Niantic werkt aan mobiele augmentedrealitygame Monster Hunter Now

Uitgever Capcom gaat samen met Niantic een Monster Hunter-game maken die zich afspeelt in de echte wereld, vergelijkbaar met Pokémon Go. De game komt in september uit voor Android en iOS en volgende week begint een bètatest.

Monster Hunter NowDe game heet Monster Hunter Now en wordt ontwikkeld door Niantic, de ontwikkelaar die ook augmentedrealitygame Pokémon Go bouwde dat weer gebaseerd was op Ingress. In de Monster Hunter Now-game kunnen spelers door de echte wereld lopen en daar monsters vangen, vergelijkbaar met hoe er in Pokémon Go in gyms kan worden gevochten.

Volgens de makers is de game ook speelbaar voor spelers die nog nooit een Monster Hunter-game hebben gespeeld. De games hebben een cultgevolg en een grote schare fans, maar het vecht- en upgradesysteem is niet voor iedere nieuwe speler even toegankelijk. De mobiele game introduceert een nieuw element, de Paintball. Daarmee kunnen spelers een monster dat zij onderweg tegenkomen markeren, zodat ze er bij thuiskomst verder tegen kunnen vechten.

Spelers moeten in de game alleen of met vrienden wapens en upgrades verzamelen om beter te worden. Daarmee kunnen ze steeds grotere monsters verslaan. Daarmee volgt het spel wel de lijn die de games op console en pc ook volgen. Volgens Capcom duren gevechten met monsters altijd 75 seconden. Ze zijn daarmee een stuk korter dan de gevechten in de andere games. De game kan zowel horizontaal als verticaal gespeeld worden. In die portretmodus kunnen spelers volgens de uitgever met één hand spelen.

Monster Hunter Now komt in september van dit jaar definitief uit. Vanaf 25 april begint er een gesloten bèta voor maximaal 10.000 spelers die via een loting worden uitgekozen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2023 10:42
30 • submitter: Xtuv

18-04-2023 • 10:42

30

Submitter: Xtuv

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Reacties (30)

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t_o_c 18 april 2023 10:48
Op naar de volgende Niantic faal. Pokemon Go werkt omdat het Pokemon is ondanks dat de game zelf verre van perfect is. Elke andere IP die niet de enorme aantrekkingskracht van Pokemon heeft gaat het gewoon niet halen.

De hoeveelste Pokemon Go kopie van Niantic gaat dit worden? Nummer 5 ofzo?
MR_VIPER @t_o_c18 april 2023 10:51
Volgens mij zijn dit meer clones van Ingress. Daar was voor zover ik weet Pokemon Go namelijk ook een afgeleide van om het genre meer Mainstream te maken.
ErikT738 @t_o_c18 april 2023 10:56
Het probleem is denk vooral dat je maar één AR game tegelijk kan spelen, en dat veel fanbases van eerdere clones overlappen met Pokémon. Geen idee of dit bij Monster Hunter ook het geval is.
protoss warrior @ErikT73818 april 2023 12:17
surface duo 2 kopen kan je er 2 naast elkaar spelen :+
Darth TNT @t_o_c18 april 2023 14:52
Ik denk dat er ook teveel overlap zit tussen de "hard core" Go spelers en de reguliere MH spelers. Komt bij dat Niantic niet eens PGo fatsoenlijk kan maken.


edit: Typo

[Reactie gewijzigd door Darth TNT op 24 juli 2024 23:40]

gimbal @Darth TNT18 april 2023 16:50
hard code = hardcore, me dunkt.
Darth TNT @gimbal18 april 2023 17:13
Yep. XD
Macboe 18 april 2023 10:46
Ik denk dat hier wel een grote fanbase voor is. Destijds ook de Pokemon Go hype even gedaan. Al werd het snel oud. Ik ben altijd meer voorstander geweest van de oude gamestyle.
sapphire @Macboe18 april 2023 10:54
Pokémon go is sinds 2016 wel flink veranderd.

Toen heb ik ook een tijdje gespeeld maar uiteindelijk op uitgekeken.
In 2021 door de kinderen weer eens er naar gekeken en het is een stuk uitgebreider geworden! Zeker als je het sociale aspect mee neemt is het best leuk.

