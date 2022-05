Sonos kondigt eigen spraakassistent voor muziekbediening aan

Sonos heeft zijn eigen spraakassistent aangekondigd. Sonos Voice Control is bedoeld voor het bedienen van muziek en werkt volledig lokaal. De spraakassistent verschijnt 1 juni in de VS en komt later dit jaar naar Frankrijk.

Sonos Voice Control komt als gratis update beschikbaar voor alle Sonos-speakers die al ondersteuning voor spraakbediening bieden. Het bedrijf richt zijn spraakassistent volledig op het bedienen van muziek. Via 'Hey Sonos'-spraakcommando's kunnen gebruikers muziek afspelen, nummers overslaan, het volume aanpassen en muziek naar andere Sonos-speakers binnen hun huis sturen.

De spraakassistent ondersteunt bij de release Amazon Music, Apple Music, Deezer, Pandora en Sonos Radio. Volledige ondersteuning voor Spotify ontbreekt, maar Sonos Voice Control kan volgens The Verge standaardtaken zoals het volume regelen, en muziek pauzeren, stoppen en overslaan uitvoeren met Spotify. Dat werkt dan voor Spotify-muziek die al wordt afgespeeld op de speaker. Gebruikers kunnen Sonos Voice Control dus niet vragen een Spotify-afspeellijst of -nummer te starten.

Giancarlo Esposito spreekt de Amerikaanse versie van de spraakassistent in. Hij is onder meer bekend van zijn rollen in Breaking Bad, The Mandalorian en Far Cry 6. Verder behouden Sonos-speakers ondersteuning voor Alexa en Google Assistent. Met zijn focus op muziek is Sonos Voice Control niet bedoeld om te concurreren met die spraakassistent. Gebruikers kunnen Alexa en Sonos Voice Control gelijktijdig op hun speaker gebruiken. Daarbij kan laatstgenoemde gebruikt worden voor de muziek en kan Alexa ingezet worden voor andere taken. De Google Assistent is vermoedelijk niet samen met Sonos Voice Control te gebruiken, blijkt uit onlangs uitgelekte informatie van Protocol.

Volgens Sonos werkt zijn spraakassistent volledig lokaal uit privacyoverwegingen. De verwerking van spraakopdrachten gebeurt op de speaker. Deze opdrachten worden niet opgeslagen of doorgestuurd naar Sonos. Volgens de fabrikant is de spraakassistent mede hierom ook sneller bij het uitvoeren van taken.

Sonos brengt zijn Voice Control-assistent op 1 juni uit in de Verenigde Staten. Later dit jaar komt de spraakassistent ook naar Frankrijk. Volgens Sonos kunnen 'andere markten' later ook een update verwachten, maar daar deelt het bedrijf verder nog geen details over. Het is dus niet bekend wanneer de spraakassistent beschikbaar komt in Nederland en België. Sonos kondigde deze week ook een nieuwe instapsoundbar aan, de Sonos Ray, maar deze beschikt niet over microfoons voor spraakbediening en kan vermoedelijk dus niet overweg met Voice Control.