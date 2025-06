Microsoft werkt aan fix voor problemen met synchroniseren OneNote op Windows

Microsoft werkt aan een fix voor de problemen met het synchroniseren van OneNote op Windows. Dat zegt het bedrijf in een reactie op het eigen forum. Die problemen ervaren klanten sinds ongeveer een week.

Een Microsoft-medewerker die werkt aan OneNote zegt dat klanten de website kunnen gebruiken. "We erkennen dat er een bekend synchronisatieprobleem is waar sommige gebruikers van de OneNote Windows-app last van hebben. We werken er actief aan om dit probleem op te lossen. In de tussentijd kun je je notities bekijken via de OneNote Web-app op onenote.com." Gebruikers melden sinds vorige week problemen met het synchroniseren van de OneNote-app op Windows. Bij sommige klanten synchroniseren de bestanden niet of ontbreken die in het geheel.