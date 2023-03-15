Belgische deurwaarders mogen veel laptops of telefoons niet meer in beslag nemen

Belgische deurwaarders mogen niet meer zomaar laptops en smartphones in beslag nemen. Alleen dure modellen mogen ze nog in beslag nemen. Deze bescherming geldt ook voor partners en kinderen.

De Kamercommissie Justitie heeft de lijst met gevrijwaarde goederen aangepast, waardoor deurwaarders bepaalde producten niet langer in beslag mogen nemen. Een laptop die nodig is voor werk of opleiding mag niet meer in beslag worden genomen, inclusief printer en mobiele telefoon, meldt HLN. Laptops duurder dan 2500 euro mogen nog wel worden meegenomen, smartphones die meer dan 500 euro waard zijn ook.

Deze bescherming wordt bovendien uitgebreid tot de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de persoon voor wie de deurwaarder komt, evenals de kinderen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt dat dergelijke apparaten inmiddels 'onmisbaar' zijn geworden. "Mensen die in de schulden terechtkomen, hebben het vaak al moeilijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat de computer waarmee je kind het huiswerk maakt of de laptop die je nodig hebt voor het werk afgenomen wordt."

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 18:38
258 • submitter: Arator

15-03-2023 • 18:38

258

Submitter: Arator

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Luchtbakker 15 maart 2023 18:45
Ik als deurwaarder blijf mij nog steeds verbazen hoeveel mensen de nieuwste en duurste iPhone of Samsung hebben terwijl er duizenden euro's aan huur, zorg of andere rekeningen open staan. Als ik dit soort mensen vraag hoe ze aan het geld komen is het standaard antwoord: op afbetaling via provider.

De krediet check of je vermogend bent is echt een wassen neus. Je kan invullen wat je wilt en er is niemand die het controleert.

Belachelijk als je het mij vraagt.
sprankel
@Luchtbakker15 maart 2023 20:34
Waarom er financiele bedrijven zijn die dure telefoons en telefoon verzekeringen verkopen? Dat gaat om micro kredieten of verzekeringen om extreem lage bedragen te vergoeden.

In principe is dit niet winstgevend, de administratie om een schadegeval van een telefoon af te handelen voor een verzekering kost meer dan de schade zelf. De interest op een micro krediet weegt niet op tegen heel de administratie molen om het krediet toe te kennen. Een klassieke bank zal zich daar niet mee bezig houden.

Echter de voorwaarden in de contracten, als je de factuur niet op tijd betaald sluit de provider je meteen af. Dan moeten ze naar een nummer bellen, een "betaalbelofte" bevestigen door op 1 te duwen en ze zijn weer aangesloten. Dat is dan 50 euro heractivatiekost op de volgende factuur + 20 euro voor de herinneringsbrief wat eigenlijk een mail is voor een factuur die niet exact op vervaldatum betaald is.

Hetzelfde met dat soort verzekeringen, in de kleine lettertjes worden zoveel schadegevallen uitgesloten, het te verzekeren goed word afgeschreven aan razend snelle afschrijvingstabellen terwijl het contract automatisch hernieuwd word. Om het op te zeggen moet je aangetekend sturen 6 maanden voor vervaldatum, als je niet op tijd opzegt ben je een schadevergoeding verschuldigt. Tevens mag niet iedereen zomaar een verzekering verkopen en al helemaal niet een verkoper in een winkel die daar commisie op krijgt maar dat is wel wat er gebeurd in de praktijk.

Dat soort financiele instellingen met namen waar niemand ooit iets van gehoord heeft, zich verschuilen achter providers en winkels die hun kredieten en verzekeringen aan de man brengen en die zich bezig houden met dat soort praktijken, het is nogal vrij duidelijk waarom die niet bepaald happig zijn om deftige krediet checks te doen. Hun business model bestaat namelijk uit extra kosten aanrekenen en daarvoor moeten hun klanten eerst iets "fout" doen zoals niet op tijd betalen of niet op tijd opzeggen.

De andere kant van het verhaal, waarom gaan mensen die al in de problemen zitten dure dingen aanschaffen?

Als je dag in dag uit continu nee moet zeggen, continu moet opletten, nooit geen vakantie, nooit eens een stapje in de wereld zetten dan is de verleiding gigantisch om dat ergens te compenseren als het kan.

Een ouder zal zich schuldig beginnen voelen tov hun kind, dat kind wilt die nieuwste iPhone en plots is daar de mogelijkheid. Dan is de verleiding heel groot om voor 1 keer, gewoon die ene keer, geen nee te moeten zeggen en het kind die telefoon te gunnen. En ja, je zit dan wel met die extra maandlasten maar de verleiding is héél groot waarbij men meestal niet de kleine lettertjes gelezen hebben van het krediet dat ze net zijn aangegaan. En ergens weten ze wel dat ze waarschijnlijk problemen gaan krijgen maar uiteindelijk gaat de gevreesde deurwaarder toch aan de deur staan dus laten we daar nu even niet aan denken en even genieten van een kind dat voor 1 keer aan het stralen is.
PhilipsFan @sprankel15 maart 2023 23:01
Dat is schaamte denk ik. Niemand wil dat de buren denken dat ze arm zijn. Als je de huur niet betaalt, dan merken de buren daar niks van. Maar als je met een oude aftandse telefoon loopt, dan denken de buren dat wel. Dus dan is daar die provider of microkredietbank om jouw probleem 'op te lossen', terwijl die je in de praktijk nog verder in de ellende drukt.

Ik vraag me trouwens af hoe dat werkt, even los van deze wet. Mag een deurwaarder zo'n leasetoestel in beslag nemen? En een toestel van de partner, dat klinkt mij ook wat raar, als ze niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn.
hikashuri @PhilipsFan16 maart 2023 18:33
Ik heb voor BMW gewerkt, het gedeelte van de rentings en leasings, daarom ook veel contact gehad met de deurwaarders en collectoren.

Een leasing (of een klassieke en particuliere financiering) is het goed altijd vanaf het begin jouw eigendom, en als het voertuig in beslag genomen wordt door een deurwaarder, krijgen wij hiervan een melding en gaan wij eveens de afrekening opmaken van het openstaande saldo op het voertuig.

Een renting, een huur op lange termijn (denk echt huren), zijn dan weer de professionele formules en hierbij is het voertuig altijd op naam van de verstrekkende en kan een deurwaarder dit niet claimen.

Zover ik weet is een regeling bij een provider steeds particulier en komt het goed op naam van de klant vanaf het begin, dit wilt zeggen dat de deurwaarders, in principe dat goed ook in beslag kunnen nemen.
PhilipsFan @hikashuri17 maart 2023 00:42
Ja, dat klinkt logisch. Bedankt voor de toelichting.
ejabberd @PhilipsFan16 maart 2023 08:03
Ik vraag me trouwens af hoe dat werkt, even los van deze wet. Mag een deurwaarder zo'n leasetoestel in beslag nemen? En een toestel van de partner, dat klinkt mij ook wat raar, als ze niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn.
Deurwaarders mogen heel veel. Als je een pand verhuurd en je geeft pakweg een stoel mee in bruikleen, dan moet je goed opletten want als je huurder een deurwaarder over de vloer krijgt kan het zijn dat jouw stoel daarna weg is.
Waxer @ejabberd16 maart 2023 08:54
Als de deurwaarder langskomt en er wordt beslag gelegd, dan wordt niet gelijk de auto volgeladen. Dus als de schuldenaar aangeeft dat iets waar beslag op gelegd wordt niet van hem is, dan kan de rechtmatige eigenaar aantonen bij de deurwaarder dat dit van hem is, Dan wordt dit ook netjes door de deurwaarder buiten het beslag gehouden, is mijn ervaring.

Als de schuldenaar niet aangeeft dat een bepaald object niet van hem is, dan kan het zijn dat je het kwijt bent. Maar in feite heeft de schuldenaar het object dan verduisterd door het ten gunste van de afbetaling van zijn schuld in het beslag mee te laten lopen. Daar kan de deurwaarder niks aan doen.
i-chat @Waxer16 maart 2023 12:33
Ik heb daar behoorlijk andere ervaring mee

Het zou natuurlijk geweldig zijn als een deurwaarder gewoon een rondje door je huis maakt en overal stickers opgeplakt en dan naar de persoon toe loopt en zegt laten we samen even doornemen wat we zo meteen ingeladen en als er iets bijstaat dat niet van jou is dan horen we dat graag want dan gaan we even op zoek naar een bonnetje en dan zoeken we iets anders uit


In de praktijk werkt het vaak heel anders

Een persoon in paniek
Redelijk overweldigende deurwaarders
Allemaal papierwerk
En met een beetje pech gewoon pure onwil om naar documenten te kijken het zei ter plekke het zei achteraf via klantenservice medewerkers


Ik heb ooit een keer meegemaakt dat er dat een deurwaarder zich beliep op privacy wetgeving om niet te willen praten over die laptop die was meegenomen daar was dus een persoon die zijn MacBook had uitgeleend die was vervolgens in beslag genomen deze persoon heeft vervolgens het hele verhaal verteld de bon overlegd en de betreffende medewerker zei ja dit is een actieve dossier van deze persoon daar gaan we niet over praten want dat is in strijd met zijn privacy ondertussen was de laptop verdwenen

Nu snap, en hoop ik dat er ook gewoon bedrijven zijn die wel netjes werken en die wel bereid zijn om mee te werken aan de teruggave van iemands eigendom als deze onterecht zijn ingenomen maar het gaat wat mij betreft al fout op het moment dat er niet zoiets bestaat als een three strikes you’re out wetgeving waarbij je naar de derde onterechte inname gewoon tijdelijke licentie kwijt bent en dus niet als deurwaarder mag optreden Ik denk dat dat reizen dan een stuk zorgvuldiger zouden omgaan met een administratie en met de mensen waar ze mee te maken hebben
Waxer @i-chat16 maart 2023 16:56
Het zou natuurlijk geweldig zijn als een deurwaarder gewoon een rondje door je huis maakt en overal stickers opgeplakt en dan naar de persoon toe loopt en zegt laten we samen even doornemen wat we zo meteen ingeladen en als er iets bijstaat dat niet van jou is dan horen we dat graag want dan gaan we even op zoek naar een bonnetje en dan zoeken we iets anders uit
Er is doorgaans geen sprake van dat de spullen "zometeen ingeladen worden". Beslaglegging vindt op papier plaats. Er wordt een proces verbaal door de deurwaarder opgemaakt met daarin o.a. de lijst van spullen waar beslag op is gelegd vergezeld met foto's. Een enkele keer stelt de deurwaarder zaken veilig om onttrekking aan het beslag te voorkomen. Meestal zijn dit auto's of andere zaken van hoge waarde die makkelijk te verplaatsen zijn. Dat doen ze doorgaans niet voor een TV, een laptop, tablet, etc.

Vervolgens moet er nog een wettelijke termijn plus een aantal verplichte aankondigingen gedaan worden voordat er een executoriale verkoop plaats kan vinden.

Exacte termijnen etc. weet ik niet, dat kan @Luchtbakker ongetwijfeld beter vertellen, maar het is niet zo dat als de deurwaarder binnenkomt en jouw macbook staat daar, dat je hem zomaar kwijt bent en er geen aanspraak meer op kan doen.

En ik ben geen jurist, maar ik kan mij goed voorstellen dat als jij met je bonnetje bij de deurwaarder aankomt, ze inderdaad op basis van de privacy wetgeving niet zomaar iemands dossier gaan openen. Het lijkt mij dat de schuldenaar hierin meegenomen moet worden en als hij/zij dit weigert dan zal je uiteindelijk stappen tegen de schuldenaar moeten ondernemen. Zeg ik zomaar even met beperkte juridische kennis.
Uvanver @i-chat16 maart 2023 13:20
Ja maar als ze Gerechtsdeurwaarders noemen maar maken ook zeer veel fouten er staan zelfs Gerechtsdeurwaarders die niet meer in geschreven op hun website of nog geen kandidaat gerechtsdeurwaarder is ingeschreven bij de balie waar de gerechtsdeurwaarder is ingeschreven.

Of zelfs vervalsen van Aktes door valsheid in geschriften gedaan worden en ook dat en advocaat die niks van de zaak te weten gekomen ook aangesteld worden door de gerechtsdeurwaarder.
Uvanver @Waxer16 maart 2023 13:25
Ja maar als ze Gerechtsdeurwaarders noemen maar maken ook zeer veel fouten er staan zelfs Gerechtsdeurwaarders die niet meer in geschreven op hun website of nog geen kandidaat gerechtsdeurwaarder is ingeschreven bij de balie waar de gerechtsdeurwaarder is ingeschreven.

Of zelfs vervalsen van Aktes door valsheid in geschriften gedaan worden en ook dat en advocaat die niks van de zaak te weten gekomen ook aangesteld worden door de gerechtsdeurwaarder.

Ja zelfs wat ze niet mogen of kan in beslag leggen of genomen heeft veel meer dan wettelijk voorschrift is of bedragen veel hoger is weg halen omdat ze Gerechtsdeurwaarders zijn.

1 punt gaan nooit en klacht indienen tegen de gerechtsdeurwaarder, Trek dan de minister van justitie voor de rechtbank direct persoonlijke bij hof van beroep.

Maar zijn ze ook corrupte ambtenaren aan werken.

En de volgende stap is hof van mensenrechten en Europees hof.
ejabberd @Waxer17 maart 2023 07:32
Dat is de theorie. Denk je dat de huurder van het pand altijd eerlijk is? Vaak heeft die ook schulden bij de verhuurder en heeft die al verschillende aanmaningen gekregen waardoor de relatie is verzuurd.

Het zou ook kunnen dat de huurder denkt dat de deurwaarder in kwestie (ook) gestuurd is door de huisbaas i.p.v. door het energiebedrijf. Die denkt dan misschien ´perfect dat de stoel van de huisbaas blijkbaar kan dienen voor het afbetalen van mijn schuld bij hem´.

[Reactie gewijzigd door ejabberd op 22 juli 2024 18:07]

Grrrrrene @PhilipsFan16 maart 2023 11:18
Dat is schaamte denk ik. Niemand wil dat de buren denken dat ze arm zijn.
Daar is een heel simpele oplossing voor "ik geef niet zoveel om [insert product waarvan je denkt dat anderen daaruit concluderen dat je arm bent". Ik heb een oude telefoon (3 jaar oud ofzo?) en een oude auto (23 jaar oude Saab). Het kan best dat mensen denken dat ik daarom arm ben, het boeit me echt totaal niet. Ik doe lang met producten en mijn Saab zal op enig moment vervangen worden door een veel nieuwere, duurdere auto, dan mogen mensen daarna weer denken dat ik heel rijk ben :+ Maar dat vervangen doe ik wanneer ik dat wil en niet wanneer de buurt begint te denken dat ik arm ben.

Erg triest dat mensen hierdoor in de problemen komen.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 18:07]

PhilipsFan @Grrrrrene16 maart 2023 13:02
Maar jij kent dat soort schaamte helemaal niet, omdat je niet arm bent. En als je dat niet kent, dan geef je er ook niet om. Ik heb dat ook, het interesseert me werkelijk helemaal niks wat de buren denken.

Maar ik denk dat er een grote groep is die zich niet betrokken voelt, die er (voor hun eigen gevoel) niet bij horen. Als iedereen met een dure telefoon loopt, en jij kunt dat niet betalen, dan voel je je niet onderdeel van de groep. Voor iemand die het wel kan betalen maar het niet koopt (omdat hij het niet nodig vindt oid) is dat helemaal geen issue: je voelt je wel onderdeel van de groep.

Vroeger las men automatisch of onbewust je status af aan je auto of woning. Tegenwoordig vinden we status minder belangrijk, maar mensen die weinig status hebben, willen dat wel graag. Iedereen wil het gevoel hebben succesvol te zijn. Voor velen helpt het 'doen alsof' voor dat gevoel en dat kan met een dure telefoon. Maar als je zelf al het gevoel hebt dat je succesvol bent, dan zul je deze neiging veel minder hebben.
Zeerob @PhilipsFan16 maart 2023 20:24
Als iedereen met een dure telefoon loopt, en jij kunt dat niet betalen, dan voel je je niet onderdeel van de groep.
In mijn beleving lijken alle telefoons op elkaar. Ik kan niet zomaar zien of een telefoon duur is of niet. Pas als iemand over zijn telefoon vertelt kom ik er misschien achter of 'ie duur is of niet.
En verder, lang niet iedereen loopt toch met de allerduurste telefoon.
Grrrrrene @PhilipsFan17 maart 2023 09:47
Maar jij kent dat soort schaamte helemaal niet, omdat je niet arm bent. En als je dat niet kent, dan geef je er ook niet om. Ik heb dat ook, het interesseert me werkelijk helemaal niks wat de buren denken.

