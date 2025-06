Microsoft kondigt Age of Empires Mobile aan voor Android en iOS

Microsoft heeft Age of Empires Mobile aangekondigd. Het spel moet later dit jaar op de markt verschijnen, al is niet duidelijk wanneer precies. Het bedrijf heeft ook enkele nieuwe uitbreidingen en updates voor andere Age of Empire-games aangekondigd die later dit jaar moeten verschijnen.

Age of Empires Mobile werd aangekondigd tijdens een online Age of Empires-evenement. Uit de trailer blijkt dat er met verschillende beschavingen gespeeld kan worden en dat verschillende historische figuren hun opwachting maken. De mobiele game bevat een singleplayermodus, maar spelers krijgen ook de mogelijkheid om online tegen elkaar te gamen. Het spel bevat ook aanraakgevoelige inputmogelijkheden.

Age of Empires Mobile moet in 2024 uitkomen, al is niet duidelijk op welke datum precies. In de Apple App Store staat te lezen dat het spel op 19 augustus verwacht mag worden, maar dat is niet officieel bevestigd. Gamers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich nu al registreren op de website om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.

Microsoft kondigde op het evenement ook een nieuwe uitbreiding voor Age of Empires II: Definitive Edition aan, getiteld: Victors and Vanquished. Deze uitbreiding bevat negentien nieuwe verhaallijnen, verschillende sequenties met professionele voiceacting, een originele soundtrack en enkele vernieuwingen. De dlc moet op 14 maart verschijnen voor pc en Xbox-consoles. Het is nog niet duidelijk hoeveel de Victors and Vanquished-uitbreiding moet kosten.

Het bedrijf toonde ook beelden van een uitbreiding voor Age of Empires III: Definitive Edition. Die uitbreiding introduceert twee nieuwe beschavingen waarmee spelers zullen kunnen spelen. Age of Empires IV zal de komende weken ook enkele nieuwe updates krijgen. Xbox-spelers zullen bijvoorbeeld team-ranked speelsessies kunnen houden en Microsoft zal ook een Free For All-modus introduceren. In deze modus spelen alle deelnemers rechtstreeks tegen elkaar en is er geen sprake van onderlinge bondgenootschappen tussen spelers.