handelsregister van de KVK.

In de praktijk betekende dit volgens de KVK dat er 'op grote schaal onbeperkt hergebruik' van data uit het register plaatsvond, wat volgens de Kamer van Koophandel tegen haar wettelijke taken inging. Klantbedrijven maakten namelijk 'schaduwregistraties' aan, claimt de organisatie, waarmee ze tegen lagere tarieven dan de KVK soortgelijke diensten konden aanbieden.

Hier zou KVK meerdere bezwaren tegen hebben. Zo zouden deze gegevens verouderd kunnen zijn en zou dit betekenen dat de KVK inkomsten zou mislopen. Dit laatste zou weer gevolgen hebben voor de Nederlandse schatkist, omdat het budget van de KVK kan worden aangevuld door de overheid als de KVK zelf niet genoeg inkomsten kan binnenhalen. Het derde bezwaar gaat om de privacy. Bij deze schaduwregisters zouden er minder maatregelen zijn om bijvoorbeeld doorzoekbaarheid of direct marketing te beperken.

Daarom voerde de KVK op 1 januari dit jaar nieuwe gebruiksvoorwaarden in, waarmee hergebruik van substantiële delen van dit register alleen zou mogen met databankrechtelijke toestemming van de KVK, onder de Databankenwet. Deze voorwaarden zouden op 1 december ingaan. Alle langlopende contracten met klantbedrijven werden opgezegd, zodat de nieuwe voorwaarden ook voor deze bedrijven in konden gaan.

De Vvzbi was het hier niet mee eens en stapte daarom naar de rechtbank. Deze vonnist dat de Kamer van Koophandel zich inderdaad niet mag beroepen onder de Databankenwet, omdat deze geen producent is zoals de Databankenwet voorschrijft. Hierbij gaat het erom of de KVK substantieel investeert in de inhoud van haar databank en of ze een risico draagt bij haar investering.

De rechtbank vindt dat de KVK geen financieel risico draagt bij de investering, juist omdat de KVK een financieel beroep kan doen op de overheid als ze niet genoeg inkomsten binnen kan krijgen. Daarnaast heeft de KVK geen 'economische rechtvaardigingsgrond' om te investeren in haar databank, omdat ze de wettelijke taak heeft om die investeringen te doen. Naast dat de KVK de toegang niet mag beperken onder databankenrecht, moet de KVK Vvzbi's proceskosten van 67.678,30 euro betalen.

De KVK zegt in een reactie 'verrast' te zijn door deze uitspraak en zal na het bestuderen van het oordeel volgende stappen overwegen. Daarnaast zegt de organisatie zich te blijven inzetten voor 'correct gebruik van gegevens uit het Handelsregister'. De Vvzbi is blij met de uitspraak en zegt privacyregels 'zeer serieus' te nemen en verwijst naar een gezamenlijke privacygedragscode die onlangs is opgesteld.