Maar ik denk dat er een grote groep is die zich niet betrokken voelt, die er (voor hun eigen gevoel) niet bij horen. Als iedereen met een dure telefoon loopt, en jij kunt dat niet betalen, dan voel je je niet onderdeel van de groep. Voor iemand die het wel kan betalen maar het niet koopt (omdat hij het niet nodig vindt oid) is dat helemaal geen issue: je voelt je wel onderdeel van de groep.
Maar dat kan niet allebei waar zijn. Als "iedereen" met een dure telefoon loopt, is het echt je eigen invulling dat dat zo is, want dat is gewoon feitelijk onwaar. Het staat nml haaks op de groep die het wel zou kunnen betalen, maar het niet nodig vindt.

Dit gevoel zit tussen de oren en daar moet je echt wat aan doen. Dingen kopen die je niet kunt betalen, brengt je in problemen. En dan ziet je omgeving je ineens wel als arm, als je in de schuldsanering terecht komt door het hebben van een dure iPhone (bijvoorbeeld) en 65" Oled op afbetaling. Als de deurwaarder aan de deur komt om dingen van waarde weg te halen, omdat je je rekeningen niet betaalt.

In plaats van faken dat je rijk bent, moet je dus faken dat het je niet boeit. Veel gezonder, als je dan toch jezelf niet wil zijn. En ja, je hebt helemaal gelijk: als ik zou willen, had ik morgen ook een iPhone van 1200 euro. Ik vind het alleen zonde van het geld en koop zoiets dus niet.
Vroeger las men automatisch of onbewust je status af aan je auto of woning. Tegenwoordig vinden we status minder belangrijk, maar mensen die weinig status hebben, willen dat wel graag. Iedereen wil het gevoel hebben succesvol te zijn. Voor velen helpt het 'doen alsof' voor dat gevoel en dat kan met een dure telefoon. Maar als je zelf al het gevoel hebt dat je succesvol bent, dan zul je deze neiging veel minder hebben.
Ja, zo iemand ken ik. Begeeft zich in kringen die een veelvoud verdienen van wat hij verdient, dus hij moet opboksen tegen nieuwe Porsche 911's en Cayennes, Q7's, etc. en koopt dan een 10 jaar oude Mercedes V12. Daar is hij hartstikke trots op, is ook een mooie auto, maar ding kostte nieuw 200k euro ofzo en heeft ditte onderhoudskosten. Een maand of 3 later heeft hij ineens een andere auto, met een vaag verhaal waarom de Mercedes weg moest of hij erop uitgekeken was. Ook dit is een snelle bak, maar die wordt 2 maanden later weer ingeruild omdat de airco stuk zou zijn en dat voor de vakantie niet meer opgelost kon worden. En nu staat er weer een veel te duur (ogende) bak voor de deur om mee te laten zien dat hij geld zat heeft. Er is een heel goede reden waarom je voor relatief weinig geld zo'n auto kunt rijden: weldenkende mensen kopen dat niet, uit angst dat er iets kapot gaat en ze dat niet kunnen betalen.

Ik vind dat oprecht zielig. Alle gesprekken met hem gaan binnen een minuut over geld, hoe groot zijn tv is, hoe snel zijn auto is, hoe ze op vakantie gaan en meer van dat soort gepats. Ik begin een hekel aan die gesprekken te krijgen, omdat het me allemaal niet zo boeit. Het zou me niks verbazen als hij ook nog eens flink in de problemen komt met dit consumptiegedrag.
Goldwing1973 @PhilipsFan16 maart 2023 07:52
Als ze niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, en de factuur van de telefoon op naam van de partner staat, en die partner heeft niet meegerekend in het contract mag de deurwaarder dat niet nee.
dabronsg @Goldwing197316 maart 2023 17:16
Sterker nog, je kan een deurwaarder gewoon uit wandelen sturen als hij aan de deur staat. Een gerechtsdeurwaarder weer niet, die heeft wel bevoegdheden.
OxWax @dabronsg23 maart 2023 23:17
Soms is het handig dat je weet wat je zegt , het is zo makkelijk te verifiëren tegenwoordig :Y)
Is er een verschil tussen deurwaarder en gerechtsdeurwaarder?
Qua betekenis bestaat er geen verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder. De benaming gerechtsdeurwaarder is iets formeler en wordt gebruikt in de wet. De benaming deurwaarder wordt in de praktijk meer gebruikt.
dabronsg @OxWax23 maart 2023 23:52
Klopt:

https://www.incassobureau...r-en-gerechtsdeurwaarder/
mr_evil08 @PhilipsFan17 maart 2023 08:42
Nee, deze mensen hebben de smartphone voor plezier en om te showen bij vrienden, hetzelfde als bij een bepaalde groep met auto,s.
Meulugar @PhilipsFan17 maart 2023 11:32
toen ik een mindere periode had:
-gestopt met roken
-niet aan huisdieren begonnen
-geen nieuwe telefoon, maar 2e kansjes /afdankertjes van anderen.

Nu gaat het gelukkig een stuk beter maar nog steeds heb ik geen nieuwe telefoon, heb een iphone XR die defect was overgenomen en laten maken voor 300eu. (eigen schuld, was nog geen 100 piek voor batt en faceid sensor, maar toen reed ik er met de auto overheen :X )

Ik heb serieus al 10 jaar geen nieuwe telefoon meer gekocht. Wel heb ik vorig jaar mijzelf een macbook cadeau gedaan, maar daar heb ik ook een jaar voor gespaard. mijn auto heeft 4 wielen een stuur en een hoop deuken, maar brengt mij al 160k km van a naar b.

Als ik moet kiezen tussen eten of dure spullen, kies ik toch echt voor eten. Ik heb vorige maand een motor gekocht, ook weer mijn eerste in 10 jaar. 22 jaar oud, maar ipv 10k+ euros was ik maar 750eu kwijt en brengt me van a naar b.
jaenster @sprankel16 maart 2023 09:23
De tijden zijn wel wat veranderd he. Een telefoon van 1500 euro vind ik niet meer echt "extreem lage bedragen" zoals je die noemt . Dat gaat toch richting een netto minimum maandloon.

Overigens heb ik persoonlijk de indruk dat het juist de indruk dat het minder belangrijk is om de allerlaatste (i)phone te hebben, opmdat er weinig verschil in zit tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 18:07]

mr_evil08 @jaenster17 maart 2023 08:43
Dit argument wordt altijd gebruikt om het voor jezelf goed te praten, je kan al een high-end toestel voor 400 euro krijgen, vroeger waren er legitieme argumenten als meer rekenkracht etc maar vandaag de dag is de hardware van toestellen de software voorbij gestreeft, zelfs een budget toestel heeft al aardig wat geheugen terwijl je vroeger amper 1 app kon installeren.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:07]

HermaHemie @sprankel16 maart 2023 10:10
Als je dag in dag uit continu nee moet zeggen, continu moet opletten, nooit geen vakantie, nooit eens een stapje in de wereld zetten dan is de verleiding gigantisch om dat ergens te compenseren als het kan.
Tjah, je moet wel je situatie meenemen. Ik heb ook niet altijd geld gehad, maar wel logisch nadenken. Maar wat ik vooral om mij heen zie zijn mensen die klagen steen en been dat ze geen geld hebben, de nieuwste telefoon in de ene hand, een peuk in de andere, flesje pils op tafel en tattoos op de armen.

En maar zielig dat ze zijn he, iedereen is tegen ze, ze kunnen niet eens een beetje bijklussen zonder gekort te worden op de bijstand.

Heel zielig allemaal.
PjotterP @Luchtbakker16 maart 2023 06:05
Er is wetenschappelijk bewijs dat mensen met geldzorgen en stress vanwege die zorgen minder goed kunnen nadenken. Je ziet dat ook op hersenscans terug. Keuzes worden minder rationeel etc.

Bovendien is er een groep kwetsbare mensen waarbij de statusgevoeligheid (die de meeste mensen wel in verschillende mate hebben) zich uit in het hebben van dure smartphones etc.

Alles bij elkaar is de verleiding dan erg groot om dan, al dan niet op krediet, een onzinnig dure telefoon aan te schaffen.

Dit is inderdaad niet goed te begrijpen als je uitgaat van een rationeel denkend mens, maar er zijn dus allerlei factoren waardoor dat anders loopt helaas. Bovendien heb je te maken met verschillen in denk- / bevattingsvermogen.
The Zep Man
@Luchtbakker15 maart 2023 18:50
Ik als deurwaarder blijf mij nog steeds verbazen hoeveel mensen de nieuwste en duurste iPhone of Samsung hebben terwijl er duizenden euro's aan huur, zorg of andere rekeningen open staan.
Dan snap je als deurwaarder niet de mensen waar je wat van wegneemt. Eigenlijk best wel raar, als je erover nadenkt. Aan de andere kant zal het snappen van de situatie waarschijnlijk niet in je functieomschrijving staan.

Van wat ik ooit had begrepen, wordt (in de Nederlandse en Belgische maatschappij) best wel zwaar naar schuld gekeken als het geen hypotheek betreft. Velen betalen zo snel mogelijk af. Dit in tegenstelling tot een land zoals de VS, waar krediet maatschappelijk veel meer geaccepteerd wordt.

Er is een omslagpunt dat sommige mensen met schulden passeren, waarna het op eigen kracht schulden aflossen niet meer lukt. Deels komt dit door de boots theory: het is duur om arm te zijn. Schulden zijn in veel situaties een symptoom van een dieper probleem. Na zolang in de ellende te zitten gaan mensen anders kijken naar schuld. Een beetje meer of minder maakt toch geen verschil, want je zit toch al zo diep in de ellende dat je er niet meer uitkomt. Je kan al je geld uitgeven om zonder effect schulden af te lossen, of je maakt nieuwe schulden en geeft je geld aan wel iets nuttigs uit in het leven.
De krediet check of je vermogend bent is echt een wassen neus. Je kan invullen wat je wilt en er is niemand die het controleert.
In Nederland is er het BKR, die schulden registreert en bijhoudt. Als je ergens krediet aanvraagt (bijvoorbeeld voor een hypotheek) wordt dat gecontroleerd. Mogelijk heeft dat een verdere dempende werking.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:07]

WillySis @The Zep Man15 maart 2023 20:08
Ik denk dat @Luchtbakker best begrijpt wat hij meeneemt.
Een deurwaarder mag best veel spullen meenemen en uiteindelijk iemand (of een heel gezin) zelfs uit huis zetten. Je moet wel van een andere planeet komen als je niet beseft hoe ingrijpend dat is.
Van iemand die diep in de schulden zit, verwacht je eigenlijk niet dat die van verschillende zaken het nieuwste van het nieuwste of de duurste merken of modellen in huis heeft. Wie in de schulden zit zou zo zuinig mogelijk moeten leven om ooit uit de schulden te kunnen komen.
Varkzor @WillySis15 maart 2023 22:00
Ik vind dat ze nogal op @Luchtbakker zijn kap zitten...
Mensen met schulden snap ik niet.
Ik heb zelf enkele jaren in een beperkte armoede geleefd als kind, als resultaat deed mijn moeder 2 jobs, om schulden van haar ex man te betalen... Er was geen geld voor kleren - die kregen we van familie of kennissen, amper geld voor eten - just the basics, laat staan geld voor dure luxeproducten.
Mijn thuis heeft mij geleerd: je zaait naar je zak, heb je 6 euro, dan geef je 4 euro uit en zet je 2 euro opzij voor als je iets tegenkomt.

De dag van vandaag zie je echter mensen in België- en laten we nou eerlijk zijn, het basisinkomen is hier wat: 1000 euro per maand als men niet gaat gaan werken? - maar die dan een dure smartphone hebben, en een middenmoot auto (of zelfs een belachelijk dure), en dan nog eens een nest zaken die ze niet nodig hebben...
Als ikzelf in die situatie zat, dan ging ik 2 jobs gaan doen, om ipv 1000 euro, misschien 1600 euro te hebben of misschien zelfs 2000+ euro en daar dan voldoende mee te kunnen betalen om niet in armoede te hoeven leven.

Los hiervan doel ik niet op mensen die dit niet 'kunnen', niet iedereen kan werken door bvb ziekte van welke aard dan ook, en dat is een totaal andere situatie, waar men veel moeilijker uit schulden geraakt. Er zijn er echter ook voldoende gevallen die niet 'willen' werken of niet 'willen' 2 jobs doen, en die het dan met 1000 euro moeten stellen per maand, en daar dan nog eens torenhoge schulden op bouwen, omdat ze liever hun geld uitgegeven aan vanallen bazaar da ze niet nodig hebben, dan dat ze gaan gaan werken en geld verdienen voor later, of voor hun kinderen, etc etc.

Weinig respect heb ik daarvoor, en dan spreek ik uit ervaring, ik heb mijzelf kreupel gewerkt, dag en nacht. En liever dat dan op de kap van een ander leven, schulden te maken en dat ook nog eens op de kap van een ander doen, want zo is het uiteindelijk.

Pardon my French.
Ruuuuuubje @Varkzor16 maart 2023 07:40
Mensen kan veel overkomen wat hen niet zelf aan te rekenen is. Je kan bijvoorbeeld door omstandigheden of falend overheidsbeleid in de schulden komen (tip, lees wat nieuws). Of omdat je ergens een foutje hebt gemaakt zie je geen weg meer naar boven, en geloof mij, de weg naar beneden vindt jou wel.

Ja ik vind het heel knap van jouw moeder dat ze 2 banen hebt gewerkt, toont een hoop doorzettingsvermogen. Helaas heeft niet iedereen dat, en die mensen afserveren vind ik een zwaktebod.

Ja, er is een kleine groep die niet wil, maar dit is een hele kleine groep mensen. Voor veel anderen is het gewoon erg moeilijk. In plaats van ze met de nek aan te kijken kan je ook proberen ze te helpen, want naar mijn idee verdiend iedereen dat.
NoobishPro @Varkzor16 maart 2023 00:41
Als ikzelf in die situatie zat, dan ging ik 2 jobs gaan doen, om ipv 1000 euro, misschien 1600 euro te hebben of misschien zelfs 2000+ euro en daar dan voldoende mee te kunnen betalen om niet in armoede te hoeven leven.
Sorry hoor maar hiermee bewijs je gewoon dat je nog nooit in deze situatie hebt gezeten.

De bijstand is op dit moment like 1280 euro per maand (Don't quote me on this) en je krijgt daarbovenop allerlei soorten subsidies (huurtoeslag, urgentie op een woning, zorgtoeslag, vrijstelling van afvalstoffenheffing enz enz).

Dit komt in gemiddelde gemeente neer op een goede 500-600 euro per maand extra aan subsidies (sterk afh van huurprijs, maar in mijn situatie zou dit 389 euro p/m huursubsidie zijn, met 119 euro zorgtoeslag en 430 euro p/j afvalstoffenheffing enz). Dan zit je dus op z'n 1800 euro per maand. Belasting draag je ook amper af, dus het is nog net geen netto inkomen.

Ga je full time werken op minimum loon, heb je zo'n 1600 euro per maand, maar verlies je praktisch al die subsidies (en zo niet, wordt het zo'n 100-200 euro p/m aan subsidies ipv 500-600).

Onderaan de streep werk je jezelf rot in een waarschijnlijk zware baan (want betaalt minimum loon) en hou je minder over.

2000 euro is dus niet veel beter, want dan ben je niet alleen al je subsidies kwijt, maar ben je ook verplicht duurder te gaan huren. En ja, je raadt het al; Onderaan de streep, weinig verschil, plus je werkt je reet eraf.

Als jij 40u p/w werkt heb je weinig tijd en energie om nog zaken voor thuis te regelen. Als jij in de bijstand zit, heb jij alle tijd van de wereld om geld te besparen door zaken te doen als koopjes zoeken, klusjes te doen thuis (ipv iemand in te huren omdat jij er geen tijd of energie voor hebt), 2e hands spulletjes op te knappen, ga zo maar door. Basically; je hebt tijd om goedkoper te leven.

Grappig genoeg heb ik deze theorie ooit uitgetest met mijn buurvrouw. Die zit in de bijstand, ik ben ondernemer dus besloot mezelf hetzelfde uit te betalen maar dan de subsidies zelf te dekken.

Einde van het jaar had zij aanzienlijk meer geld over. Ze had een laptop, een fiets en een auto gekregen van de gemeente. Budget van laptop was 750 euro, budget voor fiets 500 en budget voor auto 2000.

Zij had alle tijd van de wereld om te koken en andere zaken te doen. Ik at relatief veel vaker kant-en-klaar maaltijden en andere makkelijke dingen wat vaak aandrukte in de kosten. Ik was veel duurder uit met boodschappen.

