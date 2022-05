Microsoft introduceert previews van Office 2021 for Mac en Office LTSC

Microsoft is publieke previews gestart voor Office 2021 Long Term Servicing Channel voor Windows en Office 2021 voor macOS. De releaseversies van deze Office-versies waar geen abonnementen voor nodig zijn, moeten nog dit jaar verschijnen.

De door Microsoft aangekondigde preview van Office 2021 LTSC is niet voor thuisgebruikers maar voor organisaties die overwegen een volumelicentie voor de kantoorsuite af te nemen. De preview omvat naast Office LTSC Professional Plus 2021 ook Project Professional 2021 en Visio Professional 2021. Op zijn beurt bevat Office LTSC Professional 2021 de toepassingen Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Skype for Business, Teams en Word. De releaseversie van het pakket moet later dit jaar los te koop komen, dus niet als onderdeel van een abonnement zoals Office 365. Microsoft geeft er dan vijf jaar lang ondersteuning op.

Ook Office 2021 for Mac moet nog dit jaar verschijnen. Office 2021 Standard for Mac bestaat uit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive en Teams en organisaties kunnen de preview gebruiken om het kantoorpakket alvast te testen. Op 17 januari 2022 vervalt de activatiesleutel voor de preview, waarna de suite alleen nog in gereduceerde modus draait. Gebruikers kunnen dan geen nieuwe documenten meer bewerken of aanmaken.

De preview van Office 2021 Standard for Mac draait native op zowel Mac-systemen met een Apple M1-soc als op systemen met een Intel-processor. Verder is macOS Big Sur 11, Catalina 10.15 of macOS Mojave 10.14 vereist. De precieze details van de verbeteringen tegenover Office for Mac 2019 maakt Microsoft op een later moment bekend. Het bedrijf noemt voorlopig alleen de toevoeging van Line Focus bij Word, een Xlookup- en Dynamic array-functie in Excel en de mogelijkheid om slideshows met spraak op te nemen in PowerPoint.

Microsoft maakte in februari bekend dat er dit jaar losstaande versies van Office voor Windows en macOS verschijnen.