Heb ook we eens andere Niantic games met het zelfde concept gespeeld maar die waren altijd minder uitgebreid, minder sociaal aspect/spelers en meer grind.
geert1 @sapphire18 april 2023 11:19
Pokémon Go heeft er zeker een hoop content bij gekregen, maar het is ook een enorme grind. Je moet PoGo absoluut niet spelen om bepaalde legendary's te vinden en naar level 50 te krijgen bijvoorbeeld; dat kan letterlijk decennia tot eeuwen duren (niet overdreven)... Zelfs wie in Central Park New York zit krijgt amper genoeg gedaan om echt voortgang te maken, laat staan de persoon in Lutjebroek.

Pokémon Go is voor wie echt alleen wat afleiding wil, het idee van verzamelen, en Pokémon-nostalgie. Qua progressie en gameplay is het beneden alle peil, patches vertragen het soms nog verder, en de kosten van in-app-aankopen gaan telkens omhoog.

Ik denk dat Monster Hunter wereldwijd nog geen tiende van de aantrekkingskracht heeft dat Pokémon heeft. De Witcher-game van Niantic deed al niet zo heel veel stof opwaaien, dus ik verwacht ook weinig van deze nieuwe titel.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 24 juli 2024 23:40]

protoss warrior @geert118 april 2023 12:14
Pokémon Go heeft er zeker een hoop content bij gekregen, maar het is ook een enorme grind. Je moet PoGo absoluut niet spelen om bepaalde legendary's te vinden en naar level 50 te krijgen bijvoorbeeld; dat kan letterlijk decennia tot eeuwen duren (niet overdreven)... Zelfs wie in Central Park New York zit krijgt amper genoeg gedaan om echt voortgang te maken, laat staan de persoon in Lutjebroek.
Dat is zeer zeker echt wel een hele grote overdrijving, je moet er alleen wel tijd in stoppen op de juiste momenten en goed met je resources om gaan, level 50 voor jezelf is vooral een kwestie van online friendcodes vinden van mensen om gifts mee uit te wisselen en dan wel tot level 4(100k xp) als je ook nog met die mensen kan plannen wanneer je level 4 friendship aantikt en een lucky egg aanzet kan je zomaar 1 tot 2 miljoen xp per keer alleen al daar van krijgen. level 50 pokemon is wat lastiger te grinden maar als je goed gebruik maakt van de 2x en 3x stardust events kan je dat echt wel voor elkaar krijgen. Legendaries betekend vooral veel raiden en ja daarvoor zal je naar een stadscentrum toe moeten of in ieder geval een plek met meerdere gyms en genoeg medespelers maar zolang je de moeite er in stopt kost dat bij lange na geen decennia zelfs niet als je alleen gratis raid pasjes zou gebruiken(wel als je alle legendaries naar lvl50 wil halen dan zal je voor pasjes moeten gaan betalen en raiden alsof het je baan is, sommigen halen 50 tot 100 raids per rotatie) alleen moet je dan rare candy en rare candy xl gaan gebruiken.

Ik ben sinds kort zelf level 50(en heb redelijk wat level 50 pokemon) en ik woon in het buitengebied met 1 pokestop binnen loopafstand, ik heb wel een gotcha om onderweg gewoon stops te draaien en pokemon te vangen wanneer ik met andere dingen bezig ben en ben al sinds het begin altijd actief geweest maar ik ben in principe nog langzaam en inactief in vergelijking met een hoop spelers. Iemand die in een gebied woont met meer pokestops/pokemon/gyms zou het nog veel makkelijker moeten hebben als ik.
De echte grind zijn de medailles zeker als je nu zou willen gaan beginnen, een aantal daarvan zijn eigenlijk alleen maar te grinden tijdens bepaalde events en als je nu begint moet je daar op wachten.
geert1 @protoss warrior18 april 2023 12:26
Wow, dus wat jij allemaal omschrijft noem je nog geen grind? Maar alleen dat wat nog veel verder gaat dan een los apparaatje aanschaffen die het spel voor je speelt, en dan vele jaren allerlei boosts te combineren? Het blijkt dat "grinden" nogal subjectief is, laten we maar zeggen ;)

Die decennia die ik noemde zijn bij wat ik zou zien als een normale hoeveelheid spelen. Dat ligt een flink stuk onder wat jij normaal vindt. Is niet erg, ieder z'n eigen, maar je moet wel zo ongeveer hemel en aarde bewegen om je favoriete legendary te verkrijgen en dan te levellen. Laat staan meerdere, en je spelerslevel, en de Pokédex vol krijgen. Zelfs maar één regio van de Pokédex. En weinig hieraan ligt bij de speler; Niantic bepaalt met events het grootste deel van wat je gaat vrijspelen.

