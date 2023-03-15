Belgische deurwaarders mogen veel laptops of telefoons niet meer in beslag nemen

Belgische deurwaarders mogen niet meer zomaar laptops en smartphones in beslag nemen. Alleen dure modellen mogen ze nog in beslag nemen. Deze bescherming geldt ook voor partners en kinderen.

De Kamercommissie Justitie heeft de lijst met gevrijwaarde goederen aangepast, waardoor deurwaarders bepaalde producten niet langer in beslag mogen nemen. Een laptop die nodig is voor werk of opleiding mag niet meer in beslag worden genomen, inclusief printer en mobiele telefoon, meldt HLN. Laptops duurder dan 2500 euro mogen nog wel worden meegenomen, smartphones die meer dan 500 euro waard zijn ook.

Deze bescherming wordt bovendien uitgebreid tot de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de persoon voor wie de deurwaarder komt, evenals de kinderen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt dat dergelijke apparaten inmiddels 'onmisbaar' zijn geworden. "Mensen die in de schulden terechtkomen, hebben het vaak al moeilijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat de computer waarmee je kind het huiswerk maakt of de laptop die je nodig hebt voor het werk afgenomen wordt."