'Apple werkt aan VR-headset ter grootte van Oculus Quest'

Apple werkt aan een VR-headset die wat uiterlijk en functies betreft veel wegheeft van een Oculus Quest, meldt financieel persbureau Bloomberg. De headset moet volgend jaar al uitkomen, maar Apple verwacht geen hoge verkoopcijfers, aldus het persbureau.

Apple ziet de headset eerder als voorloper van de AR-bril waar het bedrijf ook aan werkt, meldt Bloomberg. Het gaat om een VR-headset die werkt met een accu. Daardoor moet hij standalone functioneren, zonder kabels. Aan de buitenkant zitten camera's voor AR-functies, maar Apple richt het apparaat vooralsnog voornamelijk op VR-toepassingen.

Die camera's wil Apple wel gebruiken voor bediening via handtracking en voor een manier om tekst in te voeren door met vingers in de lucht te schrijven. Wellicht komt er ook een App Store voor het apparaat, waarvan het besturingssysteem intern bekendstaat als rOS. Prototypes zijn ongeveer even groot als de Oculus Quest.

Apple heeft geen ruimte toegevoegd om een bril onder de headset te plaatsen en overweegt om gebruikers aparte lenzen op sterkte te kunnen laten insteken, vlak voor de schermen om scherp beeld te krijgen. Het is onbekend of die methode mag, omdat het verkopen van lenzen op sterkte aan regels is gebonden.

De verkoopverwachtingen liggen volgens Bloomberg niet hoog; Apple verwacht via eigen winkels een paar honderdduizend exemplaren per jaar te verkopen. Dat komt deels door de hogere prijs ten opzichte van concurrenten. Uiteindelijk wil Apple een AR-bril maken voor het weergeven van een interface over de echte wereld heen, maar die hardware vereist nog meer werk en dat duurt dus nog minimaal twee jaar, zegt Bloomberg.

Er gaan al langer geruchten over een headset van Apple. Het bedrijf heeft daar nog niet op gereageerd. Het biedt met ARKit al sinds 2017 een sdk voor ontwikkelaars aan om apps te bouwen voor augmented reality. Mede daardoor zit AR nu op veel smartphones.

