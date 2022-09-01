Ubisoft kondigt Assassin's Creed Mirage aan: details volgen op 10 september

Ubisoft heeft Assassin's Creed Mirage aangekondigd als volgende game in de Assassin’s Creed-franchise. De Franse uitgever zal tijdens het Ubisoft Forward-evenement op 10 september meer details onthullen. De aankondiging komt er nadat artwork van de game online was verschenen.

Ubisoft deelt hetzelfde artwork dat eerder via The Codex Network op Twitter was gelekt. Daarop is een springend Assassin’s Creed-personage te zien met een verborgen mes in de aanslag. Dat is volgens Eurogamer het personage Basim. Volgens eerdere geruchten zou Assassin's Creed Mirage zich in de stad Bagdad afspelen tussen het jaar 860 en 870.

YouTuber j0nathan claimt dat de game in de lente van 2023 uit zal komen. Volgens de man wil Ubisoft met het spel ook teruggaan naar 'de basics' van de franchise. Assassin’s Creed Mirage zou nieuwe animaties bevatten die volgens j0nathan minder bloederig zijn in vergelijking met die in Valhalla. Er zouden volgens de man ook minder of zelfs geen dialoogopties meer zijn en geen levelsysteem meer worden gebruikt in de game. Het zou ook opnieuw mogelijk worden om Eagle Vision te gebruiken. Bloomberg-journalist Jason Schreier stelt dat sommige, maar lang niet alle claims van de YouTuber over de game kloppen. Zo zou er bijvoorbeeld niet naar verschillende steden kunnen worden afgereisd.

Ubisoft deelde nog geen inhoudelijke details mee over de game. De uitgever verwijst daarvoor naar het Ubisoft Forward-evenement dat op 10 september zal plaatsvinden.

Artwork Assassin's Creed Mirage - Bron: Ubisoft
Artwork Assassin's Creed Mirage - Bron: Ubisoft

Door Jay Stout

Redacteur

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01-09-2022 • 20:23

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kevinkrs 1 september 2022 20:33
Ik kan best begrijpen en geloven dat mensen enorm genieten van Assassin's Creed. maar ik hoop inmiddels wel dat de standaard ubisoft formule toch wat gaat veranderen. Als je twee Ubisoft games gespeeld hebt, heb je ze eigenlijk allemaal al gespeeld.

We gaan het zien ik ben zeker benieuwd!
Oon
@kevinkrs1 september 2022 20:34
Ze hebben gezegd dat deze meer terug naar de speelstijl van AC1 zou gaan, dus ik ben zeker wel enthousiast. Origins, Odyssey en Valhalla waren leuke spellen maar hadden weinig met Assassin's Creed te maken.
sn0x0r @Oon1 september 2022 20:37
AC1... De game die bekend staat als Repetition Creed? Ik hoop het toch niet. AC2 is naar mijn mening toch echt wel alles van AC1 maar dan beter, dus hoop op zijn minst toch meer zoals AC2 dan. :+
Oon
@sn0x0r1 september 2022 20:40
Er is van beide wat te zeggen. Combat in AC1 vond ik beter, want dat had nog iets met skill te maken (timing was daar erg belangrijk). AC2 is een super mooi spel, maar wat mij betreft is Brotherhood toch wel de top. Revelations vond ik zelf minder, en daarna ging het bergaf vwb de daadwerkelijke Assassin's Creed spellen. Black Flag was natuurlijk een kanjer, maar daar zaten amper assassins in.

Maar ik denk dat over ieder spel in de serie wel iets positiefs en iets negatiefs te zeggen is. Origins liet ook daadwerkelijk de oorsprong van de Hidden Ones zien, die daarna de Assassins werden. Odyssey was ook weer gewoon een leuk spel, maar liet zien hoe je kan overdrijven. Valhalla had weer erg weinig met assassins te maken en ging erg diep in de Isu verhaallijnen, maar ook dat was gewoon een mooi spel.

Ik hoop stiekem gewoon op een next gen versie van wat de Ezio trilogie en Unity zo mooi maakte; kleinere steden maar bomvol mooie dingen, allemaal erg sfeervol, mooie muziek, en speelt lekker weg.
Ruuddie @Oon1 september 2022 21:52
Ik zit er niet meer zo diep in, maar volgens mij zo rond AC3 vond ik het spel enkel nog 'sneaky sneaky, stabby stabby'. En dat dan 50x op rij. Exact dezelfde mechanics, maar dan op een ander target voor een andere quest.
Is dat wel een beetje veranderd, of is dat dan naar verwachting juist waar ze naar terug gaan met deze game?
Jasphur @Ruuddie1 september 2022 22:05
Dat sneaky sneaky hield volgens mij een beetje op na Synidcate. Heb die alleen maar gespeeld met Evie want zij kon nog wel lekker stealthy zijn haar broer was lomp.