Nou, ik zou door kunnen gaan, maar je snapt mijn punt vast wel intussen; Het is echt héél makkelijk en verleidelijk om niet meer te gaan werken als een dikke 80% van de banen tegenwoordig betekenen dat je minder "verdient" dan wanneer je lekker bijstand gaat trekken. (En dus lekker de hele dag kunt hobbyen) --- Dan hebben we het nog niet eens gehad over nog een betaalschaaltje hoger waar je dan gedwongen bent privé te huren voor like €1400,- p/m maar tóch geen hypotheek kunt krijgen om wat te kopen.

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 18:07]

ravw @NoobishPro16 maart 2023 03:23
Dat heb ik ook altijd raar gevonden een kennis van mij moest de vrije sector in omdat ze geen hypotheek kon krijgen,
De hypotheek was 870 euro per maand, ze zit nu inde vrije sector huur en betaald 1200 euro per maand , maar goed ze kan geen hypotheek krijgen van 870 euro per maand.
Nu zit ze dus al meer dan 12 jaar in dat huis wat ze nooit meer terug krijgt, want het is huur.
Had ze toen dat huis gekocht had ze nu een overwaarde van dat huis gehad van 240.000 euro
En had ze het dus kunnen verkopen en had ze die hypotheek kunnen aflossen met een leuk starters geld voor een groter huis.
pookie79 @ravw16 maart 2023 09:36
Bij de huur zit WOZ, onderhoud, bepaalde verzekeringen en dergelijke. Bij de hypotheek komt dat er nog bij. Het is dus wel een beetje appels met peren vergelijken.
CivLord @ravw16 maart 2023 10:15
Het gaat er niet zo zeer om wat je nu kunt betalen, maar wat de bank/ verhuurder voor risico loopt wanneer je een financiële tegenslag krijgt.
Het risico voor een verhuurder is minimaal. Na een aantal maanden niet betalen mogen ze je je huis uit zetten, dus is voor hun het risico niet meer dan een paar maanden huur.
Het risico voor een bank is veel groter. Wanneer je een paar maanden niet betaald mogen zij je ook je huis uit zetten, maar dan moeten ze het huis verkopen om je hypotheekschuld af te lossen. De executiewaarde die zijn ontvangen na een gedwongen verkoop is bij een tophypotheek nog vele jaren minder dan de restwaarde van je hypotheek. Dan blijft er dus een restschuld staan waarvoor de bank je achter je broek aan moet blijven zitten.
Daarom zijn banken veel voorzichtiger met het berekenen van het maximale bedrag dat je per maand aan je huis kan betalen, dan verhuurders. Daarnaast is voor huurders de kous af bij het betalen van de huur. Bij huizenbezitters komen daar nog verzekeringen, hogere belastingen/ heffingen en onderhoud-/ reparatiekosten bij.

Ik heb het ooit eens voorgerekend gezien dat wanneer je gelijkwaardig wilt blijven wonen, alle kosten bij elkaar genomen, huren voordeliger is dan kopen. Bij kopen bouw je alleen een spaarpotje op dat je kunt verzilveren wanneer je bewust kleiner wilt gaan wonen, of in een goedkopere regio.
NoobishPro @CivLord16 maart 2023 11:37
Vraag: Met wat voor huur heb jij dit berekend?

Ik kan me inbeelden dat je volledig gelijk hebt waar het aankomt op sociale huur (huurgrens tot 790 p/m tegenwoordig geloof ik?) maar particulier met hypotheek vergelijken is volgens mij toch echt hele andere koek.

Je hebt het over gelijkwaardig huren, maar privé heb je tegen de 1400-1500 pas soortgelijke woningen als een sociale huurwoning van in de 700. Ze zijn niet voor niets een wet aan het proberen door te voeren om de bizarre particuliere prijzen een beetje te drukken.

Vandaar mijn vraag. Ik heb namelijk een voorgevoel dat het met particulier mogelijk héél anders uitkomt dan sociaal.
Mijn collega heeft overigens een koopwoning en ik heb een appartement van 690 euro p/m. Hij is goedkoper uit dan ik met zijn hypotheek en betaalt zichzelf dan ook minder uit. Hier moet ik wel bij zeggen dat de vergelijking ietwat scheef loopt omdat hij zijn huis heeft gekocht voordat de prijzen het dak door gingen. Een andere maat van me heeft ook op een goed moment gekocht en betaalt echt maar 290 euro p/m aan hypotheek voor een groter appartement dan wat ik heb...
CivLord @NoobishPro16 maart 2023 11:47
In de vergelijking ging het om de gemiddelde verkoopprijs en de gemiddelde huurprijs (in de vrije sector) van een eengezinswoning (dus geen appartement).
Met gelijkwaardig bedoel ik dat je bij verkoop van je oude woning in een vergelijkbare nieuwe woning koopt, waarbij dus de overwaarde die je bij je oude huis hebt opgebouwd opgaat aan de hoger aankoopprijs van je nieuwe huis.
DavidZnay @ravw16 maart 2023 10:33
De hypotheek was 870 euro per maand, ze zit nu inde vrije sector huur en betaald 1200 euro per maand
Sterker nog, ze betaalt nu gewoon iemand anders z'n hypotheek waarschijnlijk, die als parasiet tussen haar en de bank inzit. Risico ligt bij de maatschappij, want al die hypotheken zijn tegen extreem lage rentes opgekocht, waardoor de prijs van huizen nog verder opgestuwd werden.

[Reactie gewijzigd door DavidZnay op 22 juli 2024 18:07]

Vlizzjeffrey @NoobishPro16 maart 2023 04:03
De bijstand is geen 1280 euro per maand, het is 1135 euro, dat scheelt nogal, :

https://www.socialedienst...is-een-bijstandsuitkering
P_Tingen @NoobishPro16 maart 2023 10:05
In mijn omgeving zie ik mensen die afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomen. Denk: uitkering en toeslagen. Als ik dan mijn situatie vergelijk met die van hen zie ik de hoeveelheid shit die ze over zich heen krijgen; al dat geregel, aanvragen, bedelen, beoordeeld worden, bij voorbaat verdacht worden.

Als ik gelovig zou zijn, zou ik God elke dag op mijn blote knieën danken dat mij dat bespaard blijft; ik ben niet vermogend maar wel rijk dat ik gezond ben en gewoon mijn eigen geld kan verdienen.

Geld maakt niet gelukkig? Ammehoela.
Probook8979 @NoobishPro16 maart 2023 06:26
Dus wat wil je zeggen? Met die test die je gedaan hadt met je buurvrouw, beter thuis zitten en hobbyen?
Vlizzjeffrey @Probook897916 maart 2023 14:40
Dat van die buurvrouw was natuurlijk verzonnen, geen 1 gemeente gaat iemand in de bijstand een gratis auto en een fiets en een laptop geven in 1 jaar tijd.
M14 @NoobishPro16 maart 2023 08:40
Een heel verhaal waaruit blijkt dat jij het punt van @Varkzor mist.

Hij zegt: ik maak de keuze om er alles aan te doen om te zorgen dat ik meer heb en probeer daarmee de situatie op te lossen of beter te maken.

Door te focussen op wat die bijstand wel niet is en wat de subsidies doen verander jij als persoon niet en daarmee jouw situatie ook niet. Over 20 jaar maak je dan nog steeds gebruik van diezelfde subsidies. Een characterflaw in mijn ogen.
Verwijderd @Varkzor15 maart 2023 22:16
Het is niet de bedoeling dat mensen zich kreupel moeten werken. En het is niet omdat jij dit gedaan hebt dat dit "goed" is of een "standaard" moet zijn.

Wel integendeel vind ik eigenlijk.
ejabberd @Verwijderd16 maart 2023 08:11
Er is tegenwoordig veel te weinig respect voor mensen die (hard) werken.
StGermain @ejabberd16 maart 2023 12:23
Dat komt omdat in vele gevallen de verkeerde mensen roepen dat ze hard werken, mensen die uitgebreid gaan lunchen, 3 of 4x per jaar op reis gaan. Juist de arme arbeider die aan de geestdodende lopende band staat en kapot gaat aan vroege en late shiften zul je dat nooit horen beweren.

Ik was als it-manager in een multinational 24/7 te bereiken en hoorde daardoor wel eens dat ik hard werkte maar ervaarde dat zelf helemaal niet zo aangezien ik kon binnen- en buitenlopen op de uren die ik zelf wou. Mijn schoonbroer beweert dat hij dag en nacht werkt als directeur van een rusthuis maar vrijdagmiddag vertrekt hij naar zijn buitenverblijf om maandagmiddag terug te komen, allemaal luxe die de gewone werknemer niet heeft.
ejabberd @StGermain17 maart 2023 08:06
Ik had het over weinig respect voor werken en daarmee bedoel ik dingen zoals volgende twee recente voorbeelden en een klassieker.

Stakers van moederbedrijf Delhaize die afgelopen week zelfstandige uitbaters van Delhaizewinkels viseren terwijl die niets met hun situatie te maken hebben.

Een voorzitter van een vakbond die jarenlang heeft geijverd voor het behoud van een controversieel systeem om mensen vroeger op pensioen te sturen en steeds heeft geroepen dat het niet misbruikt werd om er dan zelf doodleuk misbruik van te maken. Een dikke fuck you naar alle werkende vakbondsleden die hij jarenlang vertegenwoordigde: niet alleen betalen zij nu mee voor zijn dat oneigenlijk pensioen, zijn visibel misbruik zal er toe leiden dat die regeling snel zal worden afgeschaft.

De rokende collega's die het geen probleem van respect vinden om even laat naar huis te gaan als de niet-rokende collega's die tijdens de talrijke rookpauzes gewoon doorwerken.

De wereld zou een betere plaats zijn met minder egoïsme en meer respect.
Verwijderd @ejabberd16 maart 2023 22:28
hard werken is dan ook niet iets dat onmiddellijk respect moet afdwingen.

Slim werken is al veel beter bijvoorbeeld.
Waxer @Verwijderd16 maart 2023 09:04
Vanuit de huidige maatschappelijk opinie snap ik je reactie. En kreupel werken is ook gelijk een uiterste.
Onze huidige welvaartsstandaard is gebouwd op het, jawel, harde werken van vorige generaties. Die generaties mogen er overigens soms graag onterecht bepaalde rechten aan ontlenen. Dat wij nu een sociaal vangnet hebben waardoor wij ons niet meer kreupel hoeven te werken is natuurlijk prachtig.

Maar tegelijkertijd heeft @Varkzor wel gewoon een punt. Als je jezelf bepaalde zaken wilt permitteren die je niet redt met je inkomen, dan zal je toch iets extra's moeten doen. Dat komt niet vanzelf naar je toe.
Vlizzjeffrey @Varkzor16 maart 2023 04:00
Mensen met schulden snap je niet? Je doet net alsof er niet heel veel mensen zijn door door onvoorkombare problemen in de schulden zijn gekomen. In Nederland bijvoorbeeld duizenden gezinnen door de Nederlandse belastingdienst die ze onterect als frauduers hadden aangemerkt.

Weinig respect heb je ervoor, en dan zeggen dat je jezelf kreupel hebt gewerkt dag en nacht, alsof dat zo slim is, jezelf kreupel werken.

En mensen met een peperdure auto terwijl ze in de bijstand zitten noemen we drugsdealers, die hoeven het niet te doen met enkel die 1000 euro per maand, die hebben meestal meer.
CivLord @Varkzor16 maart 2023 09:58
Vaak zijn het niet de mensen die op deze manier, door omstandigheden, in de schulden zijn gekomen die structureel problematische schuldenaren worden. Vaak zijn het juist hun kinderen.

Die kinderen groeien op in een situatie waarin niets mogelijk was en waar alle leuke extra's die bij hun vrienden mogelijk waren bij hen onbereikbaar waren.
Dan bereiken ze de leeftijd waarop ze een baantje kunnen nemen. Misschien moeten ze wat kostgeld aan moeders afdragen, maar de rest kunnen ze helemaal aan (in hun ogen) extra's en luxe zaken besteden. Dat jezelf verwennen en alle centen die je binnenkrijgt meteen aan leuke dingen uitgeven is heel verslavend. En zo lang je niet al te veel vaste kosten hebt, is dat heel goed vol te houden. Maar zodra je op jezelf gaat wonen stapelen die vaste kosten snel op en wanneer je een jong gezin hebt zijn die vaste kosten in de meeste gevallen opgestapeld tot vrijwel je volledige gezamenlijke inkomen. Dan ga je gaten met gaten vullen.
Je betaalt een maand je energierekening niet (daar gaan ze toch pas na een paar maanden om zeuren) om je nieuwe telefoon te betalen/ uit te kunnen gaan. De volgende maand betaal je je internet niet etc. En wanneer de aanmaningen zich opstapelen betaal je je huur een maand niet om alle kleinere rekeningen te kunnen betalen. Vervolgens negeer je de eerste twee aanmaningen overal van en koop je steeds meer op afbetaling, totdat al die afzonderlijke kleine afbetalingen ook in de vele honderden euro's per maand gaan lopen. En tenslotte barst de bom: je kunt geen nieuwe gaten meer creëren om oude gaten mee te vullen, overal is de maximum betalingstermijn ruimschoots overschreden, je kunt geen nieuwe leningen/ kredieten meer afsluiten en er is loonbeslag op je loon gelegd.
Maar die verslaving blijft zeuren en is op dit punt net zo hardnekkig als een drugsverslaving. Enkel zeggen dat je even de schouders er onder moet zetten, de tanden op elkaar moet zetten en de nering bij de tering moet leggen om uit de schulden te komen en te blijven is net zo effectief als tegen een verslaafde met een spuit in zijn arm zeggen dat hij gewoon met die zooi moet kappen.

Jij hebt duidelijk wel wat van de situatie geleerd waarin je bent opgegroeid, maar dat geldt lang niet voor iedereen.
Amanoo @Varkzor16 maart 2023 09:05
2 banen is al gauw hartstikke illegaal. De ARBO laat geen mogelijkheid open voor 2 tenzij ze allebei deeltijd zijn. Over langere periode mag je maximaal 48 uur per week werken. Over een korte periode was het dacht ik 60 per week. En een rustperiode van rond de 12 uur. Tenzij ik ernaast zit, maar dan is het alsnog in die buurt.

En de werkgever mag flink hard dokken als de overheid erachter komt dat ze een werknemer teveel laten werken, ook al is het door een tweede baan. Nog los van het feit dat ze niet blij zijn als je helemaal gaar en brak op werk komt. Als de werkgever erachter komt mag je dus ook heel vlot een ontslag verwachten. Dat pikken de werkgevers echt niet.
Klaus_1250 @Amanoo16 maart 2023 09:31
En dus gaan mensen zwart bijbeunen. Het is goed dat we met zijn allen hebben afgesproken dat iedereen met een 40 urige werkweek moet rond kunnen komen, maar het is bizar dat we alles zo hebben gereguleerd dat vrijwillig extra werken illegaal is geworden. Zeker voor de jongere generatie.

Als je vandaag de dag wil sparen voor een eigen huis, dat gaat dat knap lastig worden. Na 40 uur werken houd je weinig over - zeker Jan Modaal. In het verleden kon je dat compenseren met 10-20 uur extra in de week. Na een paar jaar had je dan genoeg bij elkaar.

Vreemdgenoeg is dit allemaal veel minder een probleem voor oost-europeanen, die kunnen rustig diensten van 70 uur draaien.
batjes @Klaus_125016 maart 2023 16:30
Het is niet bizar dat dat gereguleert is. Die 48 uur max per week over langere periode is er niet voor niets. Het is niet gezond om lange tijd meer uren te werken!

