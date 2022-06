Niantic introduceert Pokémon Go- en Ingress-companion-app Campfire

Niantic heeft Campfire geïntroduceerd, een companion-app voor Pokémon Go, Ingress en andere games van de ontwikkelaar. Via de app wordt het voor spelers mogelijk om met elkaar te communiceren, meetups te organiseren en nieuwe in-game-content te ontdekken.

Bij het openen van de app krijgen gebruikers een kaart te zien met daarop hun omgeving. Op die kaart zullen volgens Niantic in-game-events prijken, alsook recente of actuele activiteiten van andere spelers in de buurt. Bovenaan rechts prijken de verschillende spelletjes van Niantic en wanneer een gebruiker op een van de gameicoontjes klikt, ziet hij of zij enkel de gebeurtenissen van die titel. Via deze knoppen kan er ook naar de game-specifieke channels gekeken worden.

Niantic bouwde ook een community-functie in de app. Daar kunnen officiële communities van een bepaalde titel teruggevonden worden, alsook lokale gemeenschappen in de omgeving van een speler. Via deze hub kunnen gamers ook lid worden van een community en events organiseren. Spelers die elkaar kennen, kunnen vrienden worden via de app en met elkaar chatten via de ingebouwde chatfunctie. Ze kunnen hun locatie en foto’s delen. Het delen van locatiegegevens is optioneel en wordt na een uur automatisch uitgeschakeld.

Niantic rolt de app de komende weken wereldwijd uit. Het bedrijf stelt dat het de app tijdens de zomer beschikbaar enkel zal stellen voor een kleine groep Pokémon Go-spelers. Later volgen er nog spelletjes en meer spelers.