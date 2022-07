Ondernemers kunnen woonadressen in toekomst afschermen in KvK Handelsregister

Ondernemers kunnen in de toekomst hun woonadres afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook wordt het mogelijk telefoonnummers en e-mailadressen af te schermen. Ondernemers moeten dan wel een alternatief postadres hebben.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de KvK opdracht geeft om die wijzigingen door te voeren. Het gaat om een aanpassing van het Handelsregister waar ondernemers zich verplicht bij moeten inschrijven. Ondernemers moeten bij inschrijving nog wel een fysiek woonadres opgeven, maar die informatie wordt niet meer openbaar beschikbaar. In dat geval moet een ondernemer wel een postbus opgeven. Dat kost ongeveer 280 euro per jaar.

De fysieke woonadressen zijn nog wel opvraagbaar door autoriteiten die daar wettelijk recht op hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de politie of deurwaarders.

Naast woonadressen staan in de toekomst ook telefoonnummers en e-mailadressen afgeschermd in het Handelsregister. Samen met die maatregel verdwijnt ook de mogelijkheid om gegevens uit het Handelsregister aan te kopen. Dat was een doorn in het oog van veel ondernemers, die regelmatig werden benaderd door commerciële partijen voor reclamedoeleinden.

De aanpassingen zijn vooral interessant voor zelfstandig ondernemers. Die gebruiken doorgaans hun thuisadres als standplaats voor hun onderneming. Dat maakte het makkelijk de woonadressen te zoeken van bijvoorbeeld journalisten. Het Handelsregister lag om die reden de afgelopen jaren onder vuur van de Tweede Kamer. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens had kritiek. Voormalig minister Mona Keijzer wilde het Handelsregister niet veranderen omdat dat volgens Europese regels openbaar zou moeten zijn. Wel versoepelde de KvK eerder dit jaar de regels voor het afschermen van data voor ondernemers.

Minister Adriaansens erkent dat het afschermen van het Handelsregister de Kamer van Koophandel veel geld gaat kosten. Een belangrijk deel van de inkomsten van de KvK komt uit de commerciële verkoop van data. "In de loop van het najaar zal ik de financiële implicaties verder uitwerken en voorzien van dekkingsvoorstellen zodat deze in de komende begrotingen kunnen worden meegenomen", schrijft de minister in haar brief.