Ubisoft stelt afschakelen oudere MP-games kort uit; Anno 2070 blijft toch online

Ubisoft voert wat wijzigingen door in zijn strategie om de multiplayer en dlc van meerdere oudere games te deactiveren. Dat zou op 1 september gebeuren, maar dat wordt nu 1 oktober. Ook blijft wat dlc beschikbaar, maar het is niet duidelijk in hoeverre dat zo blijft.

In juli maakte Ubisoft bekend dat het de onlinediensten van vijftien verschillende oudere games ging uitschakelen, per 1 september. Dat behelsde multiplayer en de beschikbaarheid van dlc, of in sommige gevallen beide. Het ging om games als Assassin's Creed 3, Far Cry 3, Anno 2070, Assassin's Creed II, Splinter Cell: Blacklist en meer. Ubisoft zegt het een 'noodzakelijk deel van zo goed mogelijke online diensten bieden aan spelers is, omdat IT-personeel zich dan kan richten op nieuwere, populairdere titels, die het merendeel van spelers spelen'. Opvallend was dat ondanks deze beslissing de games nog steeds verkocht werden, zonder enige waarschuwing. Dat corrigeerde Ubisoft ongeveer een week later.

Far Cry 3, WindowsDe Franse game-uitgever wijzigt zijn strategie nu ietwat, na 'onderzoeken naar wat mogelijk is om verstoring te verminderen'. Het resultaat is dat de datum van 1 september geschrapt is; dat is nu 1 oktober. De wijzigingen die op deze datum in zouden gaan, gaan een maand later in.

Verder meldt Ubisoft dat de singleplayer-dlc van Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed III 2012, Far Cry 3 en Splinter Cell: Blacklist 'beschikbaar is om te downloaden en te houden voor die datum'. De bewoording van de gamemaker lijkt te zeggen dat als spelers de dlc willen behouden na 1 oktober, ze die voor die tijd moeten installeren en niet meer kunnen de-installeren. Tweakers heeft contact gezocht met Ubisoft om te vragen hoe dat precies zit.

Verder was ook bekend dat een team bij de ontwikkelaar van Anno 2070 eraan werkte om de systemen van de game bij te werken, zodat die toch kunnen blijven werken. Dat team meldt dat de onlinediensten van de game zullen blijven functioneren. Sterker nog, het team heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de game over te zetten naar 64bit, waardoor het meer geheugen kan gebruiken. Daarnaast zouden 'de nieuwe onlinediensten ervoor moeten zorgen dat de matchmakingervaring fijner is'.

Naar aanleiding van dit verhaal heeft ict-jurist Arnoud Engelfriet een achtergrondverhaal geschreven. Daarin wordt gekeken naar de legaliteit van dit soort kwesties en wat voor opties een consument technisch gezien heeft.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 10:46 55

01-09-2022 • 10:46

55

Lees meer

'Data is niets'

31 jul 2022

'Data is niets'

Ict-jurist Engelfriet over eigendom van data

83
Ubisoft kondigt Anno 117: Pax Romana aan
Ubisoft kondigt Anno 117: Pax Romana aan Nieuws van 11 juni 2024
Ubisoft staakt onlinediensten van tien oudere games op verschillende platforms
Ubisoft staakt onlinediensten van tien oudere games op verschillende platforms Nieuws van 31 oktober 2023
Ubisoft schrapt drie onaangekondigde games en stelt Skull & Bones weer uit
Ubisoft schrapt drie onaangekondigde games en stelt Skull & Bones weer uit Nieuws van 11 januari 2023
Ubisoft gaat weer games uitbrengen via Steam
Ubisoft gaat weer games uitbrengen via Steam Nieuws van 22 november 2022
Regisseur Splinter Cell-remake vertrekt bij Ubisoft
Regisseur Splinter Cell-remake vertrekt bij Ubisoft Nieuws van 17 oktober 2022
Ubisoft kondigt Assassin's Creed Mirage aan: details volgen op 10 september
Ubisoft kondigt Assassin's Creed Mirage aan: details volgen op 10 september Nieuws van 1 september 2022
Ubisoft haalt games uit verkoop waarvan onlinediensten in september stoppen
Ubisoft haalt games uit verkoop waarvan onlinediensten in september stoppen Nieuws van 11 juli 2022
Ubisoft schakelt in september online-diensten 15 games uit - update
Ubisoft schakelt in september online-diensten 15 games uit - update Nieuws van 3 juli 2022
Meer producten en artikelen
Games Gameontwikkeling Ubisoft Dlc Multiplayer

