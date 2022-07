Ubisoft haalt games uit verkoop waarvan onlinediensten in september stoppen

Ubisoft heeft verschillende games uit de verkoop gehaald, waaronder Assassin's Creed Liberation HD, Space Junkies en Silent Hunter 5. Ook zijn de genoemde titels vanaf 1 september niet meer te spelen.

Op de Steam-pagina's van Assassin's Creed Liberation HD, Space Junkies en Silent Hunter 5 is te lezen dat ze niet meer te koop zijn. Daarnaast zijn de games vanaf september ook niet meer toegankelijk. Ubisoft meldde eerder dat de onlinediensten van bepaalde spellen later dit jaar niet meer beschikbaar zijn, zoals Far Cry 3 en Prince of Persia: The Forgotten Sands. Deze zijn inmiddels voorzien van een waarschuwing. Far Cry 3 en Prince of Persia: The Forgotten Sands blijven na 1 september verkrijgbaar.

Wat bij Far Cry 3 opvallend is, is dat de Deluxe-editie nog te koop is via Ubisofts eigen winkel. Deze versie bevat dlc, terwijl Far Cry 3 op de lijst van spellen staat waarvan 'de installatie en toegang tot dlc vanaf september onbeschikbaar zullen zijn'. De Deluxe Bundle-dlc van de game is al niet meer verkrijgbaar via Steam. Het is niet duidelijk of de multiplayermodus van de pc-versie ook wordt verwijderd over twee maanden.

Ubisoft liet begin deze maand weten dat het op 1 september de onlinediensten van vijftien games ontoegankelijk maakt. Het gaat grotendeels om oudere titels voor de pc, PS3, Xbox 360 en Wii U. Zeven pc-titels verliezen ook al hun dlc, zelfs als die al gekocht is. Het bedrijf wil 'focussen op het leveren van geweldige ervaringen voor spelers die nieuwere of populairdere titels spelen'. Ubisoft houdt een totaaloverzicht bij van afgesloten onlinediensten in games.