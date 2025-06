Microsoft brengt Office LTSC 2024 uit voor zakelijke en overheidsklanten

Microsoft heeft de nieuwste versie van de Office Long Term Service Channel beschikbaar gemaakt voor commerciële en overheidsklanten. Deze versie van Office werkt zonder internetverbinding en is bedoeld voor scenario's waarbij apparaten langer offline moeten blijven.

Office LTSC 2024 bevat een aantal functies die de afgelopen drie jaar zijn toegevoegd aan Microsoft 365, waaronder verbeteringen in Outlook en Excel, schrijft Microsoft. Het pakket bevat Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive en OneNote. Microsoft Access is alleen beschikbaar in de Windows-versie van LTSC 2024.

Het softwarepakket wordt vijf jaar lang ondersteund en van beveiligingsupdates voorzien. Nieuwe functies die uitkomen voor Office 365 krijgt LTSC niet. Verder komen er lokale versies uit van Microsoft Project en Visio. Deze softwarepakketten en Office LTSC 2024 zijn vanaf 1 oktober beschikbaar voor alle Office-klanten. Daarnaast zegt Microsoft dat het de komende weken meer informatie gaat publiceren over Office 2024.

Microsoft zei bij de release van de eerste LTSC 2024-previewbuild in april dat Microsoft 365 voor veel bedrijven 'de beste optie' is. Het losstaande Office kan echter interessant zijn voor zakelijke gebruikers die de software graag lokaal willen draaien.