Video's tonen concept van AR-bril Samsung

Er zijn video's verschenen van een conceptbril van Samsung. De bediening verloopt grotendeels via andere apparaten, zoals een toetsenbord, smartwatch en gamecontroller. Het is onbekend wat de status is van de concepten.

De video's, die online kwamen via WalkingCat, tonen een bril met dikke randen die een scherm projecteren in het zicht van gebruikers. Het gaat om concepten voor twee brillen: Glasses en Glasses Lite. De exacte werking van de bril of de specificaties staan er niet in: het lijkt erop dat het gaat om een conceptvideo die moet laten zien wat de bril kan doen en op welke manier hij kan worden bediend.

Dat gebeurt met gebaren in de lucht, maar ook met een toetsenbord, controller en smartwatch. Ook is te zien dat de gebruiker de bril aanraakt om hem te bedienen. De technologie die de bril laat zien, waaronder holografisch bellen, is nu nog niet of niet op grote schaal beschikbaar. Een product als dit lijkt mede daardoor nog jaren weg.

Fabrikanten maken vaker conceptvideo's om te laten zien wat mogelijk is met bepaalde toekomstige technieken of producten. Samsung heeft niet gereageerd op het online verschijnen van de twee video's en heeft ook niet bevestigd dat de video's echt van de fabrikant afkomstig zijn.