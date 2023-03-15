Belgische deurwaarders mogen veel laptops of telefoons niet meer in beslag nemen

Als ikzelf in die situatie zat, dan ging ik 2 jobs gaan doen, om ipv 1000 euro, misschien 1600 euro te hebben of misschien zelfs 2000+ euro en daar dan voldoende mee te kunnen betalen om niet in armoede te hoeven leven.
Sorry hoor maar hiermee bewijs je gewoon dat je nog nooit in deze situatie hebt gezeten.
De bijstand is op dit moment like 1280 euro per maand (Don't quote me on this) en je krijgt daarbovenop allerlei soorten subsidies (huurtoeslag, urgentie op een woning, zorgtoeslag, vrijstelling van afvalstoffenheffing enz enz).
Dit komt in gemiddelde gemeente neer op een goede 500-600 euro per maand extra aan subsidies (sterk afh van huurprijs, maar in mijn situatie zou dit 389 euro p/m huursubsidie zijn, met 119 euro zorgtoeslag en 430 euro p/j afvalstoffenheffing enz). Dan zit je dus op z'n 1800 euro per maand. Belasting draag je ook amper af, dus het is nog net geen netto inkomen.
Ga je full time werken op minimum loon, heb je zo'n 1600 euro per maand, maar verlies je praktisch al die subsidies (en zo niet, wordt het zo'n 100-200 euro p/m aan subsidies ipv 500-600).
Onderaan de streep werk je jezelf rot in een waarschijnlijk zware baan (want betaalt minimum loon) en hou je minder over.
2000 euro is dus niet veel beter, want dan ben je niet alleen al je subsidies kwijt, maar ben je ook verplicht duurder te gaan huren. En ja, je raadt het al; Onderaan de streep, weinig verschil, plus je werkt je reet eraf.
Als jij 40u p/w werkt heb je weinig tijd en energie om nog zaken voor thuis te regelen. Als jij in de bijstand zit, heb jij alle tijd van de wereld om geld te besparen door zaken te doen als koopjes zoeken, klusjes te doen thuis (ipv iemand in te huren omdat jij er geen tijd of energie voor hebt), 2e hands spulletjes op te knappen, ga zo maar door. Basically; je hebt tijd om goedkoper te leven.
Grappig genoeg heb ik deze theorie ooit uitgetest met mijn buurvrouw. Die zit in de bijstand, ik ben ondernemer dus besloot mezelf hetzelfde uit te betalen maar dan de subsidies zelf te dekken.
Einde van het jaar had zij aanzienlijk meer geld over. Ze had een laptop, een fiets en een auto gekregen van de gemeente. Budget van laptop was 750 euro, budget voor fiets 500 en budget voor auto 2000.
Zij had alle tijd van de wereld om te koken en andere zaken te doen. Ik at relatief veel vaker kant-en-klaar maaltijden en andere makkelijke dingen wat vaak aandrukte in de kosten. Ik was veel duurder uit met boodschappen.
Nou, ik zou door kunnen gaan, maar je snapt mijn punt vast wel intussen; Het is echt héél makkelijk en verleidelijk om niet meer te gaan werken als een dikke 80% van de banen tegenwoordig betekenen dat je minder "verdient" dan wanneer je lekker bijstand gaat trekken. (En dus lekker de hele dag kunt hobbyen) --- Dan hebben we het nog niet eens gehad over nog een betaalschaaltje hoger waar je dan gedwongen bent privé te huren voor like €1400,- p/m maar tóch geen hypotheek kunt krijgen om wat te kopen.
[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 18:07]