We moeten niet meer uren gaan werken, de welvaart mag wat eerlijker verdeelt worden. We zijn een enorm rijk land, maar waarom is modaal dan slechts 1,5 keer het minimumloon? Terwijl dat 30 jaar geleden nog bijna 4 keer minimumloon was. Dat kan toch niet kloppen? Een meerderheid van de bevolking gaat nooit meer kunnen verdienen dan 2x minimumloon en minimumloon is echt een minimaal kutloon in dit rijke veel te dure land.
segil @Varkzor16 maart 2023 09:53
n=1

wat voor jou mogelijk werkt, hoeft nog niet te werken voor iedereen in een vergelijkbare situatie.
fastedje @Varkzor16 maart 2023 11:43
Zo snap ik niet dat de politiek de studiebeurs heeft vervangen door een lening stelsel. Je leert jongeren dat het ok is om te gaan lenen. Dus als je je afvraagt waarom veel mensen het geen probleem vinden om.een crediet af te sluiten voor de laatste iPhone, dat is dit toch wel een belangrijke achterliggende oorzaak.
OxWax @WillySis15 maart 2023 20:33
Niet alleen begrijpen , ze verdienen er vet aan.
Torenhoge kosten, interesten, ... zodat een schuld makkelijk vertienvoudigd wordt.
Ook bekend onder de noemer "de schuldindustrie" :(

https://sociaal.net/opinie/stop-de-schuldindustrie/
WillySis @OxWax15 maart 2023 21:45
De bureaus verdienen er goed aan, mits de schulden ook betaald kunnen worden. Ook de deurwaarders kunnen een kale kip niet plukken. Wat jij in je link aanhaalt klopt, maar is maar één kant van het verhaal.
De bureaus kopen schulden op en moeten kosten maken om de schulden uiteindelijk te kunnen innen. Bij een deel van de opgekochte schulden zal er veel te weinig opgehaald kunnen worden. De tekorten die daardoor ontstaan moeten door andere "klanten" worden bijbetaald. Er worden ook schulden opgekocht die helemaal niet terecht zijn. Daar gaat een hoop werk inzitten voor een dure jurist, paar keer langs de rechter enz. Zelf eens te maken gehad met een contract wat automatisch werd verlengt terwijl in de voorwaarden stond dat het contract na een jaar automatisch werd beëindigd. Contract was maar € 40,-, maar alleen al de gerechtelijke kosten liepen op tot ruim € 700,- Daarbovenop kwamen de kosten voor de eigen jurist en ook ik had mijn uren geschreven en onkosten bijgehouden. Die uren krijg je zelden vergoed, maar als je deels als freelancer werkt, kan je gemakkelijk aantonen dat het je gewoon declareerbare werkuren hebt gemist.
De deurwaarders zelf verdienen redelijk, maar niet buitensporig.
BeosBeing @WillySis16 maart 2023 10:42
Wie in de schulden zit zou zo zuinig mogelijk moeten leven om ooit uit de schulden te kunnen komen.
Probleem bij veel van die mensen is dat de schulden er harder bijkomen als dat ze kunnen aflossen door zo zuinig mogelijk te leven. Er zijn veel dingen waar je niet op kunt besparen, en vooral als je een rekening niet op tijd kunt betalen en er komen incassokosten bij, dan wordt het juist steeds moeilijker.

Incassokosten werken alleen bij mensen die het geld wel hebben maar
- niet willen betalen
of
- door drukte van werk - iedere avond doodmoe thuiskomen - niet lukt op tijd te betalen, het effect is vaak dat ze dan rekeningen dubbel betalen omdat de herinnering/aanmaning hun betaling kruist en ze niet in de gaten hebben dat die dan al betaald is

Het zou goed zijn als er een andere oplossing komt om mensen op tijd te laten betalen, automatische incasso is dat echter ook niet. Dat gaat ook fout als er geen saldo is, zelf nog veel fouter.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 22 juli 2024 18:07]

WillySis @BeosBeing16 maart 2023 12:07
Zeker als je in de schuldsanering zit, zijn incassobureaus vaak bereid om een groot deel van de incasso-kosten kwijt te schelden. Goede budget-coaches kunnen dat soms ook voor elkaar krijgen.

Incasso bureaus zouden wettelijk eigenlijk ook eens wat beperkingen opgelegd moeten krijgen omtrent het aantal aanmaningen met een verhoging en een maximale (totale) verhoging. De zorgplicht mag best uitgebreid worden naar het aanbieden van een budgetcoach.
Als een klant aangeeft niet te willen betalen moet een incassobureau niet verder mogen gaan met het sturen van aanmaningen, maar dat via de rechter afdwingen. Zelf heb ik ook wel eens gehad dat een contract verlengd terwijl in de voorwaarden stond dat contracten na afloop automatisch worden beëindigd. Het is wel gek dat een incasso-bedrijf dan gewoon doorgaat met het sturen van aanmaningen en dat de "klant" dan de rechter moet inschakelen om van een incassobedrijf af te komen.
BeosBeing @WillySis17 maart 2023 11:17
Zelf heb ik ook wel eens gehad dat een contract verlengd terwijl in de voorwaarden stond dat contracten na afloop automatisch worden beëindigd. Het is wel gek dat een incasso-bedrijf dan gewoon doorgaat met het sturen van aanmaningen en dat de "klant" dan de rechter moet inschakelen om van een incassobedrijf af te komen.
In de praktijk blijken incasso-bedrijven, dat soort zaken nauwelijks te checken. De klant van het incassobedrijf geeft opdracht, en alleen als die het afblaast zal het incassobedrijf stoppen. Die zal daar dan dus door een rechter toe gedwongen moeten worden, en de vermeende schuldenaar heeft in het algemeen niet de middelen om een procedure aan te spannen.
WillySis @BeosBeing17 maart 2023 15:09
In mijn geval had het incasso-bedrijf ook niets gecheckt en reageerde op een protest gewoon: "Volgens onze opdrachtgever heeft u een openstaande schuld van € 40,-. Volgens het contract met (naam bedrijf) hebben wij de schuld overgenomen en zijn wij gerechtigd die te innen, vermeerderd met onze kosten."

Op punten die in het contract stonden werd niet eens ingegaan.
BeosBeing @WillySis17 maart 2023 16:39
Op punten die in het contract stonden werd niet eens ingegaan.
Ik heb in het verleden ook al eens klachten gelezen van mensen die schriftelijk hadden opgezegd maar facturen bleven krijgen, van telefonieproviders, en met name van energiemaatschappijen.

Het overnemen van een factuur wordt de laatste tijd steeds populairder. Als dat niet gedaan wordt bij een achterstallige betaling, maar gelijk bij het aanmaken van de factuur, dan noemt men dat factoring. De dienstverlener krijgt dan van de factoring-maatschappij een deel van het bedrag betaald (in het geval van jouw €40 is dat dan bv € 35, €32,50 of €30) en de factoringmaatschappij neemt de administratie en de risico's over. De dienstverlener heeft dan zijn geld eerder en loopt geen risico meer. Mijn tandarts doet dit bv zo.

Maar in het geval van (lopende) abonnementen zou dit dus eigenlijk verboden moeten worden, want de factoring/incasso-maatschappij heeft er dus geen zicht op of het abonnement al dan niet al is opgezegd of opgeschort.
OxWax @WillySis23 maart 2023 23:20
Incassobureaus hun kosten hoef je helemaal niet te betalen.
Je betaalt gewoon de schuldeiser en klaar is kees.
WillySis @OxWax24 maart 2023 10:16
Tegenwoordig werkt dat nog maar zelden.
Incassobureaus kopen vaak de schulden over en worden daarmee zelf de schuldeiser.
OxWax @WillySis25 maart 2023 08:58
Dat houdt geen steek bij de rechter (en ook dit werkt niet in BE)
WillySis @OxWax26 maart 2023 22:23
Helaas houdt dat wel steek bij de rechter (uit eigen ervaring), maar de oorspronkelijke schuldeiser blijft wel verantwoordelijk als het gaat om on terechte schulden. Hierdoor moet je nu eerst de "schuld" bij het incassobureau aanvechten. Als de rechter inderdaad twijfels heeft of de oorspronkelijke rekening wel terecht is, mag je vervolgens de de originele schuldeiser aanvechten. Als je bij de zaak tegen het incassobureau de rechter niet om opschorting van de schulden vraagt, mag het incassobureau je ook gewoon blijven bestoken met verzoeken om de openstaande schuld te voldoen. Bij elke brief komen daar ook weer extra kosten bij.
Pas als gebleken is of de originele rekening terecht is, of niet, dan komt de definitieve uitspraak in de zaak tegen het incassobureau. In mijn geval werd het incassobureau ook veroordeeld tot de betaling van de gerechtelijke kosten en moest het al mijn kosten (die ik gespecificeerd bij de rechter had ingediend) betalen.

Alleen bij de eerste brief van een incassobureau kan je nog snel de oorspronkelijke rekening (plus kosten voor een eventuele aanmaning) betalen om onder de incassokosten uit te komen. Ben je het niet met de rekening eens en houdt de originele schuldeiser vol dat je de rekening toch moet betalen, dan mag je eerst gaan uitzoeken hoe het incassobureau is ingeschakeld en als die de schuld hebben overgenomen, dan mag/moet je bovenstaande route volgen. De kosten kunnen dan van een paar tientjes gemakkelijk oplopen tot een paar duizend Euro. Je bent er ook een half jaar tot negen maanden mee bezig.
Aaargh! @WillySis15 maart 2023 21:59
Wie in de schulden zit zou zo zuinig mogelijk moeten leven om ooit uit de schulden te kunnen komen.
Zo simpel is het niet

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 22 juli 2024 18:07]

WillySis @Aaargh!15 maart 2023 22:26
Hoe je in de schulden terecht komt hoeft lang niet altijd de eigen schuld te zijn. Schulden door onkunde reken ik niet onder eigen schuld. De weg om uit de schulden te komen is echter voor iedereen gelijk: Een tijdlang zo zuinig mogelijk leven!. Of dat ook gaat lukken is weer wat anders.
NoobishPro @WillySis16 maart 2023 00:46
To be fair, als jij 4 ton in de schuld komt zonder dat je hier iets aan kon doen (denk b.v. over man die een goede baan had, met een flinke hypotheek en vervolgens overlijdt of in de bak komt) en je zit daar als weduwe, met kids, nadat de bank het huis heeft verkocht voor 180.000 euro en jij met nog 3.2 ton schuld zit...

Stel je bent al 45 (ik noem maar ff wat) en je was een huisvrouw... Dan kun je op z'n allerbest 1800 euro p/m gaan verdienen met een full-time baan (tenzij je écht super veel geluk hebt). Daarnaast moet je alles bekostigen voor je kids.

Dan kun je dus een goede 250 jaar werken om die schuld af te betalen met de 15 euro p/m welke je daarvoor over hebt als je van droog brood en spaghetti leeft.

Nou, klinkt niet erg motiverend om "een tijdlang zo zuinig mogelijk te leven', toch? Dan zou ik ook gewoon "fuck it" gaan.
NBK @NoobishPro16 maart 2023 00:59
Uiteindelijk kun je in de schuldsanering komen en ben je volgens mij na 4 jaar schuldenvrij. Alleen is die schuldsanering vreselijk heftig en soms echt tenenkrommend qua regels.
Maar je heb wel uitzicht op een oplossing voor de schulden.
Of, naar de woorden van Hugo, je zoekt een rijke vriend 8)7
jeanj @NoobishPro16 maart 2023 09:34
Overlijden, heel vervelend, maar kan je je tegen verzekeren, dat niet doen bij een eenverdiener is niet slim
In de bak, daarvoor moet je meestal wel wat gedaan hebben, en is het risico van het vak van een crimineel (en ja je kan ook als niet crimineel in de bak belanden)
45 en huisvrouw is ook een keuze

Er zijn heel veel keuzes die mensen maken die toch bijdragen aan de situatie waar ze in zitten of terecht kunnen komen

Ik zeg niet dat mensen met schulden het altijd geheel aan hun zelf te danken hebben, maar als je goed kijkt zijn er vaak toch keuzes aan vooraf gegaan die niet de juiste waren. Dat kan je af doen als onkunde of ontwetendheid etc, maar andere mensen maken andere keuzes

[Reactie gewijzigd door jeanj op 22 juli 2024 18:07]

Qwilo @NoobishPro16 maart 2023 11:23
Partner die huis met hypotheek erft is gewoon eigen schuld. Hadden ze maar geen geld moeten lenen om boven hun stand te leven, of in ieder geval voor een fatsoenlijk nabestaanden-pensioen moeten zorgen.
RiDo78 @WillySis16 maart 2023 08:39
Wie in de schulden zit zou zo zuinig mogelijk moeten leven om ooit uit de schulden te kunnen komen.
“Zou” ja. Dat is wat men (de maatschappij) van ons verwacht, net als dat je niet naakt de straat op gaat. En waarom zou je niet naakt over straat gaan? Zeker op een zonnige zomerdag is daar niets mis mee, toch?!

Iedereen heeft een gevoel van eigenwaarde, wat ‘de maarschappij’ je er met de paplepel heeft ingegoten. Dus je rent niet zomaar in je adams- of eva-kostuum naar de supermarkt.

Maar wat als je nu in de schulden zit? Natuurlijk probeer je er eerst nog uit te komen. Zolang er perspectief is, zul je je best doen. Zodra dat perspectief afbrokkelt (of erger, ineens wegvalt) dan kan ik het mij helemaal voorstellen dat je in een modus komt van: ‘Who-cares. Ze zoeken het maar uit!” Een extra schuld meer of minder maakt dan niet meer uit. Dus kun je een iPhone op afbetaling kopen? Doen. En dan het duurste model, want je wilt wel de luxe die andere mensen ook hebben. Die deurwaarder? Die komt toch wel, dus pluk de dag voor zo lang het kan.
WillySis @RiDo7816 maart 2023 09:27
Er zijn mensen die door domme pech in de schulden komen. Een groot deel doet dat echt zelf door verkeerd met geld om te gaan en bijvoorbeeld van alles op afbetaling of via leasecontracten te kopen. Vervolgens schieten die mensen vaak in een "WhoCares" modes en wordt de situatie alleen erger.
Des te sneller iemand hulp inroept, hoe "gemakkelijker" het is om uit de schulden te komen.
Voor uitzichtloze situaties is er de schuldsanering. Helaas is het voor schuldeisers niet verplicht om daaraan mee te werken, maar de meeste instanties doen het wel.

De schuldsanering is geen pretje, maar het geeft uitzicht. De coaches die je helpen weten ook alles van subsidies en toeslagen en weten soms nog aardig wat extra geld binnen te halen.
field33P @The Zep Man15 maart 2023 19:19
Dan snap je als deurwaarder niet de mensen waar je wat van wegneemt. Eigenlijk best wel raar, als je erover nadenkt. Aan de andere kant zal het snappen van de situatie waarschijnlijk niet in je functieomschrijving staan.
Iemand kan zich toch gewoon verwonderen over de financiële beslissingen van mensen die op geen enkele manier rationeel overkomen, maar toch genomen worden? Overigens hoort een goede deurwaarder juist in staat te zijn om aan de deur een situatie in te schatten en bijvoorbeeld al bij het eerste bezoek tot een regeling te kunnen komen om erger te voorkomen.
JustRob @field33P15 maart 2023 20:08
Volgens mij is de verbazing niet alleen dat deze irrationele beslissingen genomen worden, dat is vaak waarom deze doelgroep ook in deze situaties belandt. De verbazing zit hem naar mijn idee meer in het feit dat het zo makkelijk gefaciliteerd wordt. En alleen maar om de al vermogende aandeelhouders nog meer geld in de zakken te kunnen schuiven van kwetsbare doelgroepen.
kdekker @JustRob15 maart 2023 21:19
Ik weet niet of je van faciliteren (richting aandeelhouders) kunt spreken. Dat zou boze opzet vermoeden. Ik denk wel dat de financiele vaardigheden niet toenemen, zo zelfs dat er op school (waar ze allemaal niet nog meer aandacht moeten besteden, zoals zindelijkheidstraining, veter strikken/jas vastmaken, burgerschapsvorming, sexuele voorlichting). Vast allemaal nuttige dingen, maar schieten ouders dan niet te kort?

Als die zoveel werken dat ze minder aan opvoeden toe komen, dan zou je denken dat de overheid toch een paar dingen over het hoofd ziet. Alleen maar meer (moeten) werken, helpt dan niet. Mogelijk zijn we toch met z'n allen ook (te) materialistisch en hechten (te) veel waarde aan bezit, ook van electronica die helaas korter dan gewenst meegaat.

Helaas is maar al te waar dat financiele problemen bij de ene generatie, zich regelmatig voortzet in de volgende. Ik zou niet weten hoe je dat oplost.
field33P @kdekker15 maart 2023 21:34
Ik weet niet of je van faciliteren (richting aandeelhouders) kunt spreken. Dat zou boze opzet vermoeden
In sommige gevallen wel. Denk maar aan de praktijken van Wehkamp waarbij ze kredieten aansmeren aan mensen die het concept van een lening niet lijken te snappen.
Drogo @field33P15 maart 2023 19:47
Precies. Lekker denigrerend om meteen de conclusie te trekken dat de ander het niet snapt.
i-chat @Drogo15 maart 2023 20:36
Het is natuurlijk Dat het in bepaalde gevallen gewoon je werk is, Je bent een professional.

Als we het dan over denigrerend hebben dan is het juist als deurwaarder belangrijk dat niet te zijn

Bovendien betwijfel ik dat kredietcheck’s tegenwoordig zo slecht zijn dat er nog heel veel mensen in staat zijn om de nieuwste iPhones te kunnen kopen op aflossing. Je zult dan namelijk op zijn minst over voldoende inkomen moeten beschikken
Als ik dan bovendien kijk naar de hoeveelheid gezeik die ik met klarna heb over rectificatie van een kortlopend betaling van een product dat reeds is geretourneerd met schriftelijke ontvangstbevestiging maar een weigering om terug te betalen door een vermeende computer storing

Dan geloof ik eigenlijk niet zo veel van dat verhaal
Blokker_1999
@The Zep Man15 maart 2023 19:10
Bij ons veranderd de samenleving ook stilaan en wordt krediet meer en meer aanvaard voor bepaalde doeleinden. Het bezit van een kredietkaart werd 20 jaar terug door velen verketterd, vandaag de dag wordt dat al niet meer als zo vreemd aanzien. Maar aan de andere kant blijven we relatief voorzichtig met het uitgeven van geld dat we niet hebben. Ook mijn kredietkaart is op de eerste dag van de maand weer schuldenvrij.

