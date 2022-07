Bloomberg: Assassin's Creed Rift uitgesteld naar lente 2023

Bloomberg-journalist Jason Schreier meldt dat de aankomende Assassin's Creed-game met codenaam Rift is uitgesteld tot de lente van 2023. Aanvankelijk zou de game in februari volgend jaar moeten verschijnen.

Tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers van Ubisoft eerder deze week, maakte de uitgever bekend dat de release van Avatar: Frontiers of Pandora wordt uitgesteld naar 2023 of zelfs 2024. Daarnaast werd er gesproken over het uitstellen van een 'kleinere, onaangekondigde game'. Volgens Jason Schreier van Bloomberg gaat het hier om Assassin's Creed Rift.

De game is overigens nog niet officieel aangekondigd door Ubisoft. In september onthult het bedrijf naar eigen zeggen meer informatie over de toekomst van Assassin's Creed. Mogelijk wordt er dan ook meer bekend over de live-servicegame Assassin's Creed Infinity.

De nieuwe titel in de Assassin's Creed-franchise speelt zich mogelijk af in het Midden-Oosten en was naar verluidt in eerste instantie bedoeld als uitbreiding voor Assassin's Creed Valhalla uit 2020. In plaats daarvan zou Ubisoft besloten hebben er een standalone titel van te maken om het magere releaseschema dit boekjaar op te vullen, aldus Bloomberg.

Hoewel het om slechts enkele maanden gaat, heeft de vertraging wel impact op de balans van Ubisoft, aangezien het huidige boekjaar in maart eindigt. De aankomende AC-game zou zich nu verplaatsen naar het volgende boekjaar.