Ubisoft schrapt drie onaangekondigde games en stelt Skull & Bones weer uit

Ubisoft zegt 'grote uitdagingen' voor zich te zien en wil daarom voorzichtiger zijn en focussen op grote, bekende titels. Om die reden zijn drie onaangekondigde games geschrapt. Daarnaast stelt het bedrijf Skull & Bones nogmaals uit, 'om het spel beter te kunnen tonen'.

De kwaliteit van Skull & Bones is volgens Ubisoft dankzij eerder uitstel nu 'heel veel verbeterd', iets dat in recente playtests zou zijn bevestigd. Het bedrijf wil echter het spel alsnog uitstellen, om die 'verbeterde en meer gebalanceerde ervaring' aan spelers te kunnen laten zien. Ubisoft lijkt bang te zijn dat de piratengame tegen zou vallen als deze nu zou worden uitgebracht en wil daarom werken aan de marketing van het spel.

Skull & Bones moet nu 'vroeg' in het komende boekjaar van Ubisoft verschijnen. Dat boekjaar begint in april. Het spel werd in 2017 aangekondigd met een verwachte release van de herfst van 2018. In de jaren daarna is de game meermaals uitgesteld, de meest recente gecommuniceerde releasedatum was 9 maart 2023. Tweakers schreef vorige zomer een preview over Skull & Bones.

Ubisoft zegt daarnaast de afgelopen periode meerdere tegenslagen te hebben gehad, waaronder toegenomen investeringen door de afgelopen lockdowns 'en nieuwe manieren van werken', de verslechterende macro-economische situatie en 'trends rondom de laatste weken van december en de eerste weken van januari'. De gevolgen van die tegenslagen zijn volgens het bedrijf onder meer te zien bij Mario + Rabbids: Sparks of Hope en Just Dance 2023, twee games die onlangs verschenen maar niet aan Ubisofts verwachtingen konden voldoen.

Het bedrijf zegt desondanks positief te kijken naar de toekomst en nog voldoende geld in kas te hebben. Zo investeerde het de afgelopen jaren in een strategie met de focus op grote titels, waarbij namen als Assassin's Creed, Far Cry en de Tom Clancy-games worden genoemd. "Er zijn echter nog geen games onder deze nieuwe investeringsstrategie verschenen en recente titels verkochten niet zo goed als verwacht." Daarom besluit het bedrijf nu drie titels te annuleren, naast vier onaangekondigde games die in juli vorig jaar zijn geschrapt. Het bedrijf geeft verder geen informatie over deze geschrapte games.

De Franse uitgever en ontwikkelaar wil daarnaast de komende twee jaar 200 miljoen euro besparen met onder meer herstructureringen, maar zegt nog wel getalenteerde mensen te willen blijven aannemen. Het bedrijf stelt verder de omzetverwachting voor het afgelopen kwartaal naar beneden bij, van 830 miljoen euro naar 725 miljoen euro.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 20:35
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Cowamundo 11 januari 2023 22:12
Blijft toch jammer dat veel studio's onder druk van aandeelhouders zich tegenwoordig vooral met "grote bekende titels" bezig houden. Hierdoor is er gewoon geen ruimte voor nieuwe titels en wordt het aanbod steeds meer eenheidsworst. Speel over het algemeen nog Indie games en die vernieuwing bevalt mij veel meer dan deel 5+ of de 2023 uitvoering van spel X.
Northside @Cowamundo12 januari 2023 00:53
Zo lijkt het bij alle grote uitgevers te gaan. Als de managers en marketeers het 'creatieve proces' overnemen worden een aantal succesvolle spelconcepten vastgelegd in formules. Vervolgens worden alleen die formules nog periodiek ontwikkeld, want die zijn 'bewezen' succesvol en winstgevend. Alle echt creatieve, nieuwe ontwikkeling is te risicovol en wordt vermeden. Natuurlijk is er wel nog de marketing machine die bij de release van deel x weer roept hoe 'vernieuwd' deeltje x wel niet is, en blijkbaar trappen er toch iedere keer weer veel mensen in.

Ik ben zelf blij met de indie ontwikkelaars die een risico nemen en iets creatiefs en nieuws uitbrengen. Betaal graag voor hun werk, ook al is het niet altijd even gepolijst.
Changshan @Cowamundo12 januari 2023 07:54
Ik snap ook gewoon niet waarom het grote titels moeten zijn, nu het op bepaalde manieren zoveel makkelijker is geworden om een game te maken. Waarom niet een afdeling in je bedrijf inruimen voor creatieve eenlingen, die wekelijks bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, maar ieder voor zich (ondersteund) met 'indiegames' bezig zijn? Kijk naar Manor Lords, dat lijkt een grafisch indrukwekkend topspel te worden. Dat kun je als groot bedrijf óók.
Bulls @Changshan12 januari 2023 08:50
Het zou inderdaad een grote verbetering zijn als grote bedrijven indie game developers/studio’s steunen, geef ze middelen en ze kunnen ongestoord pareltjes maken.

Helaas zien zulke grote namen meer brood in talent wegkapen en inzetten op eigen ip’s
Wolfos
@Bulls12 januari 2023 10:15
Er was de laatste jaren zeker geen gebrek aan kapitaal voor indie studios.
Wolfos
@Changshan12 januari 2023 10:14
Dat is precies wat EA Originals doet.
Niet hele kleine games, want daar zijn er veel te veel van, maar kleiner dan hedendaags AAA.

Het probleem dat ik zie is dat de grote titels steeds groter worden. Ubisoft gebruikte voor Assassin's Creed Valhalla maar liefst 15 studios. Op een gegeven moment houd die groei op en word het gewoon te groot.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 26 juli 2024 07:03]

Changshan @Wolfos12 januari 2023 14:44
Eens met beide denk ik, en EA Originals heeft inderdaad wat leuke dingen opgeleverd. Kijkend naar hoe toegankelijk engines als Unreal tegenwoordig zijn, zou je zeggen dat zelfs middelgrote games met relatief kleine teams op te leveren zijn. Je zou daar een soort roulerend model van kunnen maken binnen je afdeling, waarin deze kleine teams elkaar opzoeken en uitdagen, en de focus ligt op het uitbouwen van nieuwe concepten/ideeën. Die neem je vervolgens mee naar je grote titels.
Jaldea @Changshan12 januari 2023 14:43
Waarom niet een afdeling in je bedrijf inruimen voor creatieve eenlingen, die wekelijks bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen
Ligt dan de productie van de game niet telkens stil? Of er kan er een deel daarvan telkens opnieuw worden ontwikkeld.
Louw Post @Cowamundo11 januari 2023 23:41
Helemaal mee eens. De bekende series worden compleet uitgemolken met weinig vernieuwing. Ik voel me ook steeds meer aangetrokken tot indie games, die nog wel met nieