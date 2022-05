Sony Xperia 10 II krijgt ondersteuning voor 64-bitversie Sailfish X

Jolla brengt 'binnenkort' Sailfish OS uit voor de Sony Xperia 10 II. Daarmee wordt deze smartphone de eerste die officieel ondersteuning krijgt voor de 64-bitversie van het besturingssysteem. Sailfish X wordt zowel als gratis als betaalde variant aangeboden.

Een concrete releasedatum noemt Jolla niet, alleen dat deze 'op handen' is. De Xperia 10 II wordt met de volgende Sailfish OS-update geïntroduceerd. Gebruikers kunnen dan een gratis proefversie installeren of de betaalde variant. Die betaalde variant geeft gebruikers software-updates, een klantenservice en ondersteuning voor Android-apps, Microsoft Exchange en woordsuggesties. Een prijs noemt Jolla niet, bij voorgaande Sony Xperia-telefoons kost Sailfish X eenmalig vijftig euro.

De Sony Xperia 10 II is een smartphone die Sony in februari vorig jaar aankondigde. De smartphone heeft een Qualcomm Snapdragon 665-soc, 4GB geheugen en 128GB opslag. Het scherm is 6" groot en heeft een resolutie van 2520x1080 pixels. Aan de voorzijde is er een enkele 8-megapixelsensor, aan de achterzijde is er een 12-megapixelsensor en twee 8-megapixelsensors. De accu heeft een capaciteit van 3600mAh. De telefoon ondersteunt tot slot een microSD-kaartje, heeft een 3,5mm-koptelefooningang en is gecertificeerd met een IP68-rating voor water- en stofbestendigheid.