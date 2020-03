Niantic neemt bedrijf over dat omgeving in kaart brengt voor augmented reality

Niantic heeft 6D.ai overgenomen. Dat bedrijf is volgens Niantic een leider op het gebied van 3d spatial mapping. De medewerkers van 6D.ai gaan voor Niantic aan de slag. Beide bedrijven willen zoveel mogelijk van de wereld in kaart brengen voor ar-toepassingen.

Niantic neemt 6D.ai over vanwege de expertise die het bedrijf heeft. Zo heeft het bedrijf techniek ontwikkeld om 3d-omgevingen te maken door middel van crowdsourcing. Beelden van meerdere smartphones kunnen gebruikt worden om een omgeving in kaart te brengen met point clouds. Wat Niantic betaald heeft voor de overname, is niet bekendgemaakt.

Na de overname blijft 6D.ai zich richten op het ontwikkelen van toepassingen om de wereld in 3d in kaart te brengen. Het bedrijf gaat zijn bestaande sdk echter afbouwen in de komende maand. Voortaan integreert 6D.ai zijn werk in het Real World Platform van Niantic.

Niantic is bekend van zijn augmentedrealitygames als Pokémon Go, Ingress en Harry Potter: Wizards Unite. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren verschillende start-ups die gespecialiseerd zijn in ar-technieken overgenomen. Ook werkt Niantic samen met Qualcomm aan een ar-bril.

Demonstratievideo van 6D.ai uit 2019