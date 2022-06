Apple geeft HomePod ondersteuning voor HDMI-ARC en eARC

Apple geeft de HomePod, die het niet meer maakt, ondersteuning voor HDMI-ARC en eARC. In combinatie met een Apple TV 4K van de tweede generatie kan nu alle audio van een homecinema-opstelling via een of twee HomePods gaan.

De optie is in bèta, meldt MacRumors. Wie hem wil uitproberen, moet in de Apple TV naar de instellingen navigeren en de functie inschakelen; de Apple TV zendt het audiosignaal door naar de HomePod. Bij ARC en eARC stuurt de televisie audiosignalen van andere bronnen, zoals een console of een blu-rayspeler, automatisch door naar in dit geval de Apple TV. De technieken maken het mogelijk om audio via een andere speaker dan de ingebouwde exemplaren van de tv af te spelen, maar dan zonder extra kabels aan te leggen.

De update is enigszins opvallend, omdat de HomePod niet meer gemaakt wordt. Apple liet in maart weten zich vanaf dat moment 'te focussen op de HomePod Mini', terwijl deze nieuwe feature nu juist exclusief voor de HomePod uitkomt. Wellicht dat deze functie later ook naar de Mini komt of ook meekomt in een eventuele opvolger van de HomePod.

De HomePod noch de HomePod Mini zijn officieel in Nederland en België verkrijgbaar, maar voor het importeren van de apparaten hoeft een geïnteresseerde niet ver te zoeken: Duitsland en Frankrijk hebben de slimme luidsprekers bijvoorbeeld wel op de markt gekregen en importeurs zijn er hier ook.