Reacties (55)

-Moderatie-faq
55
55
32
2
0
22
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
EnigmaNL 1 september 2022 10:48
Dat de multiplayer van games uiteindelijk stopt begrijp ik nog maar dat singleplayer DLC na verloop van tijd ook niet meer te downloaden is gaat er bij mij niet in. Ubisoft is echt heel fout bezig hier.
majorlol @EnigmaNL1 september 2022 10:51
Dat de multiplayer van games uiteindelijk stopt begrijp
Ik niet, Maak gewoon weer dedicated servers mogelijk. Dan zijn we ook gewoon van dit stomme gedoe af.
EnigmaNL @majorlol1 september 2022 10:53
Games die niet op die manier gemaakt zijn zet je niet zomaar even om. Ze gaan geen ontwikkeltijd steken in games die end of life zijn.

Daarnaast zijn er gewoon heel veel multiplayer games die praktisch niemand meer speelt (soms maar enkele tientallen), je kunt niet verwachten dat die voor eeuwig in de lucht gehouden worden.
skullsplitter @EnigmaNL1 september 2022 11:33
Die end of life cyclus kun je ook gewoon inbouwen tijdens de ontwikkeling. Als er dan uiteindelijk de stekker uit moet, hoef je alleen dat te patchen.

AvP2, een game uit 2001, trok men pas relatief laat de stekker uit maar was met een master server patch (die enkel authentificatie deed) zo gefixt, en dat valt met relatief veel moderne titels ook in te calculeren.

Maar ja, dan kun je geen spelers meer naar nieuwe games forceren.
EraYaN @EnigmaNL1 september 2022 10:59
Schijnbaar kon er voor Anno 2070 nog wel wat tijd geïnvesteerd worden.
BananaHeadz @EraYaN1 september 2022 11:44
Hoewel Blue Byte, de ontwikkelaar van Anno, onderdeel is van Ubisoft lijken ze in hoeverre dat mogelijk is toch wel een eigen koers te kunnen varen met dit soort dingen. Dit lijkt me dan ook gewoon een soort 'vrijdagmiddag' intern ding dan dat Ubisoft heeft gevraagd om dit te doen.

Mijn gevoel zegt ook dat er nog wat Anno 2070 ontwikkelaars werken bij Blue Byte die gewoon nog makkelijk toegang hebben tot de codebase, weten wat er allemaal precies is en waar ze de wijzigingen kunnen toepassen.
EraYaN @BananaHeadz1 september 2022 12:37
Natuurlijk is Blue Byte een studio is speciaal is in dat men cared en hun oude projecten niet meteen dumpt, maar goed laten we zeggen dat dat tenminste een streven zou moeten zijn. Als je een jaar of 5 later geen build meer kan maken heb je IMO toch echt iets verkeerd gedaan. Je oude build pipeline zou toch echt in een middag of 2 wel weer handmatig uitgevoerd moeten kunnen worden.
bergkid @EraYaN1 september 2022 14:37
Ik weet niet hoe het gaat in het geval van games, maar zou het te maken kunnen hebben met software pakketten (resources) die ze hebben gebruikt waar de licentie nu van verlopen is?

In dat geval zou ik kunnen begrijpen dat het opnieuw aanschaffen van 1 of meerdere licenties te duur is voor iets wat je eigenlijk al wilt uitfaseren.

Betekend niet dat ze er tijdens de initiële ontwikkelingen al niet rekening mee zouden kunnen houden. Al is daar ook weer wat voor te zeggen omdat het misschien een hack/crack kwetsbaarheid introduceert.
EnigmaNL @EraYaN1 september 2022 11:40
Ja, heel vreemd dat het daarvoor wel kan.
DarkeasterB @EnigmaNL1 september 2022 11:38
Maar, waarom hebben ze die niet zo gemaakt?
Hun weten ook dat ze die servers niet eeuwig gaan onderhoudendus daar kan je vanaf dag 1 rekening mee houden. Niet investeren in EOL produkten is een slap excuus.

