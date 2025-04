Niantic en Marvel werken aan AR-game World of Heroes

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic werkt samen met Marvel aan een nieuwe AR-game voor smartphones, genaamd Marvel World of Heroes. In dat spel kunnen spelers een eigen superheld maken en misdaad bestrijden. De game komt volgend jaar uit.

Spelers kunnen hun met hun eigen superheld hun buurt patrouilleren om 'misdaden te verijdelen, missies uit te voeren en interdimensionale dreigingen en superschurken af te weren', zo schrijft Niantic. Gebruikers kunnen voor hun held een eigen identiteit en oorsprongsverhaal kiezen en kunnen samenwerken met Marvel-helden als Spider-Man, Captain America en Wolverine en vrienden. Verdere details over de gameplay zijn beperkt, maar in een trailer is bijvoorbeeld te zien dat spelers beschikken over krachten van helden als Dr. Strange, Cyclops en Thor.

De AR-game komt volgend jaar wereldwijd beschikbaar. De game verschijnt binnenkort in een 'beperkt aantal landen' als een bètatest en volgt later naar de rest van de wereld. Een concrete releasedatum is nog niet bekend. Gebruikers kunnen zich inschrijven op de Marvel World of Heroes-website.

Niantic bracht in het verleden al meerdere AR-games uit die dezelfde formule gebruiken, waarbij spelers naar buiten moeten gaan en daar activiteiten moeten uitvoeren op hun smartphone. Het bedrijf is vooral bekend van Pokémon Go. Vorig jaar kondigde de ontwikkelaar AR-game Pikmin Bloom aan, waarvoor het samenwerkt met Nintendo. Het bedrijf werkt ook aan een game op basis van NBA. Het bedrijf kwam eerder ook met een AR-games gebaseerd op Harry Potter, Minecraft, Transformers en Catan, hoewel die games later werden geschrapt.