In Valhalla deed ik alleen maar sneaky sneaky wanneer het perse moest.

Mis dat wel.

[Reactie gewijzigd door Jasphur op 23 juli 2024 07:09]

Finraziel
@Jasphur2 september 2022 06:03
In elke game na syndicate kon je nog prima stealthy spelen en targets assassinaten. Je had alleen ook de keuze om gewoon er in te rennen en in full combat alles af te maken. Maar eigenlijk kon dat ook altijd al. Sterker nog, in de oude AC's was dat misschien nog wel makkelijker omdat je gewoon tussen 20 vijanden kon staan en niks anders doen dan counteren tot ze allemaal dood waren. In de latere games werkt dat net minder goed en moet je toch iets actiever vechten (of sluipen dus).

In Valhalla voelt het thematisch een beetje vreemd aangezien je een Viking speelt, maar aangezien ik stealthy spelen leuker vind deed ik het daar ook. Ik startte raids ook meestal pas als ik in mijn eentje alle guards uitgeschakeld had, had mijn companen alleen nodig om de loot naar het schip te dragen.
JBVisual @Finraziel2 september 2022 07:43
De stonden inderdaad bekend om plundertochten, maar waren echt niet gek.
Als ze tegenstanders konden uitschakelen door een verassingsaanval, dan deden ze dat ook.

Vaak sluipen ze hele dorpen in en vermoorden elk persoon die ze tegen kwamen, en werd er pas herrie en chaos geschopt zodra er alarm werd geslagen.
Stealth is altijd al een onderdeel geweest van oorlogsvoering, en zou altijd gebruikt worden als hier een meerwaarde in zat.
jaaoie17 @sn0x0r1 september 2022 22:16
Repetition Creed begon ook weer bij Odyssey. Vond Origins nog net kunnen.
Zackito @jaaoie172 september 2022 06:42
Odyssey vond ik zelf ook een van de slechtste ACs ooit, enige die ik nooit uitgespeeld heb. Vooral de dialogen vond ik erg slecht, geen expressies in gezichten.
Nolimit89 @jaaoie172 september 2022 09:01
Repetition Creed begon bij AC 1,2 en 3.
jaaoie17 @Nolimit892 september 2022 16:30
Uiteindelijk hebben ze het allemaal ja. Maar vond het bij Odyssey het echt erg worden.
NotSoSteady @Oon1 september 2022 21:21
Ik hoop dat ze echt gaan voor een wat kleinere wereld. De laatste games vind ik te groot en op een gegeven moment ben ik er gewoon klaar mee. Laatste AC-games ook niet uitgespeeld omdat ze niet lang genoeg konden boeien. Maar misschien ligt dat ook wel aan mij.
naaitsab @NotSoSteady1 september 2022 21:34
Het is de laatste paar games inderdaad té groot en té repetitief geworden. De focus lijkt ook te zijn om het maar zo groot en mooi mogelijk te maken om te verbloemen dat het verhaal eigenlijk bijzonder matigjes is. Zeker met de mythologie kan je er echt steengoede quests mee maken met veel diepgang.

Ben benieuwd of ze nu een beetje terug naar de roots gaan. Dan wil ik het wel proberen zo niet dan net als Valhalla sla ik deze weer over.
Techman @naaitsab2 september 2022 11:39
ik vind dat ze een prachtige wereld maken, maar er zijn vaak te weinig quests en personages in die enorrme werelden. Ik beleef ondanks de betere combat van AC, vaak meer plezier met The Phoenix Flavour Dragon's Edition modpack voor The Elder Scrolls V Skyrim. Gewoon door dat er wat mensen in rondlopen die me verhalen vertellen. In AC Valhalla heb je zelfs alleen world quests, geen side quests meer. In Origins was dat juist een gaaf onderdeel van de game, waarin je meer te weten kwam over de omgeving en het tijdperk.
Oon
@NotSoSteady1 september 2022 21:34
Ik heb uiteindelijk een dikke 300 uur in AC Valhalla zitten, in een poging om die helemaal 100% af te maken, maar het is gewoon bijna niet te doen.