En economisch gezien zou de goodwill best wel eens de kosten van het nu nog doen waard kunnen zijn.
Ik persoonlijk koop regelmatig spellen niet omdat ik geen vertrouwen in de support heb
EnigmaNL @DarkeasterB1 september 2022 11:41
Geld. Het antwoord is altijd geld.
jaapzb @EnigmaNL1 september 2022 14:48
Je weet aan het begin van de ontwikkeling al dat de game geen eeuwig leven heeft en je servers op een bepaald moment offline gaan. Het is gewoon bewuste keuze van ubisoft om hier geen rekening mee te houden. Planned obsolescence in de game wereld.
EnigmaNL @jaapzb1 september 2022 15:06
Uiteraard.

Zoals ik in mijn andere comment aangaf, het gaat altijd om geld.
Oon
@majorlol1 september 2022 14:02
Ook bij dedicated servers heb je het probleem dat je een centrale server nodig hebt om deze aan elkaar te koppelen, zo'n community browser als CS:GO en TF2 hebben haalt z'n data ook ergens vanaf. Ik zie Ubisoft nog geen gebruik maken van die optie van Valve, dus dan valt er toch altijd een stuk weg.

DLC is een groter probleem wat mij betreft, dat moet gewoon lekker ouderwets met CD-keys aan je account gekoppeld zijn ipv via een server.
IIIIIIIIIIII @EnigmaNL1 september 2022 10:53
Volgens mij is de verwarring dat jij denkt dat het jouw eigendom is en Ubisoft denkt dat jij alleen een licentie hebt gekocht voor tijdelijk gebruik. Ik blijf het vreemd vinden dat ze het niet aan de community overlaten...
EnigmaNL @IIIIIIIIIIII1 september 2022 10:54
Het is ook jouw eigendom. Dit is interessant leesvoer.
IIIIIIIIIIII @EnigmaNL1 september 2022 11:13
Lijkt mij niet toepasbaar in Nederland. Maar waarschijnlijk hebben wij ook soortgelijke wetgeving.
EnigmaNL @IIIIIIIIIIII1 september 2022 11:20
Zeker wel toepasbaar, als je goed leest staat er ook een heel stuk over de EU in.
Cergorach
@EnigmaNL1 september 2022 11:16
'Eigendom' is een groot woord en een aantal termen die worden gebruikt zijn niet helemaal compatible met hoe de Nederlandse wet rechten op software ziet vs. alle andere werken.

Maar in dit geval mag je jou kopie dan ook houden, mits je het download voor datum x. Als ik dit echter koop via Steam verwacht ik dat ik naast 1 digitaal kopie, ook de online storage van dat kopie aanschaf. Is dat een verkeerde aanname?
EnigmaNL @Cergorach1 september 2022 11:25
Er staat een heel stuk in dat artikel over de EU en het verschilt niet zoveel met de VS. De instantie van de software die je koopt is jouw eigendom. Dat is ook van toepassing op games en DLC.

Niemand gaat het doen maar als Ubisoft hierover zou worden aangeklaagd vermoed ik dat de kans groot is dat ze die zaak zouden verliezen.
Seal64 @EnigmaNL1 september 2022 16:27
Waarom? Je koopt iets, ze stellen je in staat dat te downloaden. Als jij die game koopt en dan heel bewust 15 jaar gaat zitten wachten voor je het downloadt, is dat niet hun probleem. Dat de harde schijf waarop je je gedownloade kopie in de fik is gevlogen, is niet hun probleem.

Je koopt software, maar niet de eeuwige garantie dat je die ten alle tijden opnieuw kunt downloaden. Ik hoef bij BCC ook niet te gaan klagen voor een vervangende koelkast omdat mijn huis is afgebrand.
EnigmaNL @Seal641 september 2022 16:35
De beschikbaarheid van het spel of de DLC is onderdeel van het product. Je koopt niet alleen het spel of de DLC, je koopt de software en daarbij ook de mogelijkheid om het te downloaden wanneer jij maar wilt.

