Ubisoft brengt piratengame Skull and Bones op 8 november uit

Skull and Bones verschijnt op 8 november voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5, pc en Stadia. Ontwikkelaar Ubisoft heeft daarnaast meer bekendgemaakt over de gameplay van het spel. Het spel is alleen of samen met vrienden en onbekenden te spelen, en kent PvP-elementen.

In Skull and Bones start de speler als een outcast die een schipbreuk heeft overleefd op het eiland St Anne. Hier bevindt zich een van de pirate dens van de game. In deze nederzettingen kunnen spelers onder meer nieuwe missies aannemen, schepen bouwen en uitrusting maken of kopen en voorraad kopen.

Spelers starten met een klein zeilschip en kunnen verschillende soorten schepen craften. Er zijn vrachtschepen, ontdekkingsschepen en vuurkrachtschepen, elk met andere eigenschappen. Zo is een ontdekkingsschip sneller dan de andere typen, maar kan het minder vracht en wapens meenemen.

Bij het varen moeten spelers het moreel op het schip in de gaten houden. Bemanning met een laag moreel kan gaan muiten, waardoor de speler een schip kwijtraakt. De speler kan het moreel verbeteren door te zorgen voor voldoende proviand, zoals eten en drinken. Het schip kan tijdens het varen ook worden vernietigd bij bijvoorbeeld gevechten. Dan respawnt de speler op een eerder verkend eiland en is hij een deel van de vracht kwijt. De rest van de vracht kan door de speler, of door andere spelers, op zee worden teruggehaald.

Die gevechten kunnen tegen boten van de AI zijn of tegen vaartuigen van andere spelers. Schepen zijn op afstand te vernietigen, maar spelers krijgen meer vracht als ze aan boord van het andere schip klimmen en zo de controle overnemen. Bij het verslaan van andere schepen krijgt de speler 'infamy', dat ook met missies en op andere manier kan worden behaald. Hoe meer infamy de speler heeft, hoe meer 'mogelijkheden' hij of zij in het spel heeft.

De game kent diverse wapens waarmee de schepen kunnen schieten, waaronder kanonnen, raketten, mortieren en Grieks vuur. Spelers kunnen in de game grondstoffen als ertsen en hout aantreffen en delven, die weer voor het craften van bijvoorbeeld wapens en schepen gebruikt kunnen worden. Op eilanden kunnen spelers daarnaast hun personage en schepen personaliseren.

Skull and Bones werd in 2017 aangekondigd en had een jaar later moeten verschijnen. Ubisoft zegt nu dat de game voor consoles, de pc en Stadia beschikbaar komt. Het spel is op de pc via de Epic Games Store en Ubisoft Connect te koop. Het speelt zich af in de Indische Oceaan 'van de Afrikaanse kust tot aan Oost-Indië' tijdens de gouden tijd van piraterij.