Ik denk dat wat Luchtbakker vooral vreemd vindt is dat deze mensen niet in staat zijn om zelfs maar een afbetalingsplan aan te gaan voor schulden die ze hebben, waardoor hij als deurwaarder aan de slag moet gaan, maar dat deze mensen ondertussen wel nieuwe schulden zijn aangegaan. Stel je neemt die nieuwe iPhone in beslag als deurwaarder, dan loop je weer het risico dat deze mensen gaan stoppen met die af te betalen, want ze hebben het toestel toch niet meer en een kale kip valt niet te pluimen.

Er zou dus zeker een betere opvolging mogen komen van mensen met schulden en het aangaan van nieuwe, vermijdbare schulden.
Dinandvandijk @Blokker_199915 maart 2023 22:46
Ik mag toch hopen dat Luchtbakker een fatsoenlijke opleiding tot deurwaarder heeft gevolgd en daar ook psychologie heeft gekregen - zoals op iedere opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening wordt gegeven. Dan zou hij ook moeten welke welke psychologische factoren spelen als mensen schulden hebben en deze niet meer kunnen overzien.
The Zep Man
@Dinandvandijk16 maart 2023 06:11
Dan zou hij ook moeten welke welke psychologische factoren spelen als mensen schulden hebben en deze niet meer kunnen overzien.
Dan zouden mensen met schulden en wat die wel en niet verder hebben hem niet verbazen.
Khrome @Blokker_199915 maart 2023 21:17
Credit cards zoals men ze kent in het VK en de VS hebben we hier niet voor zover ik weet: Alleen het type wat je maandelijks afbetaalt bestaat hier.

De cc waarmee je 10k "leent" zullen denk ik hier nooit populair worden :p
g4wx3 @Khrome16 maart 2023 00:06
Ik denk dat die er wel gaan komen... Jeugd heeft veel geld nodig en weinig blijft over na afbetalingen.
tweakuwe @Khrome16 maart 2023 03:10
Toch is dat een glijdende schaal. Een visa/mastercard debit card zoals de rest van de wereld kent maken ze in NL lastig te krijgen bij de grote banken. Die smeren je toch liever een credit card aan en laten je verder met het oude maestro werken...

Gelukkig heb je nu kleine banken zoals Bunq die wel met de internationale standaarden meegaan en een gewone debit card geven.
karimmm @tweakuwe16 maart 2023 05:46
Weet niet wat je zegt maar het is al een flinke tijd in de planning dat we van maestro zullen overstappen naar visa/MasterCard debit cards komende zomer :).
tweakuwe @karimmm16 maart 2023 07:19
Omdat de ondersteuning uit Maestro wordt getrokken en Nederlandse banken wel moeten ja.
Yoshi @Khrome16 maart 2023 09:07
tuurlijk heb je die wel, genre cofidis e.d. een deel van de kredieten die zijn geven zijn gecombineerd met zo'n kredietkaart. Logisch, want daar verdienen ze lekker veel geld aan om het zo gemakkelijk mogelijk te maken extra krediet te nemen op iets.
CivLord @Khrome16 maart 2023 09:31
Een vinkje zetten op de site van de bank en een maandelijks aflossingsbedrag invullen is voor de meeste Nederlandse banken voldoende.
redtails @Blokker_199916 maart 2023 09:09
Een systeem à la VSA zou nooit kunnen werken in EU. Lees eens over het leenstelsel van VSA, je zou me niet eens geloven als ik het uit zou leggen.

in de VSA bouw je een soort "leen krediet" op door expres leningen te nemen (die je niet nodig hebt), zodat je later genoeg financiëel vertrouwen hebt opgebouwd om een grotere lening te nemen (voor bijvoorbeeld een auto of een huis). Als je dus niet expres domme leningen afneemt, laat je grote financiële kansen liggen in je toekomst. Van kinds af aan zijn Amerikanen dus al geld aan het lenen / dingen op afbetaling aan het kopen. Het gaat puur om het zo snel mogelijk opbouwen van dat leenkrediet
cadsite @The Zep Man15 maart 2023 19:07
Dan snap je als deurwaarder niet de mensen waar je wat van wegneemt. Eigenlijk best wel raar, als je erover nadenkt.
Vind je?
Denk je dat agenten iets snappen van criminelen die ze oppakken?
Denk je dat rechters iets begrijpen van moordenaars die ze berechten?
...
Trekfolie @cadsite15 maart 2023 19:49
Dat is precies waar criminologie voor bedoeld is. Ik weet niet zeker of dit ook op de politie academie gegeven wordt maar vanuit het deels deëscalerende karakter van de politie is het zeker belangrijk om te snappen hoe criminelen denken.

Wat betreft rechters, er zijn advocaten die de belangen van hun cliënt behartigen waarna de rechter een afweging maakt. De advocaat kan verlichtende omstandigheden aankaarten waarna de rechter tot een lagere staf komt.
devices @Luchtbakker15 maart 2023 19:04
Zonder die iPhone of dure Samsung hebben ze alsnog duizenden euro's huurschuld, alleen dan ongeveer 500 euro minder. Mensen doen vaak alsof telefoons duizenden euro's kosten en alle financiële problemen opgelost zouden worden als ze maar een goedkope telefoon zouden kopen. Er speelt veel meer.
Luchtbakker @devices15 maart 2023 19:51
Zonder die iPhone of dure Samsung hebben ze alsnog duizenden euro's huurschuld, alleen dan ongeveer 500 euro minder. Mensen doen vaak alsof telefoons duizenden euro's kosten en alle financiële problemen opgelost zouden worden als ze maar een goedkope telefoon zouden kopen. Er speelt veel meer.
Natuurlijk speelt er veel meer. Maar het helpt niet mee. Iemand die 60 euro per maand betaalt had ook 40 euro per maand kunnen aflossen aan een schuld.
i-chat @Luchtbakker15 maart 2023 20:51
Hoor je eigenlijk wel wat je zegt? Kan ook € 40 per maand aflossen en de schuld.

Laten we dan om te beginnen vaststellen dat (in geval van huurachterstand) incassobureaus pas worden ingeschakeld wanneer iemand twee of meer achtereenvolgende maanden geen huur heeft betaald. Als je dus € 40 per maand afgelost betekent dat dat je op zijn minst zo’n 1 1/2 jaar bezig bent met aflossen als ik eventuele incassokosten en rente achterwege laten En laten we nou eerlijk zijn vaak is achterstallige huur lang niet de enige schuld die man heeft.

Als je dit in overweging neemt kom je er al snel achter waarom de bereidwilligheid om af te lossen bij grote groepen schuldenaars zo ver weg staat it is simpelweg ondoenlijk en de in rekening gebrachtte kosten steigen vaak zo snel dat men zich zou kunnen afvragen of we het probleem niet liever bij de bron aanpakken

Een ander zeer bekende strategie die veel schuldenaars toepassen (vooral in het begin) is het veroorzaken van de ene schuld om de andere tijdig in te lossen

Je begint dan met het niet kunnen betalen van je telefoonrekening of consumentenkrediet en eindigt met het storneren van huur om de dreiging van deurwaarders af te wenden Voor je het weet hebben mensen zich zodanig in allerlei bochten gewrongen dat ze zelf niet eens meer weten welke schulden zijn nou wel en welke niet meer hebben.

*knip*
Admin-edit:Schelden is niet nodig


(Afkomstig van iemand met professionele ervaring in de schuldhulpverlening)

[Reactie gewijzigd door AlphaRomeo op 22 juli 2024 18:07]

xenn99 @i-chat15 maart 2023 22:06
Dus jouw advies is dat mensen maar gewoon stoppen met afbetalen want het heeft toch geen zin?
Lekker advies voor iemand uit de schuldhuplverlening.. :+

Afbetalen is het enige wat werkt, anders wordt het probleem alleen maar groter.
En ja die 40 euro gaat daar zeker bij helpen, elke euro afbetaald is er weer 1, en zorgt er uiteindelijk voor dat de kosten dalen.

Dat je daarvoor dan flink in moet boeten op je uitgaven patroon lijkt mij heel logisch.

Daarnaast kan iemand prima af met een sim only abonnementje van een paar euro en een tweede hands telefoon van 2 tientjes. Daar heb je echt geen 1000+ euro kostende iphone voor nodig.

Ik snap wel dat het moeilijk te relativeren is als je dagelijks met mensen werkt die in een dergelijke situatie zitten, maar je moet niet vergeten dat zij het uiteindelijk zelf veroorzaakt hebben.
Luchtbakker heeft in mijn ogen gewoon volledig gelijk.
The Zep Man
@xenn9916 maart 2023 06:17
Dus jouw advies is dat mensen maar gewoon stoppen met afbetalen want het heeft toch geen zin?
Een stroman. @i-chat noemt wat die ziet in de praktijk, niet zijn mening hierover.

Ik ben wat minder professioneel, maar denk dat ik weet wat zijn advies zou zijn aan een schuldenaar: zoek externe hulp.
ejabberd @i-chat16 maart 2023 08:16
Zo lang er niets wordt gedaan aan de financiële ongeletterdheid van een groot stuk van de bevolking vrees ik dat men in de schuldhulpverlening werkzekerheid heeft voor het leven.
i-chat @ejabberd16 maart 2023 12:52
Ik vrees dat je gelijk hebt het is echt ongelofelijk pijnlijk om te zien.

Weet je vaak is het ook gewoon een combinatie van onvoorzichtig uitgeven en dikke pech daaroverheen

Er is immers weinig mis met een paar duizend euro lenen voor een nieuwe auto als dat de manier is waarop je elke dag naar je werk wilt gaan,

Als je dat netjes plant En in die training ook een potje voor onvoorziene kosten opneemt dan gaat dat natuurlijk prima,

Kort daarop kom je er achter dat je werkgever er een potje van heeft gemaakt bij de opgave van inkomsten bij de belastingdienst en blijk je dus nog duizenden euro’s aan belasting te moeten betalen.

Om dit te betalen Spreek je al je financiële reserves aan en betaal je een maandje ziektekostenpremie niet schatje die volgende maand wel twee keer kan betalen kun je mooi uit problemen.

Vaak gaat dit gewoon heel goed sterker nog ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Maar met een heel klein beetje pech of een klein beetje onvoorzichtigheid blijk je ook nog was bij de zara te hebben besteld voor je kinderen

Laat me dan voorop stellen dat dit echt allemaal geen buitenproportionele uitgaven hoeven te zijn dat ook geen van deze beslissing ANSI niet past bij je inkomsten of je levensstandaard. Het zijn gewone beslissingen je gewoon gedaan hebt met gewoon legitieme reden bijvoorbeeld achteraf betalen van kleding omdat het bij postorderbedrijven veel beter is eerst te kijken of de kwaliteit wel goed is in plaats van via hun uiterst trage systemen je geld weer terug te krijgen

Toch kun je dit scenario ook niet helemaal afschrijven als alleen maar domme pech iemand heeft immers wel meerdere facturen niet goed in zijn toekomstige uitgavenpatroon verwerkt waardoor die er eerder had kunnen achterkomen dat die belastingschuld helemaal niet betaald kon worden en er dus in beginsel al een betaalregeling had moeten worden getroffen

Ergens hierboven las ik dat domme pech voor een klein deel maar zorgt voor de schuldenproblematiek waar we mee zitten maar als ik alleen al kijk naar de hoeveelheid ouders die Benadeeld zijn de toeslag affaire, dan weet ik dat hij kous niet op gaat. Er is natuurlijk wel nog enige discussie mogelijk over wanneer je iets eigen schuld zou moeten noemen.

In het geval van een iPhone kopen nadat je al een huurachterstand het zal iedereen het er wel over eens zijn maar zelfs in die situaties ben ik heel droevige verhalen tegen gekomen verhalen die uiteraard gecheckt zijn voor er met schuldeisers werd overlegd
Amanoo @i-chat16 maart 2023 09:13
Een ander zeer bekende strategie die veel schuldenaars toepassen (vooral in het begin) is het veroorzaken van de ene schuld om de andere tijdig in te lossen

Je begint dan met het niet kunnen betalen van je telefoonrekening of consumentenkrediet en eindigt met het storneren van huur om de dreiging van deurwaarders af te wenden Voor je het weet hebben mensen zich zodanig in allerlei bochten gewrongen dat ze zelf niet eens meer weten welke schulden zijn nou wel en welke niet meer hebben.
Been there, done that.

Niet dusdanig dat er een deurwaarder bij kwam kijken, het was meer betalingen uitstellen terwijl het eigenlijk dan en dan had moeten worden betaald. En bij de eerste uitstel geen extra kosten krijgen. Maar ja. Ik heb een uitkering gehad, en op een houtje bijten was niet altijd voldoende om al mijn maandlasten te betalen.

Als je de ene maand rekening A niet betaalt, en de maand erop rekening B, dan heeft niemand door waar je mee bezig bent want ieder afzonderlijk bedrijf of instantie ziet maar 1 te late betaling. En zo kan je dat bedrag telkens wat verder vooruit trappen. Ik zal het sterk afraden want als het fout gaat heb je een probleem. Maar soms heb je geen keuze.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 18:07]

BeosBeing @Amanoo17 maart 2023 10:19
Ik zal het sterk afraden want als het fout gaat heb je een probleem. Maar soms heb je geen keuze.
Precies, dat is het. De meesten op deze site snappen dat niet, of willen het zelfs niet snappen.
OxWax @Luchtbakker15 maart 2023 20:38
En hoeveel gaat er van die 40€ effectief naar de schuldeiser?
Luchtbakker @OxWax15 maart 2023 20:40
En hoeveel gaat er van die 40€ effectief naar de schuldeiser?
40, want de schuldeiser betaald altijd proceskosten . Het kost een schuldeiser altijd geld. Al zitten deze kosten vaak al verwerkt in bepaalde boete clausules. Daarom komen wij ook niet een paar tientjes schuld, daar heb je incasso bureaus voor.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 18:07]

OxWax @Luchtbakker15 maart 2023 20:45
In Belgie, waar het artikel over gaat :
Bij elke afbetaling die u verricht in handen van een gerechtsdeurwaarder, betaalt u gedeeltelijk uw schuld af maar ook de kosten die aan deze afbetaling zijn verbonden, namelijk inningsrechten. In werkelijkheid betaalt u dus meer dan uw oorspronkelijke schuld af.

Concreet voorbeeld: per afbetaling van 25,00 EUR die u verricht, is er een kost van 5,49 EUR (4,54 EUR + 21% BTW). U betaalt dus 19,51 EUR af van uw schuld, de overige 5,49 EUR van die 25,00 EUR zijn kosten die worden aangerekend voor elke gedeeltelijke afbetaling van uw schuld m.a.w. kosten die volgen uit het toestaan en opvolgen van een afbetalingsplan, genaamd inningsrecht op afkorting (ook gekend als kwijtingsrecht). Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd, houden een vergoeding in van de prestaties van de gerechtsdeurwaarder en daar kan de gerechtsdeurwaarder niet van afwijken.
https://www.ombudsgdw.be/veelgestelde-vragen
bamboe @Luchtbakker15 maart 2023 20:32
Maar als ze een auto of iphone op afbetalen hebben, mag je die dan wel in nemen?
ik bedoel, is het al hun eigendom of pas na het afbetalen?
field33P @bamboe15 maart 2023 21:38
Een deurwaarder kan gewoon een bodembeslag uitvoeren. Dat is wel ontzettend lullig tegenover de andere schuldeisers.
M2M @devices15 maart 2023 19:28
Maar als je zwaar in de schulden zit en een dure nieuwe smartphone hebt, dan is dat slechts 1 voorbeeld van een verkeerd uitgavenpatroon. Nederland is geen communistisch land. Zo zijn er Nederlanders die elke week een nieuwe auto kunnen kopen en (nog veel meer) Nederlanders die dat niet kunnen. Maar boven je stand leven is zeker op de lange termijn niet haalbaar.