De eerste playthrough was leuk, de story zelf is in een dikke 15-20 uur goed te doen, maar dan heb je maar een paar procent van het spel gezien. Alle activities enzo erbij dan ben je meteen heel wat uren verder.
Hansie9999 @NotSoSteady2 september 2022 11:27
Crap,

Ik ga nog eens mijn scherm stuk slagen door jouw avatar , HAHAHAHA :) :)

verdomde fruitvliegjes :)
Dudwich @Oon2 september 2022 02:02
Integendeel.. Origins had juist veel te maken met Assassin's Creed. Odyssey en Valhalla totaal niet.
Oon
@Dudwich2 september 2022 02:43
Ja en nee. Qua verhaal Origins wel natuurlijk, maar qua gameplay ook totaal niet. Alles erg gericht op combat en abilities, en een nog verder versimpeld parkoursysteem.
freerk1972 @Oon5 september 2022 09:46
Ben het met je eens moest toch geld in het laadje komen toch heb ze allemaal behalve die laaste 3 maar ik denk er wel over na dat ik het nog iets koop van ubisoft mijn game fun is er wel van afgegaan.

[Reactie gewijzigd door freerk1972 op 23 juli 2024 07:09]

Oon
@freerk19725 september 2022 13:18
Mwah het zijn nog zeker wel goede games, alleen wat minder Assassin's Creed en wat meer gewoon generieke RPG
Donstil
@kevinkrs1 september 2022 20:52
Ik kan best begrijpen en geloven dat mensen enorm genieten van Assassin's Creed. maar ik hoop inmiddels wel dat de standaard ubisoft formule toch wat gaat veranderen. Als je twee Ubisoft games gespeeld hebt, heb je ze eigenlijk allemaal al gespeeld.

We gaan het zien ik ben zeker benieuwd!
Ubisoft krijgt wat mij betreft daar te veel haat voor online.

Tuurlijk je moet torentjes beklimmen en dat zag je dan in meerdere games terug maar buiten dat zijn bijvoorbeeld de werelden wel altijd van een erg hoog niveau en daar krijgen ze veel te weinig credits voor. Ik heb met heel veel plezier rond gelopen in de laatste drie AC games in ieder geval.
Odder thing @Donstil2 september 2022 01:33
Hisstories gezien hebben ze de Griekse wereld behoorlijk correct neergezet, zelfs in detail zoals de gebruikte stenen metselwerk/dakpannen colommen zelfs het smeedwerk klopte voor die tijds periode.
En daarbij de correcte natuur,bomen planten/struiken. Daar hadden ze goed onderzoek naar gedaan.

De sfeer in Odyssey was top notch !
Zackito @Donstil2 september 2022 06:44
Far Cry voelt voor mij altijd een omgebouwde ASC, daar moet je ook altijd torens bereiken en dan krijg eenzelfde cutscene te zien als bij ASC op het moment dat je op een hoog punt synchronized.
delphium @kevinkrs1 september 2022 21:07
Ik denk dat je gelijk hebt. UBS verandert wel erg weinig aan hun gameplay-ervaring. Zie ook de Skull & bones review. Toch geniet ik elke Assassins Creed uitgave weer volop van de nieuwe omgeving en atmosfeer. Ik kijk dan ook uit naar deze game.
SCiENTiST @kevinkrs2 september 2022 00:42
Ik vond Origins en Odyssey erg vermakelijk, vooral het verkennen van pyramides enzo was super
Ladiesman777 @kevinkrs2 september 2022 05:00
Ik vond origins en odyssey geweldig en totaal niet op elkaar lijken ;)
Donstil
1 september 2022 20:41
Aah “de basics” vind ik dan weer jammer. Het grootse van Odessey en de RPG Lite style sinds AC Origins spreken mij veel meer aan.
Oon
@Donstil1 september 2022 20:54
Grappig altijd om te lezen. Snap het ergens wel, want het hele punt van die spellen was om meer mainstream te gaan met de AC IP om nieuwe mensen aan te trekken, maar ik vind zelf de goeie ouwe spellen een stuk leuker dan die nieuwe die veel te lang duren en een stuk minder verhaal hebben
Donstil
@Oon1 september 2022 22:10
Grappig altijd om te lezen. Snap het ergens wel, want het hele punt van die spellen was om meer mainstream te gaan met de AC IP om nieuwe mensen aan te trekken, maar ik vind zelf de goeie ouwe spellen een stuk leuker dan die nieuwe die veel te lang duren en een stuk minder verhaal hebben
Ik heb ze overigens wel allemaal gespeeld hoor, dus ben niet perse aangetrokken door meer mainstream, alleen de eerste games waren voor die tijd geweldig maar kan mij voorstellen dat ze voor nu veel te beperkt zijn.
Oon
@Donstil1 september 2022 22:14
Hoezo beperkt? Het zijn gewoon hele andere spellen.

