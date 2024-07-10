Microsoft verwijdert ondersteuning voor Office 365-connectors uit Teams

Microsoft verwijdert Office 365-connectors uit zijn Teams-dienst. Gebruikers konden door middel van die webhooks data uit thirdpartyapps weergeven binnen de vergaderdienst. De connectors zijn vanaf 1 oktober 2024 niet meer bruikbaar.

Office 365-connectors in Microsoft Teams
Office 365-connectors. Bron: Microsoft

Microsoft gaat de connectors gefaseerd uit Teams halen, meldt de techgigant in een blogpost. Vanaf 15 augustus is het niet langer mogelijk om nieuwe connectors te maken. Op 1 oktober gaat de stekker volledig uit de functie. Het bedrijf geeft daar geen concrete reden voor.

Het techbedrijf raadt gebruikers aan om over te stappen op Power Automate-workflows. Volgens het bedrijf bieden die 'een veel diepere catalogus van Office-connectors', hoewel gebruikers onder de blogpost klagen dat dat systeem complexer is en dat ze weinig tijd krijgen om over te stappen, mede gezien de zomervakantieperiode. Tweakers heeft Microsoft om een reactie gevraagd.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 19:32
63 • submitter: svennd

10-07-2024 • 19:32

63

Submitter: svennd

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Reacties (63)

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Hoover 11 juli 2024 08:46
Heel Simpel wat Microsoft aan het doen is.
Ze hebben nu 1 integratie platform ipv meerdere. Namelijk LogicApps.

Power Automate is een variant op Logic Apps. Hiermee kun je workflows maken om systemen met elkaar te integreren.

Hierin heb je nu 3 varianten:
1. Powerautomate voor de office automatisering, kan zowel via je eigen account als gecentraliseerd.
2. Logic Apps - integratie platform waarmee je via pay per use, gecentraliseerde interfaces/apis kan maken
3 Logic Apps Standard - De enterprise variant van Logic Apps waarmee je integraties ook in private network kan hosten en zonder data gateway bij onpremise databronnen kan via vpn of expressroute.

Afhankelijk van je gekozen tier is dat pay per use of een vast bedrag per maand.
De standard variant heeft naast managed/ branded connectors zoals o365, dropbox etc welke ook in powerautomate en Logic Apps beschikbaar zijn, ook build-in connectors. Hiermee kun je zonder extra infrastructuur verbinding kunnen maken met REST/SOAP apis, ServiceBus, SQL, FileStorage Etc. Daarnaast heb je ook "gratis" toegang tot , XSLT en Liquid maps, custom javascripts en C# scripts (sinds de laatste release).

Logic Apps Standard zal uiteindelijk de onpremise ESB Biztalk Server gaan vervangen
Zo zijn ze nu bezig om andere componenten als Business Rule Engine te porten van BizTalk naar Azure.

Uiteindelijk hebben ze hierdoor 1 codebase voor het maken van integraties, verdeelt over verschillende tiers en doelgroepen.

[Reactie gewijzigd door Hoover op 22 juli 2024 13:20]

SunnieNL @Hoover11 juli 2024 12:07
Ik heb toch ook het idee dat dit ontstaat uit het feit dat Microsoft Teams niet meer met Office mag bundelen en dat dit soort functies ook onder de loep liggen met betrekking tot de DSA.
Hoover @SunnieNL11 juli 2024 13:04
Dat denk ik niet. ik werk al tijden samen met Microsoft over deze producten en die zijn dit op alle plekken aan het harmoniseren. Voor Microsoft is dit puur geld. Waarom meerdere platformen met meerdere devteams als je alles kan consolideren.


edit:
Deze harmonisatie is ook al ver bezig voordat heel het DSA in beeld kwam. Al enkele jaren.

edit op edit om meer context te geven:

Logic apps (consumption) kwam vlak voor Power Automate uit. In april 2016. Power Automate in oktober. Beide systemen gebruiken hetzelfde onderliggend platform, maar worden zoals ik al aangaf, voor verschillende doelen ingezet.
Sinds 2016 is Power Automate al onderdeel van het Office Power Plaform .
Je kon sinds die tijd Teams (toen nog skype for business:P) al integreren via beide tools.