Echt spelen voor voortgang in dit spel zie ik als enorm lege herhaling; er komt geen einde aan. Wie speelt om de 16000ste Pidgey te vangen, die zit goed bij Pokémon Go, naar mijn mening. Maar er zijn dus spelers die dit allemaal nog steeds niet zien als een onwenselijke grind, dus het verschilt erg per speler.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 24 juli 2024 23:40]

protoss warrior @geert118 april 2023 12:35
Natuurlijk is het wel een grind, echter niet een grind van decennia laat staan eeuwen. Als je een uur per week speelt uiteraard wel(decennia niet eeuwen) maar als ze het spel daarop aan zouden passen was de hype na 2 weken al voorbij geweest. Daarnaast zijn de pokemon spellen zelf ook voor een goed gedeelte grinden(uiteraard minder als pogo en je hebt daar minder last van timing al hebben ze dat nu ook geintroduceerd sinds sword/shield met gelimiteerde tijd raids).
Je favoriete pokemon is vooral een kwestie van timing niet zozeer van grinden(al zal je nog steeds ook moeten grinden), als je bij een community day van een favoriete pokemon 3 uur besteed kan je die makkelijk naar level 50 krijgen maar dan moet je dat wel op dat moment kunnen. Als je dit alleen doet dan is het uiteraard geestdodend(imo in ieder geval), het idee is dan ook om met een paar anderen een groepje te vormen en dan samen plezier er in te hebben.
geert1 @protoss warrior18 april 2023 13:10
Pokémon Go moet inderdaad niet gespeeld worden voor de voortgang, maar met vrienden en om de afleiding. Wat je allemaal moet doen qua timing en candy en al het andere, is echt mobile gaming zeg maar. Het is maar wat je gewend bent.

Enkele eeuwen grinden klinkt natuurlijk bizar en we leven niet zo lang, maar er zijn berekeningen gedaan door spelers met een bescheiden tijdsinvestering per dag, die niet leven in de buurt van veel spelers en raids, dus het verkrijgen van remote raid passes o.a. en dan de hoeveelheid candy en dergelijke die nodig is. Het kan echt gaan om meer dan 200 jaar. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van allerlei factoren, maar de grind kan zeker heel lang zijn. En wat jij allemaal doet om die te verkorten is hard werken, je inlezen over wat eraan komt, alles optimaliseren, enz. Wie daar lol in heeft kan het doen, maar dat neemt niet weg dat het behoorlijk extreem is. In lijn met vele andere mobiele titels die de tijd van de speler ook niet respecteren. Nogmaals: ieder z'n eigen, en ik heb m'n punt gemaakt.
protoss warrior @geert118 april 2023 14:35
Het is juist dat als je hard of slim werkt dat je dan redelijk makkelijk vooruitgang kan boeken in Pokemon Go wat het beter maakt ten opzichte van het overgrote deel van de vergelijkbare(kwa tijdsinvestering) andere mobiele spellen waar je ook moet grinden maar tegelijkertijd ook geen echte vooruitgang boekt ongeacht wat je doet tenzij je behoorlijk veel geld er in pompt.(de andere spellen hun hele gameplay is hetzelfde(vwb vooruitgang vs tijdinvestering en kosten) als het raid systeem binnen pokemon go, echter in pokemon go is dat slechts een onderdeel en kan je er om de kosten heen werken met muntjes en de gratis passen).
Die 200 jaar is dan ook alleen in extreme gevallen(als in 0,0000001 procent van de spelers in NL die dit spel zou spelen, ook wel afhankelijk van wat je een bescheiden tijdsinvestering per dag vind natuurlijk) voor verreweg de meeste casual spelers zal het eerder in de buurt van 10-20 jaar zitten en degene die daadwerkelijk in de situatie zitten dat het ze 200 jaar zou kosten zullen ook vrij snel stoppen tenzij ze inderdaad de vooruitgang niks uitmaakt. Iedereen die er op regelmatige basis energie in stopt kan in een paar jaar op een redelijk niveau zitten.

In grote lijnen ben ik het dus ook niet met je oneens behalve dus de hoeveelheid tijd en het idee dat je zelfs in pokemon go heaven(central park NY, 1 van de weinige plekken waar je echt bijna geen moeite hoeft te doen) geen vooruitgang zou kunnen boeken.

