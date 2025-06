Age of Empires II: Definitive Edition is beschikbaar op Xbox-consoles

Age of Empires II: Definitive Edition is beschikbaar voor de Xbox One, de Xbox Series X|S-consoles en via Xbox Cloud Gaming. Deze port van de pc-remaster is ook onderdeel van het Game Pass-abonnement.

Volgens de ontwikkelaars is deze consoleversie gebouwd voor een bediening via controllers en ze zeggen dat hier de nodige tijd in is gestoken. Zo is er een nieuwe gebruikersinterface waarbij input van de controller centraal staat. De makers zeggen ook dat het beheren van resources, eenheden en doelen relatief gemakkelijk moet zijn op grote tv-schermen, maar bijvoorbeeld ook op kleine smartphoneschermen als de game via de cloud wordt gespeeld.

Verder moet de nieuwe interface de leesbaarheid van bepaalde elementen verbeteren en er zijn d-pad-snelkoppelingen ingebouwd, naast de voor consoles gebruikelijke keuzewielen. Ook is er een speciale tutorial om het spelen met de controller sneller onder de knie te krijgen. Spelers die muis en toetsenbord gebruiken, kunnen volgens Microsoft eenvoudig overstappen op de consoleversie; er is ondersteuning voor alle inputs en spelers kunnen dus kiezen hoe ze de game het liefste spelen.

Om het spelen op de console wat gemakkelijker te maken, zijn er ook wijzigingen doorgevoerd bij de gameplay, met name om nieuwe spelers van dienst te zijn. Zo kunnen bepaalde taken geautomatiseerd worden, zoals die van de dorpelingen en zijn er site based commands, zodat de speler zich meer kan richten op het aanvoeren van de legers.

Age of Empires II: Definitive Edition voor de Xbox-consoles werd vorig jaar aangekondigd en de game verscheen al in november 2019 voor de pc.