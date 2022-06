Wetgeving die roaming binnen de EU gratis maakt verlengd tot 2032

De nieuwe Europese wetgeving die ervoor zorgt dat roaming binnen de EU tot 2032 gratis blijft, gaat op 1 juli van kracht. De vorige wet dateert uit 2017 en zorgde ervoor Europeanen in andere EU-landen konden bellen, sms'en en mobiele internetten, zonder dat er extra kosten bijkwamen.

Volgens de Europese Commissie zullen Europeanen over dezelfde internetverbinding beschikken in het buitenland als in hun thuisland. Gebruikers die in hun thuisland gebruikmaken van een 5G-netwerk, moeten dat in het buitenland ook kunnen. Als dat niet mogelijk is, dan moet de provider de klant hierover inlichten.

De Commissie wil ook dat Europeanen voortaan een automatisch sms’je ontvangen van zodra ze de grens met een ander EU-land hebben overgestoken. Via dat bericht moeten ze gewaarschuwd worden voor het feit dat sommige diensten, zoals het bellen naar een klantendienst of het versturen van bepaalde sms’en, betalend of duurder kunnen zijn vanuit het buitenland dan vanuit het thuisland. Vanaf juni 2023 worden de operatoren ook verplicht om een automatische sms versturen naar hun reizende klanten met daarin informatie over de verschillende, alternatieve manieren waarop men hulpdiensten in het aankomende land kan bereiken. De Commissie vermeldt het gebruik van apps of 'real-time-text' als alternatieven.

Mobiele providers worden met de nieuwe wetgeving ook verplicht om consumenten in te lichten van zodra ze verbinding maken met een netwerk dat gebruikmaakt van satellieten, zoals bijvoorbeeld op een vliegtuig. Klanten moeten een opt-out-optie krijgen en van zodra er een bepaald bedrag in rekening werd gebracht voor het gebruik van de dienst, moet de operator de verbinding kunnen stopzetten. De Europese Commissie vermeldt 50 euro als bedrag, maar het kan ook een andere vooropgestelde limiet zijn.

In 2017 stemde het Europese Parlement in met een wetsvoorstel dat gedurende minstens 5 jaar een einde maakte aan de roamingkosten. Met het idee 'Roam Like At Home' wou het Parlement, in navolging van de Commissie, het mogelijk maken dat elke Europeaan in elk Europees land mobiel internet, sms en telefonie zou kunnen gebruiken zoals thuis. Daarom mogen providers vanaf juni 2017 geen extra kosten meer rekenen voor het gebruik van de smartphone in het buitenland. Als je een bundel hebt, moeten minuten, sms'jes en MB's daar af gaan.