Bepaalde dingen zijn juist in de eerdere spellen veel uitgebreider. Pak bijvoorbeeld AC Unity met de black box missies, die kun je allemaal op 5 verschillende manieren uitvoeren en zijn volledig sandbox, de hele wereld is op zo'n manier opgebouwd dat je altijd door een huis of door een tunnel heen kan om ergens anders uit te komen en voor ieder groot 'story' gebouw zijn meerdere ingangen en uitgangen en een hele boel manieren om ook binnen het interieur nog in het plafond te kruipen e.d.

Als je dat vergelijkt met Origins, Odyssey en Valhalla dan zijn de missies zelf ineens volledig lineair, en hoewel er missies, activiteiten, outposts e.d. zijn waar je in theorie geen limiet hebt qua wat je kunt doen, zijn die vaak toch wel zo op gebouwd dat je maar 2 of 3 verschillende routes hebt waar ze dan guards neer zetten op precies zo'n plek dat ze je duidelijk de goede richting induwen.

Dus aan de ene kant heb je daar wel een open wereld en wat meer abilities en gear om mee te spelen, maar aan de andere kant is de daadwerkelijke gameplay een stuk minder gevarieerd.
jhnddy @Oon2 september 2022 17:16
zijn die vaak toch wel zo op gebouwd dat je maar 2 of 3 verschillende routes hebt waar ze dan guards neer zetten op precies zo'n plek dat ze je duidelijk de goede richting induwen.
Ik denk dat je hier de spijker op z'n kop slaat. De gameplay voelt voor mij in die grote werelden meer "gemaakt". Je moet van A naar B, en op punt X halverwege staan gegarandeerd 3 soldaten die je moet killen.

Bij oude games had je wat vaker dat er -afhankelijk hoe gezocht je was - gewoon veel wachters stonden, waarbij je wat meer op zoek kon gaan naar de ideale route waarbij je, als je goed zocht, geen wacht tegen kwam. Waarbij het meer voelde als toeval waar dat was, in plaats van dat er een perfect spoor aan bosjes staat dat jou als speler uitlegt dat je route X moet lopen.

Off-topic: dat gevoel heb ik overigens met meer games, bijvoorbeeld met World of Tanks. Vroeger waren de kaarten door een onervaren groep developers in elkaar gezet, en - hoewel niet perfect gebalanceerd - ging je zelf op zoek naar de goede plekjes en bepaalde het gedrag van je tegenstander welke route je nam. Tegenwoordig zijn de kaarten exact verdeeld in 3 routes, met op die routes bepaalde plaatsen die zo gemaakt zijn dat ze net zo goed een grote rode pijl hadden kunnen plaatsen met "ga hier staan". Elke andere plek is vervolgens kansloos.

Doordat het zo voorgekauwd is wat je 'moet' doen, voelt het sneller als "been there, have done that" in plaats van dat je verrast wordt door de dynamiek. Dat zelfde heb ik dus ook met Odyssey. 1001 forts met elk fort een captain, 3 luitenants, waarvan eentje die je niet kunt assessinaten, waardoor je dus verplicht zo veel mogelijk guards eerst moet uitschakelen, vuurkorf uitschakelen, etc. Voelt gewoon als werk ;(
Oon
@jhnddy2 september 2022 20:10
Ja precies dat inderdaad. Ik ben nu AC2 aan het spelen, en hoewel daar ook bij vrijwel alle tombs een route is uitgelegd en bij alle story missies een hele directe manier is om van A naar B te gaan om je target te killen, is er altijd wel ergens een zijweggetje met een kistje met geld of kun je bij de story missies gewoon een hele andere route pakken. Ik heb meer het gevoel dat ze de missies in de map hebben geplaatst dan dat ze de map hebben gemaakt op basis van de missies.

