Forgotten Empires publiceert roadmap Age of Empires II Definitive Edition

Forgotten Empires heeft de roadmap van Age of Empires II Definitive Edition gepubliceerd. Daarop staan de updates die spelers in de zomer, herfst en 2023 kunnen verwachten. De roadmap bevat onder andere enkele teasers.

Nog deze zomer kunnen spelers van Age of Empires II Definitive Edition shortcuts voor rematches tegemoet zien en ook krijgt de rts-game ondersteuning voor ranked map pool voting. In de herfst volgen updates die populaire mods beschikbaar maken via de instellingen.

Forgotten Empires, onlangs overgenomen door Keywords, belooft in 2023 maandelijks updates voor AoE II DE uit te brengen, waarmee spelers de zekerheid hebben dat het spel volgend jaar ondersteund blijft. De ontwikkelaar zet verder enkele teasers in het vooruitzicht.

Zo verschijnt in de herfst 'iets anders' in het spel en verwijst de studio naar een verjaardag, mogelijk de 23ste verjaardag van Age of Kings. Wat updates voor 2023 betreft hint de studio op Dynasties of India en 'oude vrienden'. De rest van dit jaar en volgend jaar blijft Forgotten Empires updates uitbrengen om de balans van het klassieke strategiespel te verbeteren.