Dit is digitale distributie, geen fysieke media.
Señor Sjon @IIIIIIIIIIII1 september 2022 10:56
Niet zo vreemd aangezien je vroeger de fysieke disc kocht en die ongeacht wat de uitgever er 10 jaar later van vindt gewoon blijft werken.
Cergorach
@Señor Sjon1 september 2022 11:37
Eh... Dit zijn games die in veel gevallen oude zijn dan 10 jaar... Hoe zeker ben jij er van dat al je 15 jaar oude discs überhaupt nog leesbaar zijn? En vervolgens nog speelbaar? Met veel oude games zal je toch echt door een hoop hoepels moeten springen. Hoe denk je dat 30 jaar oude CD-roms het doen, niet alleen qua uitlezen, maar ook qua spelen, je zal echt met emulatoren aan de slag moeten gaan.

De kans is gewoon groot dat je dit ook zal moeten doen over 20 jaar met een gedownload Ubisoft game/DLC die je constant veilig heb gehouden (maar nooit meer speelt)...

En dit is niet nieuw gedrag van Ubisoft of zo, dit doen ze al veel, veel langer! Als gebruikers dit niet doorhadden 11-12 jaar geleden toen ze deze games kochten, dan hebben ze geen duedilligence gedaan... Ik probeer zoveel mogelijk recente Ubisoft games te vermijden, maar af en toe krijg je weer wat via een of andere Bundle...
Verwijderd @Cergorach1 september 2022 13:05
Eh... Dit zijn games die in veel gevallen oude zijn dan 10 jaar... Hoe zeker ben jij er van dat al je 15 jaar oude discs überhaupt nog leesbaar zijn? En vervolgens nog speelbaar? Met veel oude games zal je toch echt door een hoop hoepels moeten springen. Hoe denk je dat 30 jaar oude CD-roms het doen, niet alleen qua uitlezen, maar ook qua spelen, je zal echt met emulatoren aan de slag moeten gaan.
Waar komt het toch vandaan dat mensen denken dat cd/dvd/blu-ray het maar maximaal 15 tot 25 jaar uithouden? Games werken nog prima na 30 jaar. Ik heb hier nog mega-cd/ps1 en saturn games liggen die al meer dan 25 jaar oud zijn en nog steeds volledig zijn uit te lezen.

Helemaal blu-ray gaat enorm lang mee door de extra krasbestendige lagen die er op zitten.

Op dit moment zijn cd/dvd/blu-ray's nog steeds een stuk betrouwbaarder dat ze na 25 jaar nog werken dan de garantie dat je de game na 25 jaar nog kan downloaden.
sinshz @Verwijderd2 september 2022 08:19
Het feit dat mensen denken dat cd's niet zo lang mee gaan komt volgens mij door de schrijfbare cd-r, deze werden slechter na een behoorlijk aantal jaar en sommige werden daardoor onleesbaar (in mijn ervaring).

Normale cd's die geperst zijn hebben dit probleem nooit vertoond bij mij.
Verwijderd @sinshz2 september 2022 13:15
Dat zou het misschien wel kunnen zijn inderdaad, cd-r schijven hebben een erg beperkte levensduur. Ik denk dat daarnaast niet heel veel mensen nog cd's hebben van 25 jaar geleden, dus dan leeft dat nog steeds. Ik heb een enorme collectie aan oude games die allemaal nog perfect werken.

Er zijn wel uitzonderingen met disc's die disc rot hebben, maar dat zijn vooral bepaalde discs die slecht geproduceerd zijn. Bijvoorbeeld bij dubbelzijdige HD-DVD discs. Vooral de films van Warner Bros hadden hier last van.
ThanosReXXX @Cergorach1 september 2022 13:24
Hoe oude games het eventueel nog doen, is natuurlijk altijd de vraag, en dat is niet beperkt tot CD's/DVD's. Het kan ook mis gaan met cartridges. Soms heb je pech, soms is het gewoon slecht onderhoud.

