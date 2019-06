Niantic neemt bedrijf over dat bordspellen combineert met digitale elementen

Niantic heeft het Londense bedrijf Sensible Object overgenomen. Het bedrijf gaat voortaan verder als Niantic London en zal gaan werken aan augmentedrealitygames. Sensible Object maakte games die digitale en fysieke elementen combineren.

Niantic stelt dat de expertise van Sensible Object zal helpen bij het ontwikkelen van 'een breed scala aan spelervaringen die de fysieke en digitale wereld dichter bij elkaar brengen'. Wat het team precies gaat doen is nog niet bekend, maar volgens de aankondiging van Niantic gaan de medewerkers aan 'volledig nieuwe augmentedreality-ervaringen' werken. Niantic lijkt de expertise van het team niet in te willen zetten voor zijn bestaande games zoals Ingress, Pokémon Go en Harry Potter Wizards Unite.

Volgens Sensible Objects blijft er ondersteuning bestaan voor de games die het eerder zelf uitbracht. Het bedrijf noemt daarbij specifiek klantenservice en onderhoud van apps. Niantic stelt in de aankondiging van de overname dat het om een overgangsperiode gaat waarin ondersteuning gegeven zal worden. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Sensible Objects werd in 2014 opgericht en heeft sindsdien een aantal games uitgebracht die fysieke en digitale elementen combineren. Zo bracht de studio in 2017 het quizspel When in Rome uit, waarbij een Amazon Alexa dienst doet als presentator. Vorig jaar kwam Beasts of Balance uit, een spel dat fysieke elementen en kaarten combineert met een iOS-app.