Ik herinner me nog in Odyssey een missie in zo'n grote mijn, waar je dan eerst helemaal omhoog moest klimmen en dan met een NPC weer helemaal naar beneden. Die NPC kon niet goed klimmen, raakte uit zichzelf altijd in combat, en als je te ver weg ging was je af. Die missie heb ik voor mijn gevoel meerdere keren gespeeld met andere NPC's en andere mijnen, maar altijd precies hetzelfde; zelfs al ga je stealth omhoog, je moet toch iedereen killen om weer naar beneden te komen zonder dat je NPC dood gaat, of je moet echt heel veel moeite doen met precies op de juiste manier naar beneden gaan zodat die NPC ook op het juiste moment de juiste trap pakt.
Je hebt niet echt een keuze tussen hoe je speelt, want heel veel is afhankelijk van vaste routes waar je altijd wel combat moet doen.
ShadLink @Donstil1 september 2022 21:19
Heel eerlijk gezegd vond ik de RPG-aspecten van de vorige Assassin's Creed games ook erg leuk. En vooral het meer open wereld gebeuren. Terug naar een kleinere wereld en minder keuzes (de basics, dus) zie ik niet echt zitten.
G_Dragon
@ShadLink1 september 2022 23:26
Ja precies een beetje zelf bepalen hoe je de game doorspeelt, met dan even exploren / levelen, dan even een story quest of side quest doen, oh wacht dat dier heb ik nog niet laat ik daar op gaan jagen. Heerlijk!
D_Jeff 1 september 2022 20:59
Hopelijk flikt Ubisoft niet nogmaals de "grap" van DLC uitbrengen tegen extra kosten, terwijl je de "Complete edition" gekocht hebt (waar na 2 weken blijkt dat je een toch niet zo'n complete versie hebt)
sheogorath19 @D_Jeff1 september 2022 23:12
Denk dat de tactiek eerder wordt om het geen "complete edition" meer te noemen zodat ze dat kunnen blijven flikken ^^' . That sadly sounds like the "better" business practice
Sietse1990 @D_Jeff1 september 2022 23:15
Je hebt het over Dawn of Ragnarok?

Ubisoft krijgt hier veel haat voor, maar is het ook terecht? Twee weken voor het uitbrengen van de game (Valhalla zelf) maakten ze bekend wat er in de Season Pass kwam te zitten. Daar zat deze DLC niet bij. Dus tenzij je de base game ruim twee weken van te voren hebt gepreordered, had je het kunnen zien. En anders is het ook deels je eigen schuld dat je een spel koopt voordat hij uit is.

Tuurlijk, het was leuk geweest als hij erbij had gezeten. Maar Ubisoft is altijd transparant geweest hierover. Dat kunnen een hoop uitgevers niet zeggen.
TigerXtrm 1 september 2022 22:33
Geef mij Odyssey in het midden oosten en ik zou al tevreden zijn (minus de scheepjes dan, maar algehele gameplay was ook gewoon lekker). Valhalla is gewoon echt geen AC game, er is niet een beetje focus op stealth.
G_Dragon
@TigerXtrm1 september 2022 23:23
Odyssey was echt geweldig! Heb die game en de map helemaal 100% gespeeld..
Hulleman @TigerXtrm1 september 2022 23:02
Bij Odyssey toch ook niet? Ik was op n gegeven moment net n Marvel Avenger met al die leipe skills.
TigerXtrm @Hulleman1 september 2022 23:10
In Odyssey was de wereld in ieder geval nog zo ingericht dat je, als je wilde, een heel fort via stealth kon afmaken. Genoeg bosjes en kastjes en ramen en dergelijke. Van de 3 games sinds de reboot vind ik Odyssey nog steeds veruit de beste. Valhalla pusht heel erg naar puur geweld en grote gevechten. Stealth is strikt genomen wel een optie, maar het is veel minder praktisch en past ook totaal niet in het verhaal of bij het personage.
Hulleman @TigerXtrm1 september 2022 23:23
Ah zo, daarin heb je gelijk. Odyssey vond ik ook verreweg de leukste van de drie AC RPG’s. Echt goed mee vermaakt. De Griekse setting vond ik ook erg tof en mooi gemaakt.
JustFraKe 1 september 2022 20:39
...teruggaan naar 'de basics' van de franchise.
Hoop dat ze dat ook daadwerkelijk doen en de micro-transactions eruit wippen; terug naar de formule van alles tussen AC (1) tot en met AC4: Black Flag. Alles wat erna kwam was niet mijn smaak en smoelde niet lekker met de rest van de games.
MastaG @JustFraKe1 september 2022 21:18
Ja daar kan ik me ook wel in vinden.
Iets meer de focus op de combat en niet op de stats en RPG elementen.
Dat je steeds beter word in het timen van je counter attacks en wisselen van tegenstanders zodat je steeds grotere groepen kan afmaken.
Zo was het in die oudere games.