Sommige mensen met schulden hebben schulden vanwege overmacht of gewoon dikke pech, sommigen hebben schuld vanwege een niet-passend uitgavenpatroon ten opzichte van de inkomsten. Maargoed, voor alle gevallen is er ook een schuldeiser die ook graag wat centen ziet.
OxWax @Luchtbakker15 maart 2023 19:16
U als deurwaarder zou op de hoogte moeten zijn van Artikel 1408
op de boeken en overige voorwerpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde dak wonen;
op de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van (2.500 EUR) op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor de betaling van de prijs van die goederen;
En uiteraard niet te vergeten : "een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand." }:O :Y)
B0KIT0 @OxWax15 maart 2023 19:51
U als deurwaarder zou op de hoogte moeten zijn van Artikel 1408
Er blijkt nergens uit dat @Luchtbakker niet op de hoogte is van dit artikel :)

Hij geeft in z'n comment geen enkel waardeoordeel over deze verscherpte regeling. Hij verbaast zich enkel over het gemak waarmee deze dure gadgets voor een ieder op afbetaling te krijgen zijn.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 22 juli 2024 18:07]

OxWax @B0KIT015 maart 2023 20:46
Volgens mij is LB een NL deurwaarder, niet op de hoogte van de BE wetgeving dus :Y)
Luchtbakker @OxWax15 maart 2023 20:48
Ik ben inderdaad een Nederlander ;)
OxWax @B0KIT023 maart 2023 23:19
Dat blijkt voor de alerte oplettende lezer net wel.
LB is namelijk nen Ollander en het artikel gaat over België. 8-)
derkesthai @OxWax15 maart 2023 21:56
Holy.... het staat er echt. Volgens mji is dat artikel wel eens aan modernisernig toe xD Of is het Vlaamse geheimtaal waar ik als Nederlander geen weet van heb? :D
Stroper @derkesthai16 maart 2023 11:07
Dat hebben ze nu gedaan, door die dieren van een 19de-eeuwse keuterboer te vervangen door een smartphone/laptop. ;)
Maar is inderdaad rijkelijk laat.
OxWax @derkesthai19 maart 2023 14:15
Dat was idd nog een wetsartikel " uit de jaren stillekes " toen boeren door slechte oogst hun schulden niet konden betalen. :Y)
PvdVen777 @Luchtbakker15 maart 2023 19:03
Ik kan mij helemaal inleven dat je als deurwaarder minder serieus neemt wat mensen allemaal aan verdediging opvoeren tegen in beslag name van goederen in dat soort situaties.

Zou dan zelf ook geneigd zijn om te halen wat er te halen valt.
Toch is er iets dat mij aanspreekt in de genoemde regeling. We mogen niet vergeten dat in de huidige maatschappij het wegnemen van computer en telefoon per direct betekend :
- geen mogelijkheid meer tot communiceren met familie, vrienden, hulpinstanties, nooddiensten etc. etc., en dus ook niet met deurwaarder en benadeelde partij.
- geen toegang meer tot bank(zaken) en deels geen toegang tot eventuele financieële middelen.
- geen toegang tot overheid en zorg gerelateerde dienstverlening
- geen/moeilijk toegang tot belastingdienst

En ga zo maar even door.

M.a.w. je plaatst mensen in een positie waarbij de kans op oplossen van de problematiek, in elk geval op korte termijn ineens vrijwel onmogelijk wordt.
Luchtbakker @PvdVen77715 maart 2023 19:50
Ik ben vóór inbeslagname van telefoons. Maar wel dat je een alternatief met een waarde van 200 euro terug krijgt om alles nog te kunnen doen wat noodzakelijk is.
OxWax @Luchtbakker15 maart 2023 20:37
Prachtig idee : en wie gaat dat alternatief bekostigen en leveren?
En vergeet niet, ondertussen moet het dure toestel verder afbetaald worden dus wéér een zaak erbij.
Uw inkomsten zijn dus verzekerd en niet alleen vanwege de numerus clausus.
i-chat @Luchtbakker15 maart 2023 20:41
Het grote probleem is dat natuurlijk dat Jantje zijn iPhone 15 voor ongeveer € 1200 heeft gekocht maar dat deurwaarder de Boer er hooguit € 600 voor krijgt als deze de Boer dan ook nog bij iused een
Gereviseerde iPhone 8 moet kopen voor laten we zeggen € 300 dan blijft er dus bar weinig over voor de schuldeiser
Ro-Maniak2 @Luchtbakker15 maart 2023 19:25
Ik vind dat de Belgen zo een nette balans lijken te hebben gevonden - dure bling bling, inleveren, maar een menselijk bestaan met noodzakelijke dingen beschermd. Hebben wij niet toch, alleen beslagvrije voet mbt geld? Of vergis ik me?
EsEsDee @Luchtbakker15 maart 2023 19:28
interessant dat je dit in je vak zo tegenkomt, veelzeggend dat men dit toch koopt terwijl er goede goedkopere alternatieven zijn. Dit is denk ik toch de marketing en niet willen onderdoen voor anderen. Heb dit altijd al een mindere kant gevonden van onze maatschappij.

Die kredietcheck is toch alleen tot 1000 euro toestelkosten? Ben het met je eens hoor, maar op zich vind ik dit nog niet eens een hele verkeerde grens.
NiGeLaToR @Luchtbakker15 maart 2023 20:18
Om te beginnen goed dat deze apparaten gezien worden als noodzakelijk: ik begrijp dat als je voor werk en studie afhankelijk bent van dit soort dingen het innemen er van ze alleen maar verder de afgrond in gooit.

Vanuit mijn ervaring met schuldhulpverlening begrijp ik heel goed dat je bij mensen als deurwaarder dure apparaten aantreft: ik begrijp van de cijfers waar ik mee te maken had dat de helft van de klanten van schuldhulpverlening daar met mogelijke opzet in zit. Vaak niets op eigen naam, behalve de schulden. En na een schuldsanering en een schone BKR gewoon dezelfde exercitie (soms in een andere regio ivm registratie van schuldhulpverleningsdossiers) nog eens doen: schulden maken, schuldhulpverlening, schuldsanering en repeat. Ik begreep en begrijp niet dat dit uberhaupt kan.

Los van dat zoveel op afbetaling mij nog steeds tegen de borst stuit, in een samenleving waarbij meer en meer een abo-vorm krijgt.
CivLord @NiGeLaToR16 maart 2023 10:35
Je vergeet dat alle regels die verzonnen kunnen worden om misbruik tegen te gaan het vaak ook moeilijker maken voor diegenen voor wie de regeling wél bedoeld is.
De mensen die door de kindertoeslagaffaire in de schulden terecht zijn gekomen zijn slachtoffer geworden van een woud aan anti-frauderegels. (Anti-frauderegels die na de Bulgarenfraude op aandringen van de politiek zijn ingesteld. Dezelfde politiek die zo verontwaardigd was over de affaire zelf.)
pepsiblik @Luchtbakker15 maart 2023 20:24
Op een bepaald moment worden de problemen zo groot dat het er allemaal niet meer toe doet. Of je nou €1000 schuldig bent of €2000, maakt niet zoveel meer uit wanneer je elke maand geld tekort komt. Dus ga je pakken wat je pakken kan. Is niet netjes, maar wat kan jou het schelen? En kale kip kun je niet plukken.
Ra_gdd @Luchtbakker15 maart 2023 20:44
Is kwestie van opvoeding
Ik zie dit zelf ook.
Ik ben opgevoed dat ik eerst m'n schulden betaal en dan pas mezelf bedien.
Ook maandelijks iets kleins aan de kant als appeltje voor de dorst.
Nog ex-collega's gehad waar man en vrouw op zelfde werk zaten en samen 5 000 euro netto hadden.
Op einde van de maand kwamen ze niet toe.
Toen ons werk failliet ging, hadden ze 0 euro als reserve.
Maar ook hier iedere weekend grote feest, een duurdere wagen kopen dan de rest om toch de duurste te hebben etc...
En extra bijklussen, ah nee want weekend is voor feesten.

Geregeld kwam ik bij mensen langs waar ik maanden op m'n centen moest wachten om vb hun ICT problemen op te lossen, soms voor 20 euro.
Iedere week bellen, SMS om m'n geld te vragen en veel beloftes.
Ze reageren dan ook vaak niet als ik bel of SMS stuur.
Maar op sociale media zie je ze dan elk weekend goed uitgaan, 3 x per jaar op reis naar verre bestemmingen, om de jaar een nieuwe dure smartphone.
Zijn dan nog de mensen van "moeten" en van dringend.

Ik scheer niet iedereen over dezelfde kam.
Mensen die moeilijk hebben, help ik vaak gratis of tegen peanuts.
En dat zijn de echte mensen die dan appreciëren wat je doet.
batjes @Luchtbakker16 maart 2023 10:33
Zelf in het verleden last gehad van deurwaarders. Niet vanwege luxe leven, gewoon door omstandigheden klein jaartje werkloos geweest (her en der af en toe oproepkracht dagjes werken, thats it). Zorgschuld explodeerde. "Oh je kunt 70 euro niet betalen, betaal dan maar 140 euro boete. BOVENOP 70 euro." 3 maanden later: "Oh u kunt die 210 euro niet betalen? Oh laten we daar dan even 50 euro bij opgooien elke maand".

Altijd goedkoop leven, geen luxe hebben.

Het doet gewoon weer een beetje pijn, hoe tering vaak ik wel niet gehoord heb dat "ik boven mijn stand leefde". Met mijn (destijds) 5 jaar oude smartphone die van ellende uit elkaar flikkerde. Een cheap ass bij elkaar geraapte kutcomputer. Het enige wat ik deed dat niet nodig was voor overleven, was roken. Probeer daar maar eens vanaf te komen als je al jaren vast zit in een depressieve kuthel.

Er zullen vast genoeg mensen tussen zitten die het geen flikker uit maakt. Of door al jaren in de schulden te zitten, het maar gewoon opgeven om die schulden ooit nog af te lossen.

Want het wordt je hier in Nederland zo ontzettend moeilijk gemaakt om zelf uit schulden te komen. Het is praktisch onmogelijk.

Ik zag mijn schulden elke maand kei en keihard oplopen, dan kan je met je minimum kutloon van netto 1400 euro wel 600 euro per maand afbetalen en geen nieuwe schulden maken. DE SCHULDEN LIEPEN MET RUIM 1000 EURO PER MAAND OP. En ik had maar 2 schuldeisers: Staat(zorg) en de staat(studie). :(

Er zitten donders veel mensen in deze hel vast en een behoorlijk deel heeft echt geen fancy nieuwe iPhone. Als deurwaarder zou je beter moeten weten of eens wat meer empathie mogen tonen. Ik kan gewoon boos worden van dat soort opmerkingen. Ik zou je bijna de hel toewensen die ik en velen met mij heb mogen doorbanjeren, dan zal je merken dat die empathieloze deurwaarders wel eens de druppel kan zijn die iemands emmer doen overlopen.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 18:07]

Pikoe @Luchtbakker15 maart 2023 19:27
Een telefoon "gekocht" op afbetaling mag je toch helemaal niet innemen? Er is een huurkoop overeenkomst waardoor de gebruiker pas na afloop van de overeenkomst bezitter is van de telefoon.
TWeaKLeGeND @Luchtbakker15 maart 2023 21:00
Onzinverhaal, no way dat een deurwaarder denkt dat een kredietcheck te maken heeft met of je vermogend bent
Tim AtSharp @Luchtbakker15 maart 2023 22:24
Hoeveel tijd in de opleiding wordt er gespendeerd aan 'how money works'?
Nul. De reden: als je dat doorhebt, dan ben je minder een cashcow voor het systeem. Het zou dus maar wat bizar zijn, toch vanuit het standpunt van 'het systeem' om dan te gaan vertellen hoe je aan het systeem kan ontsnappen.
estoniaman @Luchtbakker16 maart 2023 00:03
Ik vraag mij af wat je het leukst deel van het werk vind

Lekker spullen afpakken van verdrietige mensen of de bekijks die je trekt waardoor je die mensen extra voor lul zet
snaped1968 @estoniaman16 maart 2023 11:22
Bekijk het eens van de andere kant. Je verkoopt iets op marktplaats en de koper belooft je te betalen, maar die doet dat niet. En dan heb je niet 1 ding verkocht, maar 10 dingen die niet betaald worden.
Wat is jouw gevoel daarbij?
Laat die verdrietige mensen het maar houden? Of word je dan zelf verdrietig?
SMGGM
@Luchtbakker16 maart 2023 07:50
Ik werk als vrijwilliger bij een vereniging voor mensen in armoede en mijn ervaring is niet dezelfde. Daar zie ik veel spotgoedkope smartphone waarvan ik niet wist dat ze bestaan of 10 jaar oude Medion laptops verschenen met de vraag of ik er nieuw leven in zou kunnen blazen.
Ja, die iPhone of dure Samsung komt nu en dan eens voor, maar kan ze na 3 jaar op 1 hand tellen.
CivLord @SMGGM16 maart 2023 10:40
Maar die mensen met die spotgoedkope smartphone en 10 jaar oude laptop zijn juist niet de mensen waar hij als deurwaarder langs komt.
krflyer @Luchtbakker16 maart 2023 08:24
Je leest juist dat IPhones wel in beslag mogen worden genomen, want de nieuwste en duurste valt buiten de regeling.
Wat ik dan weer wel begrijp is hoe mensen in de schulden blijven:
- niet kunnen uitrekenen wat een besluit op langere termijn betekent: doorlopend krediet als voorbeeld. Ik had vienden, heel lang geleden, die dachten: ik betaal gewoon de rente, maar los niets af. Wat is daar mis mee?
- Als er sprake is van een gezin met maar één kostwinner, is meer verdienen niet meer overhouden. De belastingen en toeslagen zijn gericht op dubbele inkomens. Dus, je baas geeft je opslag, maar dan verdwijnt een korting zodat je netto niets of nauwelijks vooruitgaat.
En ja, zoveel schrijnende gevallen die door netzoveel indien niet meer mensen wordt overtroffen door mensen die gewoon bewust boven hun stand leven of die verstandig omgaan met geld gewoon nooit hebben geleerd. En dan staat de commercie als een stelletje haaien en hyena's te wachten.
Pietjay @Luchtbakker16 maart 2023 08:41
Allemaal leuk en aardig, deurwaarders en incassobureaus zijn doorgaans aggresieve, opdringerige en gewetenloze hufters.
Iedereen kan in de problemen komen en probeert daar vroeg of laat redelijkerwijs uit te komen. Dat is hoe het hoort, niet via anderen die wel even hun idee, wil of wet denken te op leggen.
Je zegt het zelf, kredietchecks zijn absoluut niet zo goed. Daarmee 'net zo goed' dezelfde wet die ze creëert.

Kijk niet raar op als je jezelf andersom een mikpunt maakt, als je 'gevallen' mensen hun leven nog onmogelijker maakt.
Die Belgen zijn goed bezig.
Meiklokje @Luchtbakker16 maart 2023 08:54
Omdat ze bezeten zijn, een laptop van 300 tot 500 euro geraakt ook op het internet. Technologie is geen levensbehoefte maar luxe. Als je leeft om voor een tech bedrijf rijk te maken ten koste van je gezondheid en andere levensnoodzakelijke zaken in je leven. Als die peperdure apple of samsung hardware het waard is om je leven naar een dieptepunt te storten. Wie ben ik. En je hebt meer dan gelijk. Het kan echt ver gaan tegenwoordig.
HermaHemie @Luchtbakker16 maart 2023 10:06
Het valt mij altijd op dat de mensen die claimen geen geld hebben inderdaad altijd de duurste dingen hebben, roken, drinken en tattoo's. En maar zielig doen.
DavidZnay @Luchtbakker16 maart 2023 10:19
Ik als deurwaarder blijf mij nog steeds verbazen hoeveel mensen de nieuwste en duurste iPhone of Samsung hebben terwijl er duizenden euro's aan huur, zorg of andere rekeningen open staan.
Zeer treurig. Dat je überhaupt leningen krijgt voor valse behoeften zou voorkomen moeten worden.

Aan de andere kant, de grootste schuld-boeven zitten bij het grootkapitaal. Die lenen alles bij elkaar, investeren risicovol en als het fout gaat (en dat gaat het constant) word jij daar nou nooit eens een keer langsgestuurd. Sterker nog, dan mogen wij met z'n allen de portemonnee trekken, dat is precies waarom een hele generatie geen huis meer kan kopen.

Als je erover nadenkt, je kan eigenlijk niks bezitten in deze economie omdat alles op een steeds grotere schuldenbubble gebaseerd is. Je moet constant in dat hamsterwiel blijven rennen.

[Reactie gewijzigd door DavidZnay op 22 juli 2024 18:07]

ravw @DavidZnay16 maart 2023 15:17
Er speel hier in NL nog een ander probleem wat ze in de VS beter doen....
Telefoon kopen ( maandelijks betalen ) .....
Oke wil je dat contract , dan moet je daar eerst 2 maanden voor uit betalen en soms wel meer.
Hier in NL krijg je de telefoon mee , zonder ook maar 1 cent betaald te hebben.
De rekening komt later wel maar dan hebben ze die telefoon al in handen.

