Microsoft stopt met OneNote for Windows 10-app

Microsoft stopt ergens in de toekomst met OneNote for Windows 10, de in Windows 10 geïntegreerde OneNote-app. Het bedrijf gaat verder met de andere OneNote-app die het heeft, die ook als losstaande app is te installeren.

Gebruikers van de OneNote for Windows 10-app krijgen in de tweede helft van 2022 een uitnodiging om te updaten naar een universele OneNote-app. Dat zal dan een bijgewerkte versie van de andere OneNote-app van Microsoft zijn. Dat meldt Microsoft.

Momenteel zijn er twee OneNote-apps voor Windows. Er is de OneNote for Windows 10 die standaard in Windows 10 zit en ook vanuit de Microsoft Store te downloaden is. Deze gaat verdwijnen. Daarnaast is er OneNote, die onderdeel is van Office 2019 en Microsoft 365, maar die als gratis desktop-app ook te installeren is op alle ondersteunde Windows-versies.

Die laatste versie gaat Microsoft verder ontwikkelen en die krijgt dan bijvoorbeeld functies die nu nog alleen in OneNote for Windows 10 zitten. Windows 11 kan bij verschijning nog beide apps draaien, maar OneNote for Windows 10 is standaard geen onderdeel van de opvolger van Windows 10.