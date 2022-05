HomePod kan als homecinemaspeaker dienen en game-audio afspelen met Apple TV 4K

Apple maakt het met de release van tvOS 14.2 beta 3 voor bètagebruikers mogelijk om de originele HomePod-speaker als paar in te zetten als als homecinemaspeakers bij een tv en de Apple TV 4K. Daarnaast blijkt de draadloze speaker nu ook inzetbaar om game-audio af te spelen.

Met de komst van iOS 14.2 en tvOS 14.2 beta 3 kunnen gebruikers in de Home-app hun originele HomePod-speaker als standaardspeaker instellen als audio-output van de Apple TV 4K voor in de huiskamer bij de televisie. Dit was in zekere zin al mogelijk via AirPlay 2, maar dat werkte niet altijd vlekkeloos, waarbij de verbinding niet altijd in stand bleef. Dat zou voorbij moeten zijn met de nieuwe softwareversies.

Apple heeft aan The Verge bevestigd dat daarbij Dolby Atmos mogelijk is en ook 5.1- of 7.1-surroundgeluid. Bij dat laatste gaat het waarschijnlijk om de simulatie van surroundgeluid, omdat het nog altijd om een of maximaal twee samenwerkende HomePods gaat als homecinemaspeaker. Op de website van Apple noemt het bedrijf de functie 'home cinema with Apple TV 4K' alleen in combinatie met de originele HomePod, en dus niet voor de onlangs aangekondigde HomePod mini. Volgens The Loop is het niet mogelijk een stereopaar te maken van de HomePod en de HomePod mini, al werken ze wel samen als gebruikers exemplaren van beide speakers in hun huis hebben.

De website FlatpanelsHD meldt dat het heeft vastgesteld dat de komst van tvOS 14.2 betekent dat er nu ook ondersteuning is voor draadloze game-audio via een HomePod-speaker die met een Apple TV 4K is verbonden. Het gaat daarbij niet alleen om geluid van Apple Arcade-games die op de 4k-settopbox worden gespeeld, maar ook om geluid van games uit de App Store. Voorheen werkte de draadloze audio via Airplay 2 alleen met videobeelden en niet met games. Volgens de website wordt Dolby Atmos nog niet ondersteund als twee Homepods zijn verbonden met de Apple TV 4K.