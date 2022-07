Gerucht: piratengame Skull & Bones komt in november uit

Skull & Bones wordt wellicht in november gereleased. De al in 2017 aangekondigde piratengame van Ubisoft is al vaker uitgesteld en er is nog geen officiële datum, maar volgens een relatief betrouwbare Twitter-account komt de game in november uit.

Het account Aggiornamenti Lumia stelt dat een aankondiging op handen is en dat de Xbox Store-listings van een aantal games gereed zijn, waaronder die van Skull & Bones. De release hiervan zou op 8 november plaatsvinden.

Die releasedatum zou in lijn zijn met eerdere informatie van Ubisoft. Het bedrijf meldde in mei dat het de games Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora en Mario + Rabbids Sparks of Hope in boekjaar 2022 gaat uitbrengen. Dat boekjaar eindigt op 31 maart 2023. Er hebben ook al leeftijdsbeoordelingen in verschillende landen plaatsgevonden, wat ook een indicatie kan zijn voor een release die niet enorm lang meer op zich laat wachten.

Enkele dagen geleden meldde freelancegamejournalist Tom Henderson op Try Hard Games dat bronnen hebben aangegeven dat Ubisoft bezig is om een vooraankondiging van Skull & Bones uit te brengen in de week van 4 juli. Het is nog onduidelijk welke informatie dan precies wordt gedeeld, maar een releasedatum en gameplaybeelden zouden daartoe behoren.

Ubisoft kondigde Skull & Bones al in 2017 aan, met een geplande release in 2018, maar stelde het piratenspel door de jaren heen meermaals uit en heeft de ontwikkeling in feite verschillende reboots gegeven. De multiplayergame speelt zich af in de Indische Oceaan in de gouden tijd van piraterij. In april lekten al gameplaybeelden van Skull & Bones uit, wat ook een indicatie is dat een release of bekendmaking niet lang meer op zich laat wachten.