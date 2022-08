Ultimate Ears brengt Hyperboom en Wonderboom 3 in Benelux uit

Logitech-dochteronderneming Ultimate Ears kondigt de Hyperboom en de compacte Wonderboom 3 aan voor de Benelux. Het 'tafelmodel' en de draagbare speaker kosten respectievelijk 450 en 100 euro.

De Ultimate Ears Hyperboom is met een afmeting van 364x190x190mm en een gewicht van bijna zes kilogram verreweg de grootste speaker van het audiomerk tot dusver. De speaker ondersteunt input van vier geluidsbronnen, verdeeld over twee Bluetooth-kanalen, een 3,5mm-jack en een optische audioaansluiting. Volgens de fabrikant gaat de accu van de Hyperboom 24 uur mee en kan deze binnen ruim 2,5 uur opgeladen worden met de meegeleverde voeding. Er is ook een USB-A-output om een smartphone van stroom te voorzien.

De speaker is IPX4-spatwaterdicht en is voorzien van twee 114mm-woofers, twee 25mm-tweeters en twee 191mm-passieve radiatoren. De Hyperboom zou zich automatisch aan een omgeving aanpassen en op deze manier het geluidsprofiel aanpassen aan de ruimte waarin hij staat. De zwarte variant is vanaf het moment van schrijven beschikbaar, deze was eerder ook al in andere landen verkrijgbaar. Een volledig nieuwe witte uitvoering komt op 9 september uit in de Benelux.

Daarnaast introduceert Ultimate Ears de Wonderboom 3, de derde variant van de drijvende draagbare speaker. Veel aspecten zoals het 360-gradengeluid, de afmetingen en het gewicht zijn identiek aan de Wonderboom 2. De vernieuwde Wonderboom heeft daarnaast tevens een IP67-rating en drijft, waardoor hij in principe gewoon in het zwembad mee kan.

Volgens Ultimate Ears is de Wonderboom 3 onder meer verbeterd op het gebied van het Bluetooth-bereik: de maximale afstand is verhoogd van dertig naar veertig meter. Ook moet de accu van de draagbare speaker een uur langer meegaan, veertien in plaats van dertien uur. Er wordt nog steeds gebruikgemaakt van een micro-USB-aansluiting om de accu op te laden, wat ruim 2,5 uur zou duren. Tot slot is de speaker voortaan met 100 procent gerecyclede polyesterstof en 31 procent gerecycled plastic gemaakt. Alle Ultimate Ears-speakers zijn naar eigen zeggen gecertificeerd CO 2 -neutraal. De Wonderboom 3 is vanaf 31 augustus in de Benelux beschikbaar.

Update, 14.23 uur: Het oorspronkelijke bericht bevatte een foutieve releasedatum van de Hyperboom, dit is aangepast. Tevens heeft een persvoorlichter van Ultimate Ears aan Tweakers bevestigd dat alleen de witte versie van de Hyperboom op de betreffende releasedatum uitkomt, de zwarte variant is vanaf nu verkrijgbaar in de Benelux.