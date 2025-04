Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic ontslaat ongeveer kwart van personeelsbestand

Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic gaat rond de 230 werknemers ontslaan. Het hoofd van het bedrijf zegt dat de omzetgroei van coronatijd weer teruggeslonken is en dat de kosten nu te hoog zijn. Nieuwe games en andere projecten hebben die klap niet kunnen opvangen.

Naast de ontslagen sluit Niantic ook de deuren van zijn kantoor in Los Angeles; het houdt nog twee kantoren over. Ook betekent dit dat de mobile game NBA All World zal stoppen te werken en geen updates meer krijgt. Verder zal het aankomende Marvel: World of Heroes niet meer uitkomen; die stond in de planning voor dit jaar.

Niantic-topman John Hanke zet uiteen dat de markt voor mobile gaming 'erg volwassen' is en 'alleen de beste en meest unieke titels een kans hebben om te slagen'. Daarnaast schuift hij een deel van de blaam richting de 'macroeconomische verslechteringen'. Hij observeert ook dat de augmentedrealitymarkt zich 'langzamer dan verwacht ontwikkelt'. Toch steekt hij ook de hand in eigen boezem door te stellen dat Niantic 'verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen prestaties'.

Na de reorganisatie richt Niantic zich op het goed in leven houden van zijn andere bestaande games. Pokémon GO moet 'gezond blijven', want suggereert dat de game nu ook gezond is. Daarnaast wordt gefocust op het succesvol maken van Pikmin Bloom, Peridot en het nog te verschijnen Monster Hunter Now. Hanke spreekt daar vertrouwen in uit.

Deze ontslagronde is overigens de tweede in relatief korte tijd. Vorig jaar ontsloeg Niantic 85 tot 90 werknemers en werden ook vier projecten geannuleerd. Ook toen werd de 'tijd van economische onrust' als motivatie opgegeven.

Niantics grootste prestatie is Pokémon GO, een nu nog steeds populaire mobile augmentedrealitygame die ten tijde van zijn release populair was bij een nog veel breder publiek.

Marvel World of Heroes zal niet meer het levenslicht zien.