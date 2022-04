Gerucht: Amazon werkt aan vouwbare Kindle en eigen AR-bril

Amazon zou overwegen om in de toekomst een Kindle-e-reader met een vouwbaar scherm uit te brengen. E Ink toonde eerder al prototypes van een scherm voor vouwbare e-readers. Ook zou Amazon een eigen AR-bril willen maken.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg, die over de vouwbare Kindle en AR-bril van Amazon schrijft, gaat het om plannen voor de lange termijn. Diverse bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van brillen voor augmented reality. Met name Apple ziet daar toekomst in, maar ook Facebook en elektronicafabrikanten als Samsung experimenteren met AR-brillen. Details over de plannen van Amazon voor een AR-bril, zijn niet bekend.

Amazon zou intern ook spreken over een vouwbare Kindle. Tot nu toe zijn er nog geen vouwbare e-readers uitgebracht, maar E Ink, de grootste fabrikant van schermen voor e-readers, heeft al wel prototypes getoond van vouwbare e-readers, waaronder een 10,3"-model vorig jaar. Het is niet bekend of Amazon van plan is zo'n scherm te gebruiken en wanneer de techniek klaar is voor productie.