Als je dit nou zou zeggen in een Afrikaans land of ergens in noord/oost Rusland of zo dan zou ik je volledig gelijk geven.

Om het toch nog een beetje meer ontopic te houden, ik ga MH Now goed in de gaten houden en kijken of het ook daadwerkelijk anders is als ingress en pokemon go, dat was namelijk wat mij betreft het grootste probleem met alle andere uitgebrachte spellen van niantic, het zijn variaties in vrijwel alleen graphics. Als ze hier wat meer de daadwerkelijke MH gameplay in kunnen brengen dan zie ik het nog wel kans hebben om een redelijk aanhang te krijgen.
Als ze alleen pokemon raids verlengen, de pokemon vervangen door monsters en de gereskinde gyms de enige plek is waar je bepaalde monsters kunt jagen dan word het waarschijnlijk weer niks.
Megalodon86
18 april 2023 11:28
Ik voorspel de zoveelste faal. Volgens mij is alleen Pokemon Go een succes, al het andere is al weer gestopt zo'n beetje.

Endgame: Proving Ground - nooit uitgekomen
Harry Potter: Wizards Unite - al weer gestopt
Catan: World Explorers - nooit uit beta komen
Transformers: Heavy Metal - nooit uitgekomen
Pikmin Bloom - tja? nooit gespeeld, maar is nog online
Peridot - komt binnenkort uit geloof ik
NBA All-World - misschien in USA wat? verder nooit iemand over gehoord
Monster Hunter Now - de volgende....
mat.hi.as @Megalodon8618 april 2023 12:00
Pokemon Go zit officieel toch ook nog in de beta-fase? De versie in de Play Store is 0.267.1 :+
Zoop @Megalodon8618 april 2023 14:10
Korrel zout, eerste resultaat op google: https://app.sensortower.c...er/niantic-inc/1037205060

De games die boeien (per maand):
PoGo: $23M
Pikmin Bloom: $500k
Ingress Prime: $50k
NBA All World: $30k

En de rest (stuk of 10) allemaal niet boeiend of al gestopt. Als je ziet wat een omzetten PoGo draait, en dat vergelijkt met de omzet van hun twee-na beste ... Ook deze Monster Hunter game gaat dus gewoon shovelware worden.
Wolfos
@Zoop18 april 2023 22:03
Niantic heeft 800 medewerkers. Verdienen die gemiddeld $100k per jaar ('tis San Francisco) dan zijn ze ongeveer 6,6 miljoen per maand kwijt aan salarissen. Pokémon Go is dus de enige reden dat dit bedrijf bestaat.
Wolfos
@Megalodon8618 april 2023 21:56
Je zou denken dat als het de eerste tien keer niet werkt dat je snapt dat je wat anders moet proberen.
Dit bedrijf gaat failliet zodra Pokémon Go aan populariteit verliest.
Ricmaniac
18 april 2023 10:58
Hoewel MH een vrij grote fanbase heeft is het verre van wat Pokemon heeft en denk daarom ook dat de markt er niet voor is. Misschien in aziatische landen veel meer maar zie niet echt voor me dat er in het weste ruimte is voor NOG een AR game. Pogo blijft de markt daarin domineren en denk niet dat er gauw mensen zijn die 2 games naast elkaar zouden spelen.

Misschien als je progressie kan linken als in: stappen die je zet in monsterhunter ook overgaan naar pogo om je eitjes uit te lopen bij wijze van spreken.

Al heb je in Pogo natuurlijk al erg lang adventure mode waarbij je niet meer je game open hoeft te hebben om je stappen te laten meetellen etc.
Yzord @Ricmaniac18 april 2023 11:50
Wat een vreemde stelling. Je gaat er vanuit dat degene die dit spel zouden willen spelen ook automatisch Pokemon spelen. En ook ga je er vanuit dat degene die Pokemon spelen dit spel niet willen spelen. Is dat niet voorbarig?

Zo heb ik meerdere VR games en speel ze ook. Tevens heb ik meerdere spellen op mijn telefoon staan en ook die speel ik. Dus ik zie eigenlijk niet in waarom men geen twee AR games zou willen spelen in bijv. eenzelfde ruimte. Wanneer je met Pokemon de ruimte leeg hebt gehaald ff snel kijken of met MH ook niet wat te halen valt.

