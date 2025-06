Microsoft gaat ActiveX standaard uitschakelen in Office 2024. Het framework staat voor alle gebruikers dan uit in Word, Excel, PowerPoint en Visio. Die kunnen dan geen ActiveX-objecten meer aanmaken of eraan werken.

Microsoft schrijft dat in het Microsoft 365 Admin Center, waar Neowin de tekst van heeft gepost. Het gaat om veranderingen in Office 2024, de nieuwe versie van de standalonesoftware die in oktober van dit jaar uit moet komen. Daarin wordt ActiveX standaard uitgeschakeld. Objecten die via ActiveX worden ingeladen, zijn dan in sommige gevallen nog wel te zien als statische afbeeldingen, maar gebruikers kunnen daar niets mee doen.

De instelling betekent dat de objecten standaard staan uitgeschakeld. Gebruikers worden daar ook niet voor gewaarschuwd. Microsoft vergelijkt de nieuwe functionaliteit met de DisableAllActiveX -policy die beheerders al konden inschakelen, wat vanwege veiligheidsredenen steeds meer de norm werd. Beheerders die de tool nog wel nodig hebben, kunnen die policy in de toekomt aanpassen of via het Trust Center of de registry alsnog ActiveX weer inschakelen. In april van volgend jaar wordt ActiveX ook uitgeschakeld in Microsoft 365.

Microsoft werkt al jaren aan de uitfasering van het framework, dat vaak als onveilig wordt gezien en inmiddels door meerdere andere tools is vervangen. Desondanks zit ActiveX nog in veel Microsoft-software, vaak vanwege compatibiliteitsredenen.