Ubisoft kondigt Assassin's Creed Mirage aan: details volgen op 10 september

Ubisoft heeft Assassin's Creed Mirage aangekondigd als volgende game in de Assassin’s Creed-franchise. De Franse uitgever zal tijdens het Ubisoft Forward-evenement op 10 september meer details onthullen. De aankondiging komt er nadat artwork van de game online was verschenen.

Ubisoft deelt hetzelfde artwork dat eerder via The Codex Network op Twitter was gelekt. Daarop is een springend Assassin’s Creed-personage te zien met een verborgen mes in de aanslag. Dat is volgens Eurogamer het personage Basim. Volgens eerdere geruchten zou Assassin's Creed Mirage zich in de stad Bagdad afspelen tussen het jaar 860 en 870.

YouTuber j0nathan claimt dat de game in de lente van 2023 uit zal komen. Volgens de man wil Ubisoft met het spel ook teruggaan naar 'de basics' van de franchise. Assassin’s Creed Mirage zou nieuwe animaties bevatten die volgens j0nathan minder bloederig zijn in vergelijking met die in Valhalla. Er zouden volgens de man ook minder of zelfs geen dialoogopties meer zijn en geen levelsysteem meer worden gebruikt in de game. Het zou ook opnieuw mogelijk worden om Eagle Vision te gebruiken. Bloomberg-journalist Jason Schreier stelt dat sommige, maar lang niet alle claims van de YouTuber over de game kloppen. Zo zou er bijvoorbeeld niet naar verschillende steden kunnen worden afgereisd.

Ubisoft deelde nog geen inhoudelijke details mee over de game. De uitgever verwijst daarvoor naar het Ubisoft Forward-evenement dat op 10 september zal plaatsvinden.