Tevens zijn er ook mensen die helemaal geen games spelen :+
Ricmaniac
@Yzord18 april 2023 11:58
Klopt wat je zegt ja maar deze conclusie trek ik voornamelijk door naar de andere AR games te hebben gekeken (en gespeeld) Jurassic world, Harry Potter en Pikmin.

Alle 3 eigenlijk gewoon net niks in vergeleken wat PokemonGO nog steeds voor elkaar krijgt na 7 jaar.

Een groot deel van die AR game spelers waren al pogo spelers of mensen die het gewoon even willen zien. Blijven telkens weinig spelers over.
Zoop @Yzord18 april 2023 13:19
Wellicht als de games niet zo veel op elkaar zouden lijken.

Deze games lijken eerder een rigoureuze mod op de bestaande game, of anders een reskin. Niantic probeert hun AR engine uit te melken voor meer dan alleen PoGo, en zo ver ik weet, lukt dat nog niet echt (niet met het succes van PoGo in ieder geval).

Het soort spel is in ieder geval in grote lijnen hetzelfde, en ik sluit me bij @Ricmaniac's aanname aan dat niet veel mensen meer dan 1 van deze games tegelijk spelen (overstappen van PoGo nadat iemand daar zoveel geïnvesteerd in heeft zal ook niet snel gebeuren). Ze zouden moeten proberen een nieuwe markt aan te boren, vandaar dat ze natuurlijk ook bestaande IP's daarvoor gebruiken in de hoop fans van die IP's te trekken, maar zo ver ik kan concluderen is dit keer op keer toch grotendeels dezelfde doelgroep. En dan is PoGo gewoon de betere, de meer uitontwikkelde en is qua worldbuilding / lore nog enigszins logisch hoe het spel werkt. Dat is voor een transformers of harry potter al een stuk lastiger. Daarvoor shoehornen ze die AR-gameplay in een wereld waar dat eigenlijk niet zo goed werkt.

Dus zo blijft PoGo voorlopig heer en meester.
Hoe dan ook, verwacht ik van deze game evenveel als van de voorgaande IP probeersels (weinig tot niets).

Ff snel gegoogled, geen idee hoe betrouwbaar dit is maar https://app.sensortower.c...er/niantic-inc/1037205060, ze stampen die AR titels aan de lopende band eruit, maar halen allen niet veel meer dan duizenden-omzetten per maand, itt pokemon go die miljoenen omzetten per maand draait. Gevalletje van kwantiteit over kwaliteit denk ik en kan je deze nieuwe Monster Hunter game daar dus ook onder scharen.
Ricmaniac
@Zoop18 april 2023 14:11
Je eerste punt zit misschien wel iets in ja. De games lijken hetzelfde met een wat andere skin. MH kan dit misschien helemaal anders gaan doen. Maarja dan de vraag: Hoe actief wil je op je telefoon rammen langs de kant van de weg om met zo'n monster te vechten :P Nou is dat waarschijnlijk een voornamelijk nederlands ding waarbij wij veel aantrekken van wat andere mensen denken maargoed het is toch minder toegankelijk om te doen als de game actiever word.

Tevens wel interessant die applijst ja. Zijn er nog een flink stuk meer dan ik dacht.
basseytje @Ricmaniac18 april 2023 13:00
Ik denk dat het vooral in Aziatische landen populair gaat worden. Als je ziet hoeveel Pokemon Go er nog in japan gespeeld wordt, dan denk ik dat dit ook redelijk groot gaat worden.
Jimmy_ 18 april 2023 10:50
Als avid MH fan ga ik het sowieso een poging geven. Ik ben zeer benieuwd naar hoe ze MH gameplay mechanics gaan vertalen naar het AR/GO genre.
Met name de toegankelijkheid, de diepgang van gameplay en het bouwen/upgraden van je uitrusting.

Ik gok dat het niet mijn ding gaat zijn, maar een kans gaat het krijgen :)
telenut 18 april 2023 12:02
Kan men niet eens iets volledig nieuw verzinnen met de AR mogelijkheden?
Een soort geocaching maar waar alles digitaal is.
Zodat je spelenderwijs parken, wijken, dorpen kan leren kennen. En nog wat bijleren over wat je ziet.
Pierz @telenut18 april 2023 12:12
Je bedoelt adventure lab?
telenut @Pierz18 april 2023 16:26
cool :p

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