Logic Apps Standard is er pas sinds 2021/2022 en word nog steeds erg hard aan gewerkt.
Voorheen was heel veel van Logic Apps consumption niet beschikbaar in Standard, maar nu zie je dat gedeelde features gelijktijdig zowel in Standard als in Consumption terecht komen.

Nu is dit gehele platform een heel stuk volwassener en completer geworden en dat zal dan hoogstwaarschijnlijk de reden zijn waarom MS de stekker uit de office connectors voor teams gaat halen. Dat het nu pas gebeurt verbaast me zelfs omdat de "nieuwere"producten al weer 8 jaar bestaan.

[Reactie gewijzigd door Hoover op 22 juli 2024 13:20]

C-dude 10 juli 2024 21:41
Ook leuk dat hun "oplossing" om Power Automate te gebruiken niet werkt voor private channels. Laat dat nu net zijn waar ik tegen aanloop.
https://learn.microsoft.c...wn-issues-and-limitations
Sending a message in private channels isn't supported
thutex @C-dude10 juli 2024 22:23
dat dacht ik dus ook, maar bij mij lijkt het te werken.

We hebben een private channel voor librenms, hetgene ook webhooks gebruikte,
en ik dus deze week heb omgegooid.

ik heb een 'post to a channel when a webhook is received' aangemaakt, daarbij 'send adaptive card' als reactie op de incoming webhook, en daar post as user, in channel, en dar lijkt te werken (gelukkig)
ik geloof wel dat het enkel werkt als je zegt "post as user", en niet "post as flow bot"

zal vast niet alle scenario's dekken die we hadden met gewoon simpele webhook, maargoed.
kevin93w @thutex10 juli 2024 22:35
Dit kan ik bevestigen inderdaad. Het probleem is dat een private channel volledig is afgesloten, en de user die berichten wil posten dus expliciet toegang moet hebben. Flowbot heeft dat niet en daarom moet je dan gebruik maken van een user account die deze rechten wel heeft, die kan dan namelijk bij het kanaal. Heb zelf nog geen manier gevonden om Flowbot wel rechten te geven.
svennd @thutex11 juli 2024 07:51
Als je niet geheel thuis bent in dat workflow systeem is het compleet niet duidelijk... ik kreeg het niet werkend. We hebben een stuk of 10 van die connectors/webhooks lopen voor allerlei.
Baal ik nog eens zo hard dat teams zo hard gepusht is, rocket.chat was pakken beter in vrijwel alles, behalve dat het niet met o365 doorgeduwt werd.
Jeroen-Buren @thutex12 juli 2024 10:26
Hi, wellicht niet helemaal on-topic maar heb je voor mij iets van een screenshot hoe je de conversie hebt gedaan? We zijn ook de koppeling tussen LibreNMS en Teams aan het wijzigen maar krijgen het niet voor elkaar. En heb je in LibreNMS JSON aan staan?
thutex @Jeroen-Buren12 juli 2024 11:56
heb de code gewijzigd om dit te kunnen doen, en een pull request bij librenms (maar die zal vermoedelijk geweigerd worden omdat de code niet helemaal 'proper' of correct is)