Ik zelf heb allerlei oude consoles, met hele collecties games, bijvoorbeeld een Sega Dreamcast, en die games doen het allemaal nog prima. Ook heb ik nog een hele verzameling oude PC games. Sommige discs zijn wat verkleurd, maar ook die doen het nog steeds, dus je hoeft niet per sé voor alles maar met emulatoren aan de slag.
Cergorach
@ThanosReXXX1 september 2022 13:52
Ik heb wat issues gehad met oude CD-roms backuppen, met specialistische software alle sectors uitlezen/repairen. Toen GoG uitkwam heb ik veel oude games gewoon op GoG gekocht, veel nieuwe games via Steam. Oude games op originele media is nu nog maar 1 plankje...
ThanosReXXX @Cergorach1 september 2022 14:38
Wat ik vroeger meestal deed, is meteen even een ISO maken van de disc, en die heb ik, voor de meeste van mijn PC games, nog steeds op een externe schijf staan, dus kan ik ze eventueel opnieuw branden, of gewoon via een virtual drive installeren.
Remzi1993 @IIIIIIIIIIII1 september 2022 12:33
Je hebt een permanente licentie gekocht om de game te mogen spelen. Anders staat er het woordje "huren of rent" en niet "kopen". Hier zijn al tig rechtszaken over gehad en grote miljarden bedrijven proberen het maar totdat ze op de vingers worden getikt.
tuner12 @EnigmaNL1 september 2022 10:52
Inderdaad, het aanbieden via bijv. een GOG zal eigenlijk verplicht moeten zijn bij de keuze een game niet meer te willen aanbieden. Of veel duidelijker aangeven dat je een licentie leased en niet een game ‘koopt’. Met andere woorden de communicatie dat je iets niet in bezit hebt moet beter naar voren komen.
skullsplitter @tuner121 september 2022 11:35
Bij GOG hoeft alleen de disclaimer dat de uitgever ondersteuning kan schrappen na verloop van tijd. Dan kun je het hoofd spel altijd nog wel krijgen, maar nooit meer de MP aanraken en in sommige gevallen ben je ook de DLC kwijt.

Al is dat laatste vooral hoe Ubisoft die verfieerd, en niet of ze nog te downloaden zullen zijn. Sowieso vies spel.
Remzi1993 @EnigmaNL1 september 2022 10:53
Inderdaad, ik snap niet waarom ze niet gewoonweg de game updaten en de DLC erbij doen voor iedereen. Dan hoeft niemand de DLC apart te downloaden. Nu pakken ze eigenlijk iets af dat je eerder hebt gekocht. Iemand moet een rechtszaak hierover beginnen, want dit is niet normaal.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 09:05]

EnigmaNL @Remzi19931 september 2022 10:56
Precies. Op Steam en EA Origin is het regelmatig voorgekomen dat na verloop van tijd iedereen een gratis upgrade krijgt naar de Deluxe/GOTY/Super1337 edition waar alle content bij zit zodat ze het aantal varianten van de game kunnen terugbrengen tot 1 en daarmee kosten kunnen besparen.
Remzi1993 @EnigmaNL1 september 2022 12:30
Inderdaad en ik vind dat wetgevers dit moeten verplichten.
joost00719 @EnigmaNL1 september 2022 10:53
Dat vind ik ook raar. Het lijkt me dat dit een paar gigabytes in beslag neemt op 1 of andere cdn server plus de bandbreedte van de mensen die het willen downloaden.
Qua onderhoud lijkt het me niet "extra" als ze het downloaden van gewoon op een generieke manier hebben gebouwd.
CAPSLOCK2000 @EnigmaNL1 september 2022 11:19
Ik moet zeggen dat ik het maar een lastig probleem vind wat je doet met oude spellen/software met een netwerkcomponent. Alles met een netwerkaansluiting moet je blijven onderhouden en moderniseren. Als er al geen ernstige lekken worden gevonden dan veranderen de communicatie- of en encryptiestandaarden vroeg of laat wel een keer. Niks is voor eeuwig maar voor netwerksoftware is 10 jaar al niet haalbaar. Zonder onderhoud zou het (voor games) wel eens minder dan een jaar kunnen zijn.

Games zijn misschien nog wel lastiger dan andere software.

Om te beginnen natuurlijk omdat netwerksecurity nu eenmaal niet de specialiteit is van een entertainmentbedrijf. Daar zijn ze bepaald niet de enige in, het is een moeilijk onderwerp, dus dit is geen verwijt, maar reken maar op vervelende bugs.

Ten tweede omdat security vaak invloed heeft op performance. Games die het onderste uit de kan willen halen willen liever geen kracht "verspillen" aan zware crypto of veilige (maar langzame) algoritmes.

Ten derde omdat games naast software en entertainment ook een vorm van kunst zijn. Games beoordeel je niet op de functionele requirements, de artistieke aspecten tellen ook mee. De graphics, het verhaal, de ai, het tempo, het gevoel, de controls, alles hoort bij de ervaring. Bij games kun je niet zomaar de ene shooter vervangen door de andere en zeggen "deze werkt niet zo goed, probleem opgelost".
Je zal de oorspronkelijke game dus moeten bijhouden, liefst zonder ooit artistieke veranderingen te maken.