Punt twee wat mijn hier verbaast is de hypotheek verstrekking....
Hier in Nederland ga je naar de bank om een hypotheek af te sluiten om een huis te kopen.
In de vs koop de bank het huis en jij mag er in wonen en betalen , als die afbetaald is dan is het huis pas van jou. Kom je inde problemen , dan kan je net zo als in een huurhuis , egwoon je sleutels inleveren en dan gaat de bank opzoek naar een nieuwe koper.
Je bent van je probleem af.
Hier in Nederland zit je vaak met een hoge hypotheek waardoor je geen kant op kunt , wil je goedkoper gaan wonen omdat het niet meer te betalen is zou je je huis eerst moeten verkopen voor je goedkoper gaat wonen ...
In de VS , ga je naar de bank en zeg hier heb je de sleutels van het huis en ik ben weg :-)
Prettige dag verder en klaar.
Je kont dan gaan kijken naar een goedkopere huur woning of zelf een klein krot kopen waardoor je het met je geld wel uit komt
En zo in de VS is dat bijna alles met borg gaat , huren is eerst een maand of 3 vooruit betalen dan mag je er pas in.
zouden ze hier ook eens moeten doen, daar moet je eerst betalen voordat je er gebruik van kunt maken , hier gaat het vaak de eerste maand achteraf
OxWax @ravw23 maart 2023 23:12
Hallo, ook in BE moet je 3 maand borg betalen bij het huren woning hoor ...
MornixRS @Luchtbakker16 maart 2023 11:25
Deze gespeelde en tendentieuze verbazing is nogal doorzichtig. Net zoals de uitspraak "dit soort mensen". Ga je schamen.
oef! @Luchtbakker16 maart 2023 11:43
Ik vind het vrij schokkend dat je de simpele psychologische theorie hierachter niet kent. Maar goed, de schuldenindustrie staat dan ook niet bekend om zijn menselijkheid.
Donpretu_tweak @Luchtbakker16 maart 2023 14:06
Ik vind het belachelijk dat in België nog zo is als je alimentatie schuldig bent dat gerechtsdeurwaarder 100% van je salaris in beslag kan nemen. Die snappen niet dat als je geen rekening kan betalen dat hun ineens ook niks meer hebben.
Hij kan nergens gaan werken gelijk beslag op salaris. Hij is illegale dingen gaan doen om toch te overleven. Verschillende keren opgepakt voor zijn handel. Hij blijft het doen omdat Belgische wetgeving corrupt is.
Hard werkende man was dat.
Ben blij dat ik hem onderdak kon bieden.
Van mag de staat gerust dure spullen mee nemen maar geen stuff waarvan je niet leven.
Wilfred86 16 maart 2023 10:42
Soms kom je door mentale problemen of gewoon stommiteit in de schulden. Er bestaat een hele keten van legale profiteurs (o.a. incassobureaus) die dan als een stel aasgieren op je af komt. Bestaande schulden worden soms wel verdrievoudigd. Totaal geen duurzame oplossing, want deze mensen komen alleen maar verder in de ellende.

Wat mij betreft mogen dit soort parasitaire bedrijven keihard worden aangepakt.
snaped1968 @Wilfred8616 maart 2023 11:15
Deels waar, maar vergeet niet dat als er een incassobureau op de stoep staat er al heel wat stappen zijn gezet, waarbij iemand al regelingen had kunnen treffen.
Zelf ook wel eens krap gezeten met de huur, regeling afgesproken met woningcorporatie en uiteraard nagekomen. Geen deurwaarder aan te pas gekomen.
Bliksem B 15 maart 2023 18:44
Dit werd vast genoeg gedaan. Heel goed dat is aangepast. Tegenwoordig ben je er niks meer zonder laptop of smartphone.
Sissors
@Bliksem B15 maart 2023 18:49
Ik vind dat er best wat voor te zeggen is, maar ik vind de limieten ook wel heel erg hoog.
Gubbel @Sissors16 maart 2023 07:03
Als ik een telefoon van 800 euro koop, 2 jaar later onbedoeld en buiten schuld in de schulden kom, dan is mn telefoon nog 576 waard en ben ik die dus kwijt, terwijl die telefoon net zo belangrijk is als elke andere telefoon. Vindt dit dus nergens op slaan

Neem je die telefoon weg, gaan die mensen simpelweg nog meer geld lenen voor een nieuwe.
Iblies @Bliksem B15 maart 2023 18:57
Dat is het rare,
formeel kon je het al dmv precedenten wegzetten omdat het essentieel is, echter is er al jarenlang discussie of vb een recente Apple dusdanig prijzig is dat je het zou “moeten” verkopen en goedkopere vervanging moet zoeken om schuldeisers te betalen.

Dat is nu in een richtlijn weggezet.


Het trieste is dat je er hooguit de meerkosten van een deurwaarder mee kunt betalen, schuldeisers zullen ook vrijwel niks van het bedrag zien.


Goed geregeld voor zichzelf.
Remzi1993 @Iblies15 maart 2023 22:31
Ik vind eigenlijk van wel. Maar als het op abonnement is dan is het inderdaad wel zuur, want dan betaald je nog steeds per maand voor een duur toestel terwijl je deze verplicht moet verkopen en een goedkopere toestel krijgt en het overgebleven naar de schuldeisers gaat. Ik weet niet of dit heel efficiënt is allemaal. Misschien als je de duurste en nieuwste iPhone hebt dan snap ik het, maar een premium en goede middenklasser is al tussen de 450 tot 600 (door inflatie en omdat alles duurder is geworden).
Seal64 @Remzi199316 maart 2023 08:45
De vraag is alleen of zo'n telefoon dan meegenomen mag worden. Formeel gezien ben je daar (nog) niet de eigenaar van, want hij is niet afbetaald.
CivLord @Seal6416 maart 2023 09:25
Dan zou je het toestel moeten leasen. Dan is het meteen duidelijk.

Bij koop op afbetaling kan het erg ingewikkeld worden.
Na het sluiten van de koop, ben jij juridisch eigenaar van het toestel, ook al heb je het nog niet helemaal afbetaald. De verkoper kan echter wel het toestel als onderpand aanmerken voor de nog niet betaalde termijnen. Wanneer dat zo is, zijn er beperkingen voor wat je met het toestel kunt doen. Zo kan je het (officieel) bijvoorbeeld niet doorverkopen wanneer je de opbrengst niet gebruikt om het nog openstaande bedrag af te lossen. Ook kan je het niet als onderpand gebruiken voor andere leningen.
Dat pandrecht wordt alleen overtroffen wanneer er een belastingschuld in het geding is.
Dus wanneer je provider je peperdure telefoon als onderpand heeft aangemerkt voor de nog te betalen aflossingen, dan kan een deurwaarder die komt voor een schuld bij de bank daar niet aankomen (wanneer jij aan kan tonen dat die telefoon als onderpand dienst). Wanneer het echter een deurwaarder van de belastingdienst is, dan heb je alsnog pech en heb je een misschien iets lagere belastingschuld én een schuld bij je provider, maar geen telefoon meer.
Remzi1993 @CivLord16 maart 2023 15:28
Ik heb gezien dat sommige mensen het doorverkopen van mobiele die ze via een abbonement hebben gekregen. Volgens mij zit er niet echt een limiet op wat je kan doen, omdat, zoals je zelf al aangaf, eigenaar bent van het goed. Leasen is een ander verhaal omdat je geen eigenaar bent maar eigenlijk iets huurt.
CivLord @Remzi199316 maart 2023 16:35
Klopt. Er is ook totaal geen controle op. En wanneer je halverwege niet meer betaalt levert een incassobureau voor de resterende termijnen waarschijnlijk meer op dan het toestel terugvorderen en proberen refurbished opnieuw te verkopen.
Maar wanneer je puur juridisch kijkt, kan het in beslag nemen van een telefoon in sommige situaties complicaties opleveren.
Remzi1993 @Seal6416 maart 2023 15:27
Dus wel, staat in het artikel of heb ik ergens gelezen.
field33P @Bliksem B15 maart 2023 19:16
Als het in België werkt zoals in Nederland mag beslaglegging alleen maar uitgevoerd worden indien het ook nut heeft voor de uitvoering van het vonnis (doorgaans is dat betaling van de schuld) en dus niet simpelweg als drukmiddel. In het geval van bijvoorbeeld een iPhone is beslaglegging nagenoeg zinloos omdat je die in principe niet ontgrendeld krijgt zonder medewerking van de vorige eigenaar, die daar ook niet toe verplicht is (mits de diefstalbeveiliging niet uitgezet is, natuurlijk).
Remzi1993 @field33P15 maart 2023 22:34
Ik ben het helemaal met je eens, wil alleen op het onderstaande reageren.
principe niet ontgrendeld krijgt zonder medewerking van de vorige eigenaar, die daar ook niet toe verplicht is (mits de diefstalbeveiliging niet uitgezet is, natuurlijk).
Dit kan je simpelweg verplichten desnoods uiteindelijk met de politie. Maar wat je al schreef klopt, het heeft gewoonweg geen zin. Die paar honderd of tientallen euros zijn meestal niet genoeg om iets van de schuld te betalen.
Sfynx @Remzi199316 maart 2023 10:50
Ik ben het helemaal met je eens, wil alleen op het onderstaande reageren.

[...]

Dit kan je simpelweg verplichten desnoods uiteindelijk met de politie.
De politie mag met dwang je vinger op een sensor leggen, maar niet met dwang iets laten vertellen wat je weet (of wat ze denken dat je weet).
Remzi1993 @Sfynx16 maart 2023 15:30
Wel als het onderdeel is van iets wat je moet afstaan aan een gerechtsdeurwaarder. Die gerechtsdeurwaarder kan de politie inschakelen als die een bevel of iets dergelijks heeft na een uitspraak van de rechtspraak.
Sfynx @Remzi199316 maart 2023 20:23
En ik hoef vervolgens niets te vertellen aan de politie.
Meiklokje @Bliksem B16 maart 2023 10:02
Voor mij is technologie een hulp. Zolang dit mijn leven niet in de greep heeft. Je kan ook eens iets anders doen. Niemand verplicht jou om constant voor een scherm te zitten. Doe eens aan sport, zoek een niet tech bezigheid en geef meer zen in je leven. Als je dit soort dingen neerschrijft en je hebt zon gevoel. Wordt het tijd dat je ingrijpt alvorens je er echt gaat in leven en het je doen en laten over neemt. Ik spiegel mijn bestaan niet aan dode spullen. Gebruik technologie met gezond verstand. Geen reden om je zo te voelen. Wat detox kan je echt goed doen. Meer op die rem gaan staan.
HermaHemie @Bliksem B16 maart 2023 10:11
De bieb geeft je gratis toegang tot het internet.
royzegthoi 15 maart 2023 18:45
"Mensen die in de schulden terechtkomen, hebben het vaak al moeilijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat de computer waarmee je kind het huiswerk maakt of de laptop die je nodig hebt voor het werk afgenomen wordt."

Dit vind ik niet meer dan normaal al vraag ik mij wel af of een deurwaarder zomaar "alle" spullen mee mag nemen die in een huis staan. Stel de deurwaarder komt langs bij mij, zou die dan de laptop van mijn werkgever mee mogen nemen? Of als toevallig net een vriendje van mijn zoon de fiets binnen heeft staan? 8)7
darkshadw @royzegthoi15 maart 2023 18:50
Naar mijn weten is hij gerechtigd om alles mee te nemen. Het is echter aan jou om aan te tonen of iets wel of niet van jou is, bijvoorbeeld door middel van bonnetjes of ander bewijsmateriaal.

Althans, dat is wat ik hoor!
Mark de Vaal @darkshadw15 maart 2023 19:11
Ik denk dat dit ook zwaarder gaat wegen in Nederland. Zeker, omdat wij al gedwongen zijn om alle financiële, zorg, overheid etc zaken online geregeld moeten worden. Hoe kan je dat doen als een telefoon of laptop die inmiddels een levensbehoefte is weg te nemen?!
Remzi1993 @Mark de Vaal16 maart 2023 15:32
Inderdaad, iemand moet wel de mogelijkheid behouden om contact te kunnen hebben met de overheid en mee kunnen doen in de maatschappelij.
CopyCatz @darkshadw15 maart 2023 18:55
En hoe moet dat dan werken? Als ik ergens geen bonnetje van heb is het niet van mij en mag het niet meegenomen worden?
cadsite @CopyCatz15 maart 2023 19:08
Neen, zo werkt het niet.
Alles wat in jouw huis staat wordt geacht van jou te zijn, tenzij je kan aantonen dat het niet van jou is.
PcDealer @CopyCatz15 maart 2023 19:10
Als het in jouw huis staat en er kan niet aangetoond worden dat het van iemand anders is dan wordt aangenomen dat het van jou is en dus vatbaar voor inbeslagname.
Vasperos @CopyCatz15 maart 2023 19:10
In werkelijkheid is het erger. Alles wat in het huis van de schuldenaar staat wordt beschouwd als zijn eigendom. Als de nieuw koersfiets van het lief van de dochter in de gang staat dan is het die persoon om na de inbeslagname te bewijzen, doormiddel van een aankoopbewijs, dat het zijn koersfiets is en dus moet worden terugbezorgt in de staat waarin het zich bevond. Geen bewijs = verloren, schade = zelf bewijzen in welke staat het was bij inbeslagname. dit principe gaat ook op voor erfenissen. Kan je niet bewijzen dat je iets hebt uitgeleend dan wordt het opgenomen in de erfenis.
Remzi1993 @CopyCatz16 maart 2023 15:32
Het is het tegenovergestelde, jij moet bewijzen dat het niet van jouw is. Omgekeerde bewijslast noemen ze dat.
kaas-schaaf @darkshadw15 maart 2023 20:10
Och ze mogen proberen, ze komen eerst langs om te kijken wat er is (en dan moeten ze met een bevel komen om binnen te mogen komen).

Ik heb ooit voor een stichting een "in de naam er koningin" mogen ontvangen (volledig onterecht bleek later) en een deurwaarder kwam alles opmeten op potentiele waarde. Die drong zich zonder toestemming binnen omdat de deur toevallig open stond en begon te noteren wat hij later (enkele weken volgens het formulier) mocht meenemen. Echter, dit zonder te vragen of dit de locatie was van de stichting (nope, verkeerde hok binnen een groot pand maar wel juiste persoon). Het volledige eigendom van die stichting was een metalen kast in een lege kamer (ooit gekocht, waarom weet ik zelfs niet). Verder was er niets maar dat weerhield de deurwaarder er niet van om alles als "potentieel" aan te merken maar dat was van een andere vereniging.

Direct weggestuurd en aangegeven dat hij opnieuw mocht beginnen omdat hij zonder toestemming binnen was gekomen, nooit meer wat gehoord na paar weken na een doos blauwe "sorry" brieven na dat de bezwaren terecht waren bewezen. Het eerste PV is niet altijd correct, onthoud dat.

Is NL niet BE, negeren.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 22 juli 2024 18:07]

OxWax @kaas-schaaf15 maart 2023 20:41
Een deurwaarder die beslag komt leggen, heeft een bevel én komt met een agent (+"slotenmaker" )
Die heeft dus geen toestemming nodig.
kaas-schaaf @OxWax15 maart 2023 20:50
Dan heeft die kerel nooit zich als deurwaarder aan mogen melden. Kwam gewoon zonder agent en kwam met een vel papier om alles op te schrijven nadat hij het "in de naam der koningin" had afgeleverd. Het is even geleden maar er is geen agent bij geweest. Die hadden het te druk waarschijnlijk :?

Ik vond het toen al een raar verhaal en volgens mij spelen ze dan gewoon spelletjes met je. Iets dat gewoonweg smerig is.

Kan hij nog steeds binnengekomen zijn maar als dat het verkeerde adres is, dan is het nog steeds huisvredebreuk zonder agent.

Is NL niet BE.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 22 juli 2024 18:07]

OxWax @kaas-schaaf15 maart 2023 20:52
"in naam van de koningin"
Onder "koningin" heet Philippe :+
kaas-schaaf @OxWax15 maart 2023 21:13
Ik las het als artikel als "beatrix", mijn fout ... :X

De boel is aangepast
PcDealer @royzegthoi15 maart 2023 18:48
Een eigendomsbewijs is toch prima te produceren?
devices @PcDealer15 maart 2023 19:06
Ik heb geen eigendomsbewijs van mijn werk laptop, maar er zit wel een sticker van het werk op. Is dat genoeg? Joost mag het weten.
PcDealer @devices15 maart 2023 19:08
Jij bent dan ook geen eigenaar maar de bezitter, Ik zou toch mogen aannemen dat je werkgever gewoon een factuur heeft.

