Sonos-apparaten krijgen vermoedelijk eigen spraakassistent

Audiofabrikant Sonos gaat vermoedelijk een eigen spraakassistent toevoegen aan producten. Het bedrijf heeft Snips overgenomen, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in beperkte spraakassistenten die lokaal op apparaten draaien.

Sonos wil met de overname 'een nog meer onderscheidende ervaring bieden voor klanten, in huis en daarbuiten', zegt de directeur van Sonos. Dat duidt erop dat Sonos de techniek van Snips in eigen producten wil gebruiken, waarbij een spraakassistent het meest voor de hand ligt. Snips maakt custom spraakassistenten voor uiteenlopende toepassingen, waaronder huishoudelijke apparaten. Snips richt zich op privacy en er gaan dus volgens het bedrijf geen gegevens van spraakcommando's naar servers.

Sonos betaalt 37,5 miljoen dollar voor het bedrijf, dat sinds 2013 bestaat. Snips is een Frans bedrijf en heeft vestigingen in New York en Parijs. Er werkten twee jaar geleden rond veertig mensen, maar hoeveel het er nu zijn, is niet bekend. Snips rekent onder meer BNP Paribas en NXP tot zijn klanten. De overname is al rond.