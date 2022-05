Microsoft komt met twee nieuwe beschavingen voor Age of Empires III: DE

Microsoft brengt op 26 mei de Knights of the Mediterranean-dlc uit voor Age of Empires III: Definitive Edition. De dlc voegt Italië en Malta toe aan de game. Daarnaast bevat de dlc nieuwe levels en twee nieuwe modi.

Knights of the Mediterranean verschijnt eind deze maand via Steam en de Microsoft Store, en gaat 10 euro kosten. De twee nieuwe beschavingen hebben nieuwe, unieke units, gebouwen en bonussen. Daarnaast krijgt de strategiegame twee nieuwe modi: Diplomacy en Tycoon. In de Diplomacy-modus zijn nieuwe allianties en verdragen mogelijk. De Tycoon-modus voegt specifieke uitdagingen toe aan het spel.

Age of Empires III: Definitive Edition verscheen in 2020. Het is een opgepoetste versie van het origineel uit 2005. Eerder kreeg Age of Empires II een vergelijkbare behandeling. Tot nu toe verschenen er drie dlc-pakketten voor Age of Empires III: Definitive Edition. Microsoft voegde via deze dlc Mexico, de Verenigde Staten, Ethiopië en Hausa toe aan de game. Bij de release van de Definitive Edition werden ook al Zweden en Inca's als beschavingen aan de game toegevoegd.

Vorig jaar bracht Microsoft ook een nieuwe titel uit in de Age of Empires-franchise: Age of Empires IV. De game lijkt wat setting en gameplay betreft het meest op Age of Empires II. Tweakers heeft een review daarvan gepubliceerd.