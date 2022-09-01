Ubisoft stelt afschakelen oudere MP-games kort uit; Anno 2070 blijft toch online

Ubisoft voert wat wijzigingen door in zijn strategie om de multiplayer en dlc van meerdere oudere games te deactiveren. Dat zou op 1 september gebeuren, maar dat wordt nu 1 oktober. Ook blijft wat dlc beschikbaar, maar het is niet duidelijk in hoeverre dat zo blijft.

In juli maakte Ubisoft bekend dat het de onlinediensten van vijftien verschillende oudere games ging uitschakelen, per 1 september. Dat behelsde multiplayer en de beschikbaarheid van dlc, of in sommige gevallen beide. Het ging om games als Assassin's Creed 3, Far Cry 3, Anno 2070, Assassin's Creed II, Splinter Cell: Blacklist en meer. Ubisoft zegt het een 'noodzakelijk deel van zo goed mogelijke online diensten bieden aan spelers is, omdat IT-personeel zich dan kan richten op nieuwere, populairdere titels, die het merendeel van spelers spelen'. Opvallend was dat ondanks deze beslissing de games nog steeds verkocht werden, zonder enige waarschuwing. Dat corrigeerde Ubisoft ongeveer een week later.

De Franse game-uitgever wijzigt zijn strategie nu ietwat, na 'onderzoeken naar wat mogelijk is om verstoring te verminderen'. Het resultaat is dat de datum van 1 september geschrapt is; dat is nu 1 oktober. De wijzigingen die op deze datum in zouden gaan, gaan een maand later in.

Verder meldt Ubisoft dat de singleplayer-dlc van Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed III 2012, Far Cry 3 en Splinter Cell: Blacklist 'beschikbaar is om te downloaden en te houden voor die datum'. De bewoording van de gamemaker lijkt te zeggen dat als spelers de dlc willen behouden na 1 oktober, ze die voor die tijd moeten installeren en niet meer kunnen de-installeren. Tweakers heeft contact gezocht met Ubisoft om te vragen hoe dat precies zit.

Verder was ook bekend dat een team bij de ontwikkelaar van Anno 2070 eraan werkte om de systemen van de game bij te werken, zodat die toch kunnen blijven werken. Dat team meldt dat de onlinediensten van de game zullen blijven functioneren. Sterker nog, het team heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de game over te zetten naar 64bit, waardoor het meer geheugen kan gebruiken. Daarnaast zouden 'de nieuwe onlinediensten ervoor moeten zorgen dat de matchmakingervaring fijner is'.

Naar aanleiding van dit verhaal heeft ict-jurist Arnoud Engelfriet een achtergrondverhaal geschreven. Daarin wordt gekeken naar de legaliteit van dit soort kwesties en wat voor opties een consument technisch gezien heeft.