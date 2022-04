Apple stopt productie van zijn HomePod-speaker

Apple stopt met de productie van de originele HomePod. Een reden voor de beslissing geeft Apple niet; het bedrijf zegt alleen vanaf nu zijn inzet op dit gebied volledig te richten op de HomePod Mini.

Apple vermeldt nu op zijn Amerikaanse webshop dat de HomePod te koop is 'zolang de voorraad strekt'. Bevestiging van het besluit gaf Apple aan TechCrunch. Wellicht dat Apple zich ook richt op een opvolger van de HomePod, maar daarover meldt het bedrijf niets. De HomePod noch de HomePod Mini zijn officieel in Nederland en België verkrijgbaar, maar voor het importeren van de apparaten hoeft een geïnteresseerde niet ver te zoeken: Duitsland en Frankrijk hebben de slimme luidsprekers bijvoorbeeld wel op de markt gekregen en importeurs zijn er ook.

TF Securities-analist Ming-Chi Kuo meldde in december al dat Apple tijdelijk zou gaan stoppen met de ontwikkeling van nieuwe HomePod-modellen. Volgens hem zou de vraag naar HomePods en Mini's lager zijn dan verwacht en de analist concludeerde dan ook dat Apple niet succesvol was in het betreden van de markt voor slimme speakers. Analistenbureau Canalys becijferde in oktober dat Apple in 2020 rond twee miljoen geleverde HomePods zou uitkomen. Dat is een fractie van de leveringen van speakers met Alexa of Assistant aan boord.

Deze video hoort bij een geschreven round-up