Het was in 2017 nog een triomf voor de samenwerking tussen overheid en bedrijven: het Belgische identificatieplatform itsme, van banken en providers met steun van de overheid. Nu vindt het Belgische kabinet het ineens een monopolie en wil het een eigen alternatief ontwikkelen.

Voor de Nederlanders en Belgen die itsme niet kennen: het maakt inloggen bij overheidsdiensten, en bij commerciële apps en websites mogelijk via identificatie. Dat verloopt via een app op de telefoon. Gebruikers hoeven bij het inloggen alleen een telefoonnummer in te vullen en vervolgens het verzoek om in te loggen goed te keuren in de app van itsme op de telefoon.