[Reactie gewijzigd door PcDealer op 22 juli 2024 18:07]

devices @PcDealer15 maart 2023 19:30
Ze hebben facturen van tientallen laptops van dit type en een overeenkomst dat ik een laptop krijg, maar geen bewijs dat ik specifiek dit serienummer heb.
k995 @devices15 maart 2023 20:13
Jawel hoor, ten minste toch een bedrijf dat weet wat het doet.
Groningerkoek @devices16 maart 2023 00:19
Als een bedrijf niet aan kan tonen dat specifiek die laptop van hen is, dan hebben ze pech en gaat die in de verkoop.
OxWax @devices15 maart 2023 19:17
Een deurwaarder stelt éérst PV op en dan is er nog : https://www.gerechtsdeurw.../niet-beslagbare-goederen
Groningerkoek @royzegthoi15 maart 2023 22:45
Yep de deurwaarder kan in beginsel alle spullen die onder jouw beheer vallen in beslag nemen.

Daarom nooit je auto uitlenen aan iemand die bijvoorbeeld een belastingschuld open heeft staan die ondanks eerdere pogingen daartoe niet geind kon worden. Dan mag de auto wel op jouw naam staan en alles maar gemogen hem innemen.
OxWax @Groningerkoek19 maart 2023 14:13
Waar haalt u dat vandaan?
De deurwaarder kijkt gewoon of de beslagene voertuigen op zijn naam heeft staan.
Dus daar wordt geen beslag op gelegd. Beetje logica kan wonderen doen ;)

[Reactie gewijzigd door OxWax op 22 juli 2024 18:07]

Groningerkoek @OxWax19 maart 2023 19:23
Nee, de belastingdienst neemt in eerste instantie de auto in beslag, de eigenaar krijgt dan een brief en reageert die niet binnen 2 weken om aan te tonen dat de auto en op zijn naam staat en het geen katvanger constructie is dan wordt de auto verkocht.

BD is niet altijd logisch, BD is in 1e instantie bedoeld om geld binnen te slepen.
OxWax @Groningerkoek23 maart 2023 23:10
Is dit de procedure in BE of in Nederland?
Groningerkoek @OxWax24 maart 2023 01:28
Roy woont in Nederland en ik reageerde op:

"Stel de deurwaarder komt langs bij mij, zou die dan de laptop van mijn werkgever mee mogen nemen? Of als toevallig net een vriendje van mijn zoon de fiets binnen heeft staan?"

Nederland dus.
biglia @royzegthoi16 maart 2023 09:50
Die situatie komt vaak voor. Bijvoorbeeld inwonende kinderen die nog bij hun ouders wonen. Dan neemt de deurwaarder alles in beslag en mogen de ouders achteraf met facturen bewijzen welke bezittingen (meubels, toestellen, ...) van hen zijn. Zo is dat in België althans.
Roel1966 15 maart 2023 19:50
Ik kan er helemaal achter staan dat de 'macht' van deurwaarders aan banden gelegd word en dit ook hier in Nederland eens flink onder de loep genomen mag worden. Je kan je ook afvragen welk nut het vaak heeft om bepaalde goederen in beslag te nemen. Zeker als je kijkt naar elektronica dan is de verkoopwaarde vaak maar een klein percentage en lost niet echt iets op bij schulden. Buiten het feit ook nog eens dat zaken als smartphone en laptop tegenwoordig bijna tot de '1ste levensbehoeftes' horen.

Ook denk ik dat vooral incassobureau's eens flink aangepakt moeten worden met die ontzettend hoge extra bedragen bovenop de daadwerkelijke schuld. Dat brengt mensen alleen maar van de regen in de drup en worden schulden alsmaar hoger. Maar zeker ook allerlei krediet instellingen moeten veel beter gecontroleerd worden zodat mensen niet in de verleiding gebracht worden.
Andros
@Roel196615 maart 2023 20:23
Vaak is "het mannetje dat je tv mee neemt" meer een drukmiddel om geld op tafel te toveren dan dat die tv iets waard is inderdaad. Bij sommige groepen lijkt dat te werken, die gaan ineens wel betalen als een deurwaarder spullen gaat opschrijven of mee neemt.

[Reactie gewijzigd door Andros op 22 juli 2024 18:07]

Roel1966 @Andros15 maart 2023 21:14
Bij sommige groepen lijkt dat te werken, die gaan ineens wel betalen als een deurwaarder spullen gaat opschrijven of mee neemt.
Het gevaar wat dan kan ontstaan is dat diezelfde mensen dan weer andere dingen niet kunnen betalen waardoor daar weer een achterstand ontstaat. Plus dat het vaak een bodemloze put is als je eenmaal in zo'n circuit zit, deurwaarder betaal je, incasso betaal je etc.. Daardoor kan een schuld vaak verdubbelen of zelfs verdrievoudigen en daar moet verandering in komen.
Andros
@Roel196615 maart 2023 21:36
Hoe wou je het dan gaan oplossen? Er zijn inderdaad mensen die de ene put met de andere vullen. De schuldeiser maakt het niet uit hoe die betaald wordt, als die maar betaald wordt. Uiteindelijk zit de fout bij degene die de schuld maakt.

En ja, dan hangt het er nog vanaf wat de oorzaak is. Sommige mensen overkomt gewoon een hoop tegelijk, ze worden ziek, partner gaat weg, baan kwijt etc en die moeten zeker geholpen worden. Maar de groep die met een berg schulden nog gewoon die 70" fletskrien en nieuwste telefoon op afbetaling blijft halen en vierkant het schijt heeft aan de zelf veroorzaakte problemen, wat moet je daar mee doen? Alles leeghalen, verkopen en handelsonbekwaam verklaren oid? Sommigen kun je gewoon niet helpen maar jagen wel schuldeisers in de problemen...
Roel1966 @Andros15 maart 2023 21:46
Uiteindelijk zit de fout bij degene die de schuld maakt.
Die mening deel ik niet helemaal want zoals je zelf al verderop schrijft kunnen er ook situaties zijn ontstaan die iemand niet zelf in de hand heeft. En zeker, er is altijd wel een klein groepje die het dan verknoeit voor anderen.
ravw @Andros16 maart 2023 15:37
HAHAH ik heb het zelf een keer mee gemaakt, maar ze konden gewoon met lege handen vertrekken en ook geen gulden betaald . :D
Smorgen ook een keer een deurwaarder met agent en slotenmaker aan de deur ..
heb ze gewoon binnen gelaten want ik had geen schulden.
Dus die man ging ook alles noteren.

Ik vroeg aan hem waarom komt u hier binnen , met een bevel die wel aan mijn adress is maar niet mijn naam.
Aan gezien ik hoofdbewoner bent en dus die man waar het om gaat hier al 2 jaar niet meer woont ( eruit gezet is door gemeente )
Dus er valt niet veel mee te nemen....
liepen naar buiten om te kijken naar het naamboordje , en ja was niet de naam van de oude bewoner
Ook de huurcontract later zien

Willen de heren een bak koffie ?
want dan kunnen we de papieren even rond maken .......
haha daar stonden dan 3 mannen in huis met een rood hoofd .....
Foutje bedank , de gemeente was even vergeten te melden dat die man er niet meer woonde , later ook met een uitkering last gehad , omdat ik samen zou wonen , en dat ik bij iemand inwoonde .... dus werd stop gezet. LOL
Ik liet mijn huurcontract zien dat alles op mijn naam stond.
En het was geen probleem meer , ook mede door een foute van de gemeente
novasurp 15 maart 2023 19:41
Heel goed. Ik vind €500 nog een beetje weinig eigenlijk, ik had €600 gezegd aangezien de goedkoopste iPhone op dit moment €556 is.
Groningerkoek @novasurp15 maart 2023 22:36
Als je diep in de schulden zit dan misschien een reburbished exemplaar kopen i.p.v. met een nieuwe phone van 600,- pronken en je schulden niet betalen.
smiba @Groningerkoek15 maart 2023 23:21
Hier valt genoeg tegen te zeggen.

Dus dan koop je een refurbished exemplaar met onbekende geschiedenis. Helft van de prijs van een nieuwe... maar dan zit je wel met een 3 jaar oud model waar je over 2 jaar al weer een vervanging voor moet regelen omdat je geen updates meer krijgt en je apps niet meer werken.

Soms is iets nieuwers kopen, wat op het moment iets duurder is, op de lange termijn een financieel betere keuze. Dit is ook het probleem waar veel mensen in de schulden mee zitten, ze kopen constant het goedkoopste want de rest kunnen ze niet betalen. Echter zoals je zelf vast ook wel eens gehoord hebt: goedkoop is duurkoop.

Kan soms een verdraaid lastige situatie zijn om uit te komen

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 18:07]

Groningerkoek @smiba15 maart 2023 23:47
200,- voor een SE 2020 met 2 jaar garantie en een nieuwe accu. In elk geval tot 2025 de nieuwste besturingssystemen kunnen draaien en nog langer beveiligingsupdates krijgen. En anders een SE 2022 met 2 jaar garantie voor 350,-

Mij is altijd geleerd dat je je schulden moet betalen en niet met dure dingen moet pronken als je er het geld niet voor hebt. Het is helemaal niet nodig om een telefoon van 600,- te kopen als je daar het geld niet voor hebt.

Andere dingen zijn het wel waard om wat meer aan uit te geven i.p.v. goedkoop te gaan, maar dat zijn veelal dingen die anders een hoog verbruik geven zoals koelkasten en wasmachines, bij telefoons speelt verbruik niet.
n4m3l355 @smiba16 maart 2023 01:09
Ik kan me hier best in vinden neemt niet weg dat je voor 500 euro best wel wat mobiel kunt kopen. Niet de laatste iPhone maar als je zo in de schulden zit is dat wellicht toch al niet de beste keuze. Die grens van zoveel euro is dan ook niet onredelijk. Sterker nog als ik kijk naar mijn ouders, ruim in de 1%, kopen steeds een samsung van 200-300 'want die werkt ook', en ze hebben geen ongelijk. Typerende met specifieke iPhones is dat je toch juist het gepeupel ermee ziet zwaaien. Het is niet zo dat de beter gestelde die niet kopen maar die gaan met kosten toch wel anders om.
ejabberd @smiba16 maart 2023 08:20
In se heb je geen smartphone nodig om te leven. Als ik geen geld meer zou hebben, haal ik mijn oude Nokia wel uit de kast.
Olaf van der Spek @novasurp15 maart 2023 20:29
aangezien de goedkoopste iPhone op dit moment €556 is.
Eh? uitvoering: Apple iPhone SE (2022), 64GB opslag Wit
novasurp @Olaf van der Spek15 maart 2023 23:25
Je hebt gelijk, maar bij Apple zelf kost hij €556.
Meiklokje @novasurp16 maart 2023 09:05
Of je voor 200 euro ook geen telefoon hebt, er bestaan ook nog senioren telefoons. Hoe meer zon telefoon kost hoe meer ze er mee kunnen en hoe meer hoe ze hun eigen in de shit helpen met apps vol met in app aankopen en abonnementen. Als ik echt zo slecht bij kas zat kwam een smartphone nog niet eens in huis. Laat staan dat ik daar aan dacht. En een iPhone tegen bodemprijzen die mag je binnen de kortste keer ook vervangen als de support stopt en de apps er mee ophouden. Dat gedacht al op zich. Zo n ding is gewoon een open deur tot nog meer onkosten. Wat voor profijt heb je aan een smartphone. Niets lijkt me zo. Het is een blokje wat je niks anders dan hopen geld kost.
Invictus66 @novasurp16 maart 2023 10:06
In welke realiteit leef jij?
Waarom zou iemand persé een iPhone nodig hebben? Je kan een nieuwe smartphone kopen voor minder dan €100, die ook alle basis dingen kan. Misschien is dat niet optimaal, maar tussen €100 en €500 zit nog een heel ruime range. Iemand met schulden zou gewoon geen telefoon van meer dan €500 moeten kopen.
novasurp @Invictus6616 maart 2023 15:02
In de realiteit waarin budgettelefoons vaak binnen 1 of 2 jaar niet meer kunnen bellen, en een iPhone daarom vaak juist goedkoper is uiteindelijk.
Invictus66 @novasurp16 maart 2023 17:16
Waarom zou je daar binnen 1 of 2 jaar niet meer mee kunnen bellen? Ik ken zat mensen met een telefoon ouder dan 4 jaar en dat zijn zeker niet allemaal iPhones of dure android phones.
Bv Samsung geeft ook netjes 4 jaar (security) updates op zijn instap model, dat je voor minder dan €200 koopt.
HermaHemie @novasurp16 maart 2023 10:11
Haha, prachtig:"Ik heb geen geld maar moet en zal een iphone hebben" 8)7
Andros
@novasurp15 maart 2023 20:24
Ehm, je weet dat er andere merken op de markt zijn die ook dergelijke toestellen verkopen? Vaak veel goedkoper zelfs...
Andros
@novasurp16 maart 2023 06:30
Als een werkgever software levert die alleen voor toestel x te krijgen is mag die werkgever toestel x gaan leveren als werkmateriaal. Je vraagt een automonteur in loondienst toch ook niet om zijn eigen krik mee te nemen naar het werk omdat ze er in de garage geen hebben? Dat "onbetrouwbaar" kulverhaal op basis van 1 pixel toestel ga ik niet eens op in, je snapt hoop ik zelf ook hoe dat als een tang op een varken slaat...
cobaco @novasurp15 maart 2023 23:54
als die app voor het werk noodzakelijk is
dan kun je het werk gewoon vragen om je de zaken die je nodig hebt voor het werk te leveren (i.e. een ios device)
CivLord @novasurp16 maart 2023 10:55
Android is minder betrouwbaar
Ja, want al die Android-eigenaren lopen constant over hun telefoons te klagen en hebben alleen maar een Android omdat het armoezaaiers zijn, die zich geen iPhone kunnen veroorloven...
The Zep Man
15 maart 2023 18:44
Laptops duurder dan 2500 euro mogen nog wel worden meegenomen, smartphones die meer dan 500 euro waard zijn ook.
Volgens het bronartikel gaat het om waarde op het moment van inbeslagname. BIOS wachtwoord op een notebook, en de waarde voor een ander zal nooit 2500 EUR zijn, zelfs niet voor de onderdelen.

Hoe gaan ze die waarde eigenlijk ter plekke bepalen? Wat gebeurt er wanneer een laptop of smartphone met minder waarde onterecht in beslag is genomen?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:07]

devices @The Zep Man15 maart 2023 19:07
Ze zullen wel met dagwaarde rekenen net zoals verzekeraars. Daar zijn vast databases van, maar daar ben ik niet mee bekend.
The Zep Man
@devices16 maart 2023 06:22
Ze zullen wel met dagwaarde rekenen net zoals verzekeraars. Daar zijn vast databases van, maar daar ben ik niet mee bekend.
Ze gaan ter plekke databases raadplegen, voor apparatuur die soms lastig te identificeren is?

Het kan, maar lijkt mij onpraktisch.
LOTG @The Zep Man15 maart 2023 19:08
Waarschijnlijk met een lijst en standaard afschrijving formule.

En er zijn genoeg manieren om een bios password te resetten.

Die laptop word gewoon ergens heen gestuurd indien nodig.
The Zep Man
@LOTG16 maart 2023 06:21
En er zijn genoeg manieren om een bios password te resetten.
Succes met moderne (duurdere) laptops met hardwarebeveiliging daartegen.
Die laptop word gewoon ergens heen gestuurd indien nodig.
Wie denk je wie daarvoor gaat betalen? 8)7
Dennism 15 maart 2023 18:54
Heel goed, al moet ik wel zeggen dat ik de minimale waarde fors vind bij de laptops, €2500 voor een laptop is relatief veel geld, dan zit je echt ruim in het high end segment, en ik kan me voorstellen dat dit voor een schuldeiser best zuur is dat iemand zo'n duur apparaat mag houden, terwijl een laptop van <€999, wat in het hogere middensegment zit, bijvoorbeeld ook prima voldoet voor de zaken waar een laptop tegenwoordig noodzakelijk voor is. €500 voor telefoons zit ook in het hogere middensegment, en ieder high end toestel blijft op deze wijze niet buiten shot.
OxWax @Dennism15 maart 2023 19:20
Deurwaarders zijn totaal niet uptodate met de waarde van laptops laat staan telefoons (misschien buiten iPhones) Maar die heb je toch gewoon altijd in je zak?
CivLord @OxWax16 maart 2023 10:50
Een beetje deurwaarder heeft een app op zijn eigen telefoon waarmee van de meeste courante goederen prima de waarde is te bepalen. Of ze de moeite nemen om die app te gebruiken is een tweed, dat hangt er ook van af of ze denken dat het de moeite waard is om het te verkopen.
Een deurwaarder komt beslagleggen met een gerechtelijk bevel. Wanneer je goederen voor hem achterhoudt heb je het ook meteen met justitie aan de stok.
Vasperos 15 maart 2023 19:14
Zijn de vernoemde bedragen wat de toestellen moeten opbrengen bij verkoop of aankoopwaarde? Een telefoon van 550€ van 3 jaar oud zal waarschijnlijk ook niet meer de hoofdprijs opleveren
jpsch 15 maart 2023 20:20
Computer en telefoon heb je ook nodig voor je contacten met de overheid.

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