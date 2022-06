Apple brengt HomePod mini eind maart uit in Nederland en België voor 109 euro

Apple brengt de HomePod mini eind maart uit in Nederland en België. De slimme speaker werd in oktober 2020 al aangekondigd, maar was tot nu toe niet verkrijgbaar in de Benelux. In december kreeg de HomePod ondersteuning voor de Nederlandstalige Siri.

Apple heeft nog niets gecommuniceerd over de beschikbaarheid van de HomePod mini in Nederland en België, maar op de lokale productpagina's staat dat de slimme speaker vanaf eind maart te koop is. Zowel in Nederland als in België kost de speaker 109 euro. Afgelopen december werd er met een HomePod-update ondersteuning voor de Nederlandstalige Siri toegevoegd.

De HomePod mini werd in oktober 2020 geïntroduceerd door Apple. Het is een kleinere versie van de HomePod-speaker met Siri-integratie. De mini heeft een ronde vorm en een aanraakgevoelig vlak aan de bovenkant. De buitenkant is van stof.

In de behuizing zit een speaker met één driver, twee passieve radiatoren en een akoestische waveguide aan de onderkant. Het is mogelijk om twee HomePod mini's te combineren voor stereogeluid. De speaker is uitgerust met een S5-chip, die Apple ook in de Apple Watch Series 5 gebruikt.