dit is de quickfix:
in file /opt/librenms/LibreNMS/Alert/Transport/Msteams.php vervang je de deliverAlert function door onderstaande:
public function deliverAlert(array $alert_data): bool
{
$translate_color = $alert_data['state'] == '1'
? 'Attention'
: 'Good';
$data = '
{
"type":"message",
"attachments":[
{
"contentType":"application/vnd.microsoft.card.adaptive",
"contentUrl":null,
"content":{
"$schema":"http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
"type": "AdaptiveCard",
"version": "1.4",
"body": [
{
"type": "Container",
"items": [
{
"type": "TextBlock",
"text": "' . $alert_data['title'] . '",
"color": "' . $translate_color . '",
"weight": "bolder",
"size": "medium"
}
]
},
{
"type": "Container",
"items": [
{
"type": "TextBlock",
"text": "' . strip_tags($alert_data['msg'], '<strong><em><h1><h2><h3><strike><ul><ol><li><pre><blockquote><a><img><p>') . '",
"wrap": true
}
]
}
]
}
}
]
}
';
$client = Http::client();
$client->withBody($data, 'application/json');
$res = $client->post($this->config['msteam-url'], $data);

if ($res->successful()) {
return true;
}

throw new AlertTransportDeliveryException($alert_data, $res->status(), $res->body(), $data, $data);
}
CH4OS 10 juli 2024 19:42
Het bedrijf geeft daar geen concrete reden voor.
Die lijkt mij toch wel een beetje overduidelijk, niet? :)
Hints: nieuws: Microsoft kan boete van maximaal 20 miljard euro krijgen voor bundeli... en nieuws: 'EC bereidt antitrustklacht tegen Microsoft voor vanwege Teams-integr....

Ook de DMA is best streng, dus ik kan mij voorstellen dat men vanuit de DMA ook niet wilt dat vanuit Teams het Office programma juist zo gepromoot wordt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:20]

dasiro @CH4OS10 juli 2024 20:24
dit zou eerder het tegenovergestelde als gevolg moeten hebben, want webhooks zijn onafhankelijk van Microsoft
Because webhooks use HTTP, they can be integrated into web services without adding new infrastructure.[8]
Martinspire
@dasiro11 juli 2024 08:55
Ik neem aan dat daarmee ook HTTPS bedoeld wordt? Of is hier dan wellicht een groot veiligheidsrisico ontstaan?
kozue @Martinspire11 juli 2024 09:59
HTTPS is geen protocol. Het protocol is HTTP. De S gooit daar alleen een laagje encryptie overheen.
michelr @CH4OS10 juli 2024 19:53
Het idee van webhooks is dat je alles aan elkaar kunt knopen, ook met spulletjes van 3e partijen. Dat heeft weinig te maken met bundeling.
CH4OS @michelr10 juli 2024 19:59
Dat snap ik, maar nu er Office hooks zijn, zullen bedrijven ook niet naar alternatieven kijken want "men biedt Office standaard aan".
michelr @CH4OS10 juli 2024 20:22
"Office" is in dit geval een integratiemogelijkheid om data - ook van 3e partijen, ook middels een webhook dus kan vanalles zijn - te integreren in een Teams chat oa. Dus data van externe bronnen in Teams incorporeren. Dat kun je ook met 3e partij spullen, maar is vaak statisch en meer 'werk', daarbij al snel lijkend op wat je met PA moet bewerkstelligen.
Accretion @CH4OS10 juli 2024 23:09
Juist andersom?
Ze koppelen met deze actie juist Power Automate aan Teams en gooien de webhooks standaard in de vuilbak?
CAPSLOCK2000
@CH4OS10 juli 2024 23:10
[...]
Die lijkt mij toch wel een beetje overduidelijk, niet? :)
Hints: nieuws: Microsoft kan boete van maximaal 20 miljard euro krijgen voor bundeli... en nieuws: 'EC bereidt antitrustklacht tegen Microsoft voor vanwege Teams-integr....

Ook de DMA is best streng, dus ik kan mij voorstellen dat men vanuit de DMA ook niet wilt dat vanuit Teams het Office programma juist zo gepromoot wordt.
Ik zou willen dat je gelijk had maar volgens mij is het niet ingewikkelder dan dat ze willen dat je overstapt op Power Automate en volgens MS kun je daar alles mee wat je nu met web-connectors kan. Voor de wet zou dat dus weinig verschil moeten maken.
ShadLink @CAPSLOCK200010 juli 2024 23:54
Het gaat om de connectie tussen Teams en Micorsoft 365. En dat zie je dus in deze webhooks. Maw. dit komt 100% zeker door de EU overreach.

