Niantic toont teaser van AR-bril

De oprichter en directeur van Niantic heeft een teaserplaatje gepost van wat een AR-bril lijkt met een logo van zijn bedrijf erop. Tot nu toe maakte Niantic alleen games als Pokémon Go en Ingress, maar het bedrijf heeft nog geen hardware op de markt gebracht.

De afbeelding die John Hanke postte, lijkt de zijkant van een bril te tonen met onder de poot gaatjes voor een speaker en aan de zijkant de naam Niantic. Hanke zegt daarbij dat hij 'enthousiast is over de voortgang die we boeken bij het mogelijk maken van nieuwe soorten apparaten die ons platform gebruiken'.

Het is niet voor het eerst dat naar buiten lijkt te komen dat Niantic werkt aan een AR-bril. De gamemaker, die vooral bekend is van Ingress en Pokémon Go en binnenkort met Nintendo een Pikmin AR-game wil uitbrengen, werkte al in 2019 aan een concept voor een AR-bril met chipontwerper Qualcomm.

Daarbij ging het om een referentieplatform: derde partijen zouden dat moeten kunnen gaan gebruiken om in de toekomst hun ar-brillen op te baseren. Niantic beloofde toen dat de uitkomst aan ontwikkelaars beschikbaar te stellen via zijn Niantic Creator Program. Ook kocht Niantic vorig jaar een start-up die technologie ontwikkelde voor het in kaart brengen van omgevingen voor AR-toepassingen.