Ten vierde omdat er geen verdienmodel is voor het online houden van oude games. Zonder inkomsten zal onderhoud vroeg of laat moeten stoppen.

Vooral dat laatste punt is momenteel eigenlijk niet oplosbaar. Ik verwacht/vrees dat de oplossing van de industrie gaat zijn om games te verhuren in plaats van te verkopen. Als er genoeg spelers zijn om onderhoud te betalen blijft de game online en anders niet. Het nadeel is wel dat oude software onherroepelijk verloren gaat.

Graag zou ik een manier hebben om oude software te kunnen bewaren in werkende toestand zodat mijn kleinkinderen in de musea van de toekomst kunnen laten zien hoe onze software er uit zag. Ik ken kinderliedjes en spelletjes die mijn oma als klein meisje van haar moeder leerde, meer dan een eeuw geleden.

Gelukkig (?) ben ik van de generatie die z'n games op CD kocht. CD's hebben ook niet het eeuwige leven maar de software is in ieder geval nog (grotendeels) gemaakt om stand-alone te draaien. De belangrijke games van nu zijn vooral multiplayer netwerkgames die je onspeelbaar worden als de servers ooit uit gaan.

Voor een deel zou het helpen om de community in te zetten om oude games te onderhouden. Maak ze open source en laat de community het maar onderhouden. Met de huidige copyrightwetten is dat echter vrijwel onmogelijk als je daar geen rekening mee hebt gehouden bij het schrijven van je game.
Het bekende voorbeeld is hoe de muziek in GTA langzaam verloren gaat doordat de licenties verlopen.

Tegen de tijd dat copyright voor software verloopt is de hardware die je nodig hebt al lang vergaan. VM's helpen misschien maar de programmeurs van toen die de source en talen van toen nog snappen zijn dan (bijna per definitie) al overleden.

Ik vraag me af of "softwarearcheologie" ooit groot gaat worden of dat het onmogelijk wordt om nog iets te redden van vroeger.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 09:05]

ThanosReXXX @CAPSLOCK20001 september 2022 13:30
Ik denk persoonlijk ook dat het, mijns inziens logischerwijze, voornamelijk je vierde punt is. Als je gewoon de vraag stelt, of nadenkt over hoe lang bijvoorbeeld online gamen op de Xbox 360 en PS3 nog ondersteund zou moeten worden, terwijl ze ALLANG door hun eigenlijke life cycle heen zijn, dan zouden de meeste mensen toch wel moeten kunnen snappen dat dit niet tot in de eeuwigheid door kan blijven gaan.

Jammer voor die kleine groep mensen die nog steeds Halo 2 multiplayer willen spelen, maar het is toch echt vrij logisch, dus het ligt, wat mij betreft, geheel in de lijn der verwachting, dat die stekker er op een gegeven moment toch echt uit gaat.
Wolfos
@EnigmaNL1 september 2022 11:26
Vorige maand had Steam een storing en toen werkte DLC ook niet meer. De verificatie gebeurt nog altijd via servers. Alleen als Valve over wilt naar een nieuw systeem dan migreren ze alle data. Ubisoft heeft daar blijkbaar geen zin in.
Nolimit89 1 september 2022 11:30
Ik snap de mensen hier wel, maar het zal mij persoonlijk echt een zorg zijn of 10-15 jaar oude games eruit worden geknikkerd.
ggj87 @Nolimit891 september 2022 11:55
Dat kunnen ze doen maar dan moeten ze niet klagen als die games vervolgens op torrentsites belanden
Nolimit89 @ggj871 september 2022 11:58
Doen ze ook vast niet. Zoveel animo zal er vast niet meer zijn tegenwoordig :P
LordLuc 1 september 2022 10:57
Vroeger kon je nog zelf een game hosten. Bijv. Command & Conquer via local LAN.
Dat werkte toch goed, waarom zijn ze daarvan afgestapt? Echt alleen maar om DRM?
Wolfos
@LordLuc1 september 2022 11:28
Als je met vrienden wilde spelen moest je handmatig poorten open gaan zetten in een firewall. Als de host ermee stopte knalde meteen de server eruit, en op consoles werkt zo'n systeem überhaupt niet.
Rabb @Wolfos1 september 2022 14:01
Met Hamachi werkte dat allemaal prima, een eigen netwerk opzetten en spelen maar.