Power Automate is geen onderdeel van Microosft 365.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 13:20]

marcmiddendorp @ShadLink11 juli 2024 12:07
Power automate is wel een onderdeel van Microsft 365, maar:
Limited Power Automate use rights are included with select Office 365 licenses

Dus het ligt er maar net aan welke versie je hebt.
CAPSLOCK2000
@ShadLink11 juli 2024 12:41
Alles is verweven bij MS, imho is het een bewuste strategie om een aantal super brede product(groepen) te hebben zodat ieder bedrijf al een beetje van alles in huis heeft zodat het bij ieder probleem logisch is eerst de MS oplossing te proberen "want dat hebben we al".
Het hele "power" is een prima voorbeeld. Er zijn talloze stukjes software die de naam Power dragen en MS doet het overal bij. Of je wil of niet, de kans dat je al een licentie hebt op iets dat "Power" heet is erg groot.
IT'ers zien nog een lappendeken aan software, maar buitenstaanders denken dat het één geheel is en ze een licentie hebben op alles "Power". MS kan mooi claimen dat 80% van de klanten voor Power "kiest" terwijl ze het gewoon gekregen hebben bij de producten die ze wel willen, of een (onderdeel van) een bestaand product dat een anderen naam heeft gekregen.
MS zou, bij wijze van spreke, morgen kunnen zeggen dat Notepad deel is van Power en dat Power dus in één keer de meest gebruikte low-code editor van de wereld is. Technisch gezien waar maar wel misleidend.
Techneuten zien de grenzen en toepassingen. Management hoort alleen maar "iedereen doet iets met Power, blijkbaar is het iets".
Jboy1991 10 juli 2024 19:43
Hier lopen we ook tegen aan. Hadden een webhook koppeling in gebruik. Vandaag beetje verdiept in workflows. Maar zag dat workflows gekoppeld werden aan een account. Dat betekend dus dat een aparte account moeten aanmaken enkel om wat notificaties te krijgen in teams. Spijtig
michelr @Jboy199110 juli 2024 19:57
Die afhankelijkheid is idd vervelend. Workflows wordt geplugd als "het" alternatief, maar er missen nogal wat zaken. Kan ook geen custom scriptje draaien bv. Maargoed, "no-code" is vaak ook dat je niet teveel moet willen :/
Llopigat
@michelr10 juli 2024 22:35
Ja dat vind ik altijd het probleem van dit soort "no code" oplossingen. Je moet je in rare hersenkronkels dwingen om gedaan te krijgen wat je wil en loopt tegen allerlei beperkingen aan, en wat je bouwt werkt alleen op het platform van die ene leverancier en verder helemaal nergens (pure lock-in).

Wat ze vroeger deden met Powershell SDK's voor alles was veel beter omdat je daar gewoon mee kon doen wat je wou. Maar tegenwoordig maken ze het zo enorm ingewikkeld om nog powershell te gebruiken. Bij ons op het werk moet ik allerlei applicatie rechten aanmeldingen doen in Azure AD en certificaten aanvragen en ondanks dat we een multinational zijn, is hier niet echt een proces voor. Zelfs de mensen die de Azure AD beheren snappen er geen bal van wat ik moet hebben.

