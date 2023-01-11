Ubisoft schrapt drie onaangekondigde games en stelt Skull & Bones weer uit

Ubisoft zegt 'grote uitdagingen' voor zich te zien en wil daarom voorzichtiger zijn en focussen op grote, bekende titels. Om die reden zijn drie onaangekondigde games geschrapt. Daarnaast stelt het bedrijf Skull & Bones nogmaals uit, 'om het spel beter te kunnen tonen'.

De kwaliteit van Skull & Bones is volgens Ubisoft dankzij eerder uitstel nu 'heel veel verbeterd', iets dat in recente playtests zou zijn bevestigd. Het bedrijf wil echter het spel alsnog uitstellen, om die 'verbeterde en meer gebalanceerde ervaring' aan spelers te kunnen laten zien. Ubisoft lijkt bang te zijn dat de piratengame tegen zou vallen als deze nu zou worden uitgebracht en wil daarom werken aan de marketing van het spel.

Skull & Bones moet nu 'vroeg' in het komende boekjaar van Ubisoft verschijnen. Dat boekjaar begint in april. Het spel werd in 2017 aangekondigd met een verwachte release van de herfst van 2018. In de jaren daarna is de game meermaals uitgesteld, de meest recente gecommuniceerde releasedatum was 9 maart 2023. Tweakers schreef vorige zomer een preview over Skull & Bones.

Ubisoft zegt daarnaast de afgelopen periode meerdere tegenslagen te hebben gehad, waaronder toegenomen investeringen door de afgelopen lockdowns 'en nieuwe manieren van werken', de verslechterende macro-economische situatie en 'trends rondom de laatste weken van december en de eerste weken van januari'. De gevolgen van die tegenslagen zijn volgens het bedrijf onder meer te zien bij Mario + Rabbids: Sparks of Hope en Just Dance 2023, twee games die onlangs verschenen maar niet aan Ubisofts verwachtingen konden voldoen.

Het bedrijf zegt desondanks positief te kijken naar de toekomst en nog voldoende geld in kas te hebben. Zo investeerde het de afgelopen jaren in een strategie met de focus op grote titels, waarbij namen als Assassin's Creed, Far Cry en de Tom Clancy-games worden genoemd. "Er zijn echter nog geen games onder deze nieuwe investeringsstrategie verschenen en recente titels verkochten niet zo goed als verwacht." Daarom besluit het bedrijf nu drie titels te annuleren, naast vier onaangekondigde games die in juli vorig jaar zijn geschrapt. Het bedrijf geeft verder geen informatie over deze geschrapte games.

De Franse uitgever en ontwikkelaar wil daarnaast de komende twee jaar 200 miljoen euro besparen met onder meer herstructureringen, maar zegt nog wel getalenteerde mensen te willen blijven aannemen. Het bedrijf stelt verder de omzetverwachting voor het afgelopen kwartaal naar beneden bij, van 830 miljoen euro naar 725 miljoen euro.