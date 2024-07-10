Microsoft verwijdert ondersteuning voor Office 365-connectors uit Teams

Microsoft verwijdert Office 365-connectors uit zijn Teams-dienst. Gebruikers konden door middel van die webhooks data uit thirdpartyapps weergeven binnen de vergaderdienst. De connectors zijn vanaf 1 oktober 2024 niet meer bruikbaar.

Office 365-connectors. Bron: Microsoft

Microsoft gaat de connectors gefaseerd uit Teams halen, meldt de techgigant in een blogpost. Vanaf 15 augustus is het niet langer mogelijk om nieuwe connectors te maken. Op 1 oktober gaat de stekker volledig uit de functie. Het bedrijf geeft daar geen concrete reden voor.

Het techbedrijf raadt gebruikers aan om over te stappen op Power Automate-workflows. Volgens het bedrijf bieden die 'een veel diepere catalogus van Office-connectors', hoewel gebruikers onder de blogpost klagen dat dat systeem complexer is en dat ze weinig tijd krijgen om over te stappen, mede gezien de zomervakantieperiode. Tweakers heeft Microsoft om een reactie gevraagd.