Dat met die host was wel eens lastig, maar meestal sprak je toch af om met z'n allen een ander spel te gaan spelen.
Chris7 1 september 2022 10:58
Ik blijf het raar vinden dat je voor een spel als Anno 2070 ook voor de singleplayer online moet zijn. Een tijdje terug had ik het weer eens geïnstalleerd, wat al heel wat voeten in de aarde had want met alleen de DVD kwam ik er niet, moest ook het Ubi account weer opduikelen. Uiteindelijk het spel draaiende, maar kon ik alsnog niet spelen voor meerdere dagen omdat de servers eruit lagen |:(

Had nice geweest als ze die vereiste eruit hadden gehaald, maar mogelijk zit het diep in de game gebakken. Erg jammer, want nu blijft het spel voorlopig wel werken, maar over zeg 5 of 10 jaar? Vind het toch een gemis dat er steeds meer games zijn die gewoon onspeelbaar zijn (ook bijvoorbeeld de grote hoeveelheid Flash games van vroeger) - games uit het DOS tijdperk kan je gewoon nog spelen, maar ik denk dat veel van mijn nostalgische spellen in de toekomst niet meer te starten zijn...
DocMac @Chris71 september 2022 12:54
Tja, daarom ben ik zelden bereid om de volle mep te betalen voor een spel. Vroeger telde ik soms 100 gulden neer voor een spel. De laatste paar keer dat ik een DVD kocht met een spel erop, dan moest ik alsnog verplicht een account aanmaken bij Steam of Origin omdat het anders niet werkte.
ggj87 1 september 2022 11:02
Waar is de tijd gebleven dat je een spel zonder gedoe kon installeren en spelen, zelfs 20 jaar nadat het was uitgebracht?
gimbal @ggj871 september 2022 13:58
Laten we het op 10 jaar houden he, in de goede oude DOS tijd was er weinig wat je tegen hield om software te blijven draaien. Maar met name toen Windows 95 in het spel kwam toen gingen we over enkele jaren praten voordat software begon te bokken en er patches nodig waren om het weer draaiende te krijgen. Tot de dag van vandaag, neem Games For Windows Live bijvoorbeeld, daar gingen we weer. Ik heb lange tijd Fallout 3 en GTA 4 niet kunnen spelen zonder ingrijpen.

Ik denk dat Half Life 2 de eerste game gaat zijn waarvan ik kan zeggen dat ik het 20 jaar geleden gekocht heb en ik het dan nu vandaag nog steeds probleemloos kan installeren en spelen zonder dat ik door hoepels moet springen. Mede dankzij Steam.
darkempire 1 september 2022 12:01
Ik koop he-le-maal niks meer bij hun,

1:Multiplayers: consumenten zouden hun eigen server kunnen opstarten om nog overheid kunnen houden (dus effe wat moeite doen ubi$
2:Singleplayers DLC Moeten gewooon beschikbaar zijn!
3 Singleplayers DLC zou gewoon te koop aanboden moeten worden.
OF
4:Schakel alles games die eruit gaan of niet meer beschikbaar zijn naar ''Steam''
Dat er nog gebruik kan worden van Multi/DLC's of 1 pakket

Dit is gewoon weer ''blunder van ubi'' dat mensen weg blijven bij je laucher
Evertt 1 september 2022 12:51
Gelukkig hebben we nog Rayman 2.

Helaas zie bij meer online games dit.

Waarom niet als bekend dat ondersteuning stop mogelijkheid heb de games samen met dlc op te slaan. En vanaf dat moment altijd offline kan spelen.
Rabb 1 september 2022 13:48
Maw, als je de game nu download op Steam kun je er een backup van maken en kun je de game in de toekomst blijven spelen?
RicardoAveentje 1 september 2022 14:31
Ik vind het maar raar dat dit überhaupt mag ik snap dat de online diensten offline gehaald worden. Maar om nou de singleplayer straks ook niet meer te mogen installeren pffff......... Je hebt er voor betaald
Thibaut1234 1 september 2022 20:03
dat ze dan gratis aanbieden voor iedereen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.