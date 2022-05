Age of Empires IV Review

24 jaar na het eerste en 16 jaar(!) na het laatste deel is er een compleet nieuwe versie van Age of Empires verschenen. Nadat in de afgelopen jaren van ieder deel een Definitive Edition was gemaakt, feitelijk remasters, was het eindelijk tijd voor een echt vervolg: Age of Empires IV. Nou ja vervolg, versie vier sluit niet aan met een nieuw tijdperk na deel drie, maar gaat een stukje terug in de tijd. Het is weliswaar een compleet nieuw spel dat from scratch is gebouwd, maar grotendeels is gebaseerd op deel twee, de populairste editie van de serie, die zich afspeelt van de vroege tot late middeleeuwen.

Het is een keuze die we kunnen begrijpen, gezien de populariteit die deel II tot op de dag van vandaag nog geniet, vooral bij de originele Age of Empires-fans. Een nieuw tijdperk na deel drie zou zich afspelen na de Amerikaanse burgeroorlog en dan kom je al snel bij slagvelden met tanks uit. Dat zou van Age of Empires een compleet ander spel maken dan voorheen. Niets houdt Microsoft en Relic tegen om later nog zo'n vervolg uit te brengen, maar voor nu zijn we blij met de keuze voor de middeleeuwen. Dat betekent dat je eenheden beginnen met pijl en boog, en eindigen met hand cannoneers en kanonnen.

Toch is Age of Empires IV niet zozeer deel II in een nieuw jasje; het is meer dan dat. Het haalt de beste elementen uit de hele serie en combineert die met nieuwe elementen. Het heeft een sterk verbeterde grafische vormgeving met fraaie landschappen en de volken spelen diverser dan ooit. In deze review bekijken we wat er in zowel positieve als negatieve zin anders is, of het spel anno 2021 nog wel modern aanvoelt en of er voor zowel oudgedienden als nieuwkomers voldoende spelplezier in zit.