Microsoft verhelpt probleem met deactivatiemeldingen in Microsoft 365

Microsoft heeft een bug opgelost waardoor sommige gebruikers van het Microsoft 365-kantoorpakket een melding te zien krijgen met de boodschap dat hun software gedeactiveerd zou worden. De bug bevond zich volgens het Amerikaanse bedrijf op de eigen servers.

Uit een statusupdate van Microsoft blijkt dat het probleem zich kon voordoen bij gebruikers waarbij de admingebruiker een parameter van de Microsoft 365-licentie had veranderd. Zodra de bug was geactiveerd, kregen gebruikers een banner te zien met de vermelding dat het softwarepakket spoedig zou worden gedeactiveerd. Gebruikers die al een melding hebben gemaakt bij het ondersteuningsteam van Microsoft worden aangeraden om de logbestanden te genereren en deze aan hun dossier bij Microsoft toe te voegen. Het is niet duidelijk waardoor de bug precies is veroorzaakt.