Nu zeggen ze bij ons van "gebruik power automate maar" maar dat is niet echt programmeren. Moet ik weer mijn tijd vergooien met allerlei gesloten oplossingen uitpuzzelen :/

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:20]

michelr @Llopigat11 juli 2024 10:45
Al eens een PowerAutomate van iemand gehad en die "robuust" moeten maken? Want die flows zijn meestal de optimistische variant, maar de aftakkingen wat er moet gebeuren als er iets niet (direct) lukt of requests een foutecode terug krijgen is ook geen fijn werk. En zo wordt no-code uiteindelijk vaak toch een soort real-code :)

[Reactie gewijzigd door michelr op 22 juli 2024 13:20]

supersnathan94
@Llopigat11 juli 2024 13:07
Bij ons op het werk moet ik allerlei applicatie rechten aanmeldingen doen in Azure AD en certificaten aanvragen en ondanks dat we een multinational zijn, is hier niet echt een proces voor.
Het meest stomme van dit hele verhaal vind ik dat je een of andere policy variabele moet zetten als admin om überhaupt scripts te kunnen draaien in de user space. Dus een ‘Write-Host “hello”’ in een file mag niet, maar als je de hele reut knipt en in de terminal plakt mag het wel.

Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen bij IT. Ik snap dat “rootless” draaien vanuit security gewoon heel erg gewenst is, maar dan moet MS niet zo moeilijk gaan doen.
supersnathan94
@Jboy199110 juli 2024 19:45
Webhooks en channel mails gaan er ook uit? Dat is wel raar. Dat zijn juist mooie open standaarden om te ondersteunen.
Oon @supersnathan9410 juli 2024 20:40
Mails toch niet? Alleen webhooks gaan over in Workflows
joenevd @Jboy199110 juli 2024 20:00
Je kan ook gebruik maken van logic apps
supersnathan94
10 juli 2024 19:44
Tsja. Vrijwel alle extra zaken binnen teams zijn veelal gigantisch traag en bij switchen tussen tabs moet je alles weer herladen. Ik zal het iig niet erg missen. Maar het is wel stom dat het allemaal zo snel moet als je het wel gebruikt.

Teams heeft veel native functionaliteit vervangen door de connectors (zoals wiki, dat werd ineens halfbakken OneNote integratie) en dat werkte toen al matig. Nu het ook nog eens complexer wordt denk ik toch dat veel bedrijven zich achter de oren gaan krabben of het allemaal nog wel zo slim is om dit op die manier te doen.
Llopigat
@supersnathan9410 juli 2024 22:36
Teams heeft veel native functionaliteit vervangen door de connectors (zoals wiki, dat werd ineens halfbakken OneNote integratie)
En de wiki integratie was zelf ook al heel erg halfbakken trouwens.

Dat is sowieso iets hoe ik Teams als geheel beschrijf. Halfbakken. Toen ze Teams introduceerden waren ze echt van de hype (toen met de pandemie) door het dolle heen en gooiden ze er alles in wat maar aan de muur bleef plakken. Nu zitten ze met een traag verwarrend wanprodukt. Die "Teams NEW!!" rebuild met webkit2 heeft er weinig aan verbeterd.

En nu met AI "Copilot" maken ze weer helemaal dezelfde fout natuurlijk. Weer veel te vroeg op de markt gekwakt, weer van alles dat helemaal niet af is, weer alles verwarrend, weer allerlei verschillende dingen die hetzelfde doen.

Ik heb het gevoel dat daar bij Microsoft de marketing mensen veel te veel macht hebben en de engineers veel te weinig.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:20]

supersnathan94
@Llopigat11 juli 2024 13:09
Absoluut, maar het werkte sneller dan het nieuwe ding waar ze mee kwamen.

Ook heel handig om teams gebruikers te kunnen taggen in notulen, dat verdween ook ineens volledig. Lekkere integratie heb je dan.
michelr 10 juli 2024 19:49
Die Office Connectors waren begin juni al uit Groups & SPO gehaald, dus hierop was het wachten. Dat men centraliseert op de "no-code" platform PowerAutomate is niet onverwacht; scheelt meerdere ballen in de lucht houden.
HanslH @michelr11 juli 2024 04:10
low-code (bv json)
kozue @HanslH11 juli 2024 10:03
JSON is geen code, JSON is een datastructuur…
HanslH @kozue11 juli 2024 20:37
dan nog
Microsoft powers low-code development The Microsoft Power Platform is a low-code/no-code platform that includes several no-code/low-code development tools. For businesses interested in developing new, highly customized applications quickly and streamlining their workflows, two of the most important tools are PowerApps (for low-code development) and Power Automate (for low-code process automation).

