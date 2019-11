Sailfish komt uit voor Xperia 10 en 10 Plus

Jolla heeft zijn besturingssysteem Sailfish X uitgebracht voor de Sony Xperia 10-smartphones. Het is de recentste telefoon waarop het besturingssysteem van de Finse maker draait. De Xperia 10 draait standaard Android.

Het zijn bovendien de eerste toestellen waarop Sailfish de opslag standaard versleutelt, zegt Jolla. Dat is bij andere ondersteunde telefoons, waaronder de Planet Gemini en Sony Xperia XA2, niet het geval. Er is een gratis versie van Sailfish, maar wie Android-apps wil draaien en updates voor de levensduur van het apparaat wil, zal een licentie moeten aanschaffen voor momenteel dertig euro.

Jolla heeft ook duidelijk gemaakt dat de Android-ondersteuning voor de oudere Xperia X op Android 4.4 zal blijven. Nieuwere modellen hebben ondersteuning voor 8.1, maar dat is op de Xperia X niet mogelijk zonder een upgrade die via een pc loopt. Daarna zou Jolla twee versies van de software moeten onderhouden en daar is het bedrijf niet toe bereid.