Microsoft brengt Age of Empires IV uit voor Xbox One en Xbox Series X/S

Microsoft heeft Age of Empires IV uitgebracht voor Xbox-consoles. De game is per direct beschikbaar voor de Xbox One en Xbox Series X en S. De game is ook beschikbaar via Game Pass voor Xbox-consoles en Xbox Cloud Gaming.

Microsoft bracht Age of Empires IV per direct uit tijdens de gamescom-beurs in Keulen. De techgigant zei vorig jaar al dat de game dit jaar naar Xbox-consoles zou komen, maar noemde niet eerder een releasedatum. De UI en gameplay zijn volgens Microsoft geoptimaliseerd voor besturing met een controller. Het bedrijf deed dat eerder al met de Definitive Edition van Age of Empires II.

De Xbox Series X en S draaien de game volgens The Verge op maximaal 60fps, respectievelijk op 4k en 1080p. De Xbox One draait de game op 30fps. Bij de Xbox One X is dat op 1440p, bij de 'gewone' One en One S op 900p. De game ondersteunt pvp- en pve-multiplayer met maximaal acht spelers op de Series-consoles. Multiplayer op de Xbox One werkt met maximaal vier spelers.

Age of Empires IV verscheen in 2021 al voor de pc. De game was toen ook al beschikbaar op de pc-versie van Xbox Game Pass. Met de release van de consoleversie komt Age of Empires IV ook naar de consoleversie van Game Pass. De game is ook te streamen via Xbox Cloud Gaming.