[Reactie gewijzigd door HanslH op 22 juli 2024 13:20]

Mellow Jack 10 juli 2024 19:42
Zullen ze dit doen om boetes te voorkomen? Ben benieuwd
pixeled 10 juli 2024 20:04
Haha ja, lekker dat ze dat op zo'n korte termijn aankondigen en afbouwen, vlak voor de zomervakantie. Heeft binnen ons bedrijf ook wel voor wat opgetrokken wenkbrauwen gezorgd zal ik maar zeggen.

Mensen reageren onder Microsoft's eigen aankondiging ook erg enthousiast op dit idee. Mooi ook dat paginatie van de comments daar kapot is. Microsoft :+
MaltheseFalcon 10 juli 2024 22:22
En wat was hier het praktisch nut van?
kozue @MaltheseFalcon11 juli 2024 10:08
Power Automate kost geld. Ze verwijderen nu dus functionaliteit (ik neem aan dat deze webhooks gratis waren) om je te dwingen een vergelijkbaar product af te nemen tegen betaling.
Natuurlijk zit er geen nut aan voor de gebruiker, dit is puur een marketing beslissing geweest.
Hoover @kozue11 juli 2024 15:10
Je hoeft power automate niet te gebruiken.
Je kan ook Logic Apps consumption gebruiken. Ja je hebt een account nodig welke kan inloggen in Teams, maar afhankelijk van de complexiteit van de te bouwen koppeling en de hoeveelheid executions, heb je én een centrale beheersbare koppeling én erg lage kosten.

Ik heb voor mijn eigen zaak een proces lopen welke bij mijn klanten de batterij niveaus van sensoren uitleest via Home Assistant.
Home assistant stuurt een bericht naar mijn centrale Logic App welke dan mij een notificatie via teams stuurt en mijn klant een email dat er een nieuwe batterij word verzonden. Dit proces loopt een paar keer maand en kost mij een paar cent om te hosten in Azure. Het kost mij meer geld om de batterijen te versturen dan de kosten van Azure :P
MaltheseFalcon @kozue11 juli 2024 17:21
Er wordt teveel kennis verondersteld bij mij, niet dat daar duidelijk in was overigens. Ik gebruik teams om online te vergaderen en om bestanden in op te slaan. Verder heb ik geen idee wat je er nog meer mee kan. Het concept webhooks ken ik (denk ik), maar ik heb eigenlijk geen idee waar dit artikel over gaan en welke gebruikerservaring komt te vervallen ten gunste van wat.

Wat zijn de use cases?
kozue @MaltheseFalcon11 juli 2024 17:34
Ah, dan had ik je verkeerd begrepen. Ik was in de veronderstelling dat je vroeg naar het nut van deze wijziging (functionaliteit vervangen door andere). Ik zie nu dat je vroeg naar het nut van deze functie als geheel. En daar kan ik je verder niet mee helpen. Het enige wat ik ooit met Teams doe is meedoen met meetings waar ik voor uitgenodigd ben. Verder blijf ik er zoveel mogelijk van weg. Zelf zie ik die draak liever verdwijnen :+
gimbal @MaltheseFalcon11 juli 2024 01:00
Geen. Geld besparen waarschijnlijk. Niet alles hoeft een praktisch nut te hebben.
TripleQ 10 juli 2024 20:20
Hmm, uptimerobot meldingen via Teams notificaties werken dan niet meer via een webhook!?. Balen! Moeten we weer iets anders gaan verzinnen/implementeren
Osxy @TripleQ10 juli 2024 20:28
Power automate die je met webhook kan activeren 😅

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