Niantic werkt aan mobiele augmentedrealitygame Monster Hunter Now

Uitgever Capcom gaat samen met Niantic een Monster Hunter-game maken die zich afspeelt in de echte wereld, vergelijkbaar met Pokémon Go. De game komt in september uit voor Android en iOS en volgende week begint een bètatest.

De game heet Monster Hunter Now en wordt ontwikkeld door Niantic, de ontwikkelaar die ook augmentedrealitygame Pokémon Go bouwde dat weer gebaseerd was op Ingress. In de Monster Hunter Now-game kunnen spelers door de echte wereld lopen en daar monsters vangen, vergelijkbaar met hoe er in Pokémon Go in gyms kan worden gevochten.

Volgens de makers is de game ook speelbaar voor spelers die nog nooit een Monster Hunter-game hebben gespeeld. De games hebben een cultgevolg en een grote schare fans, maar het vecht- en upgradesysteem is niet voor iedere nieuwe speler even toegankelijk. De mobiele game introduceert een nieuw element, de Paintball. Daarmee kunnen spelers een monster dat zij onderweg tegenkomen markeren, zodat ze er bij thuiskomst verder tegen kunnen vechten.

Spelers moeten in de game alleen of met vrienden wapens en upgrades verzamelen om beter te worden. Daarmee kunnen ze steeds grotere monsters verslaan. Daarmee volgt het spel wel de lijn die de games op console en pc ook volgen. Volgens Capcom duren gevechten met monsters altijd 75 seconden. Ze zijn daarmee een stuk korter dan de gevechten in de andere games. De game kan zowel horizontaal als verticaal gespeeld worden. In die portretmodus kunnen spelers volgens de uitgever met één hand spelen.

Monster Hunter Now komt in september van dit jaar definitief uit. Vanaf 25 april begint er een gesloten bèta voor maximaal 10.000 spelers die via een loting worden uitgekozen.