Bij de nieuwe AC's draait het vooral om het levelen, betere gear, betere wapens en micro-transacties.
Nolimit89 @MastaG2 september 2022 08:58
Dat laatste is ook juist wat ik graag zie, maar liever groter en uitgebreider.
De game is te groot voor alleen wat focus op combat.
speedhaste 1 september 2022 21:28
De Artwork van Assassin's Creed Mirage geeft me old school Prince of Persia vibes en de setting bevalt me wel. Hopelijk wordt dit weer één van de betere Assassin's Creed games.
Vyo @speedhaste1 september 2022 22:19
Het heeft inderdaad echt hele duidelijke trekken van het openingsscherm van de OG Prince of Persia, lijkt me sterk dat dit toeval is.

Ben benieuwd, de eerste AC was ook in een zelfde soort Midden-Oosten/Levant setting en dat pakte qua sfeer ondanks de destijds slechte storytelling en -pacing nog best goed uit.
Codeandreams 1 september 2022 21:54
Hopelijk toch wel de stap richting next-gen only
G_Dragon
@Codeandreams1 september 2022 23:24
Ja dat hoop ik ook, laat ze de focus nu maar gaan verleggen na 1 jaar.
Tweaker_456 @G_Dragon2 september 2022 08:36
2 jaar al!
nnndoh 2 september 2022 09:46
Ben ik dan de enige die elk uit gekomen assassins creed leuk vind? en de open werelden? hoe groter hoe beter!
Dat ze met deze nieuwe terug gaan naar een enkele stad vind ik een minpunt.
Einknall @nnndoh2 september 2022 10:28
Nee hoor, ik lees ook telkens met verbazing de reacties van types die doen alsof alles wat ubisoft doet slecht is. Ze zijn vaak zo stellig, alsof het de enige waarheid is. Tot nu toe vermaak ik me telkens weer met zowel AC als Far Cry. Voor mij als casual gamer meer als plezier genoeg gehad met deze spellen!

Ik schrok ook even toen ik las dat het een stad zou worden. Aan de andere kant, als deze stad zo groot is als eerder open werelden, dan krijg je wel heel veel stad ervoor terug.
Juliuth @Einknall2 september 2022 22:04
Ik schrok ook even toen ik las dat het een stad zou worden. Aan de andere kant, als deze stad zo groot is als eerder open werelden, dan krijg je wel heel veel stad ervoor terug.
Ik bewonder je optimisme maar er bestaat een aanzienlijk scenario waarin je gebouw x,y,z in elk "blok" weer tegen komt. Denk dat dit een valkuil is die ze hopelijk zullen ontwijken.
kiang @nnndoh2 september 2022 21:46
Ik speel niet elk spel, maar heb me enorm goed vermaakt met odyssee. Far Cry heb ik wel met volle genot 3/4/5 gespeeld. De kritiek dat het telkens hetzelfde spel was zag ik als een pluspunt: mooi, ik hield van FC3, ik wil wel meer van dat in een andere setting! (Voor 6 heb ik nog geen tijd gehad)

Zoals onlangs gezegd in een tweakers video: Ubisoft maakt Ubisoft games, en dat zijn bijna altijd 7,5 tot 8/10 spellen: niets baanbrekend, wel gewoon degelijk.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 07:09]

87Dave 1 september 2022 20:44
Dus daarom dat ze snel de uitschakeling van al gekochte single player dlc een maand uitstellen. Ze willen niet te veel negatieve aandacht vlak voor de grote reveal.
Nolimit89 @87Dave2 september 2022 08:56
Alsof iemand een dlc van 10 of 15 jaar oud een zorg zal wezen.
87Dave @Nolimit892 september 2022 12:07
Mij zeker wel. Ik heb alle AC games en DLC tot nu toe gekocht, maar nu laat ik Ubisoft links liggen nu ze zich zo misdragen.
TQMA 1 september 2022 23:21
Wanneer komt eindelijk Assassin's Creed: Hanze. (Brugge, Utrecht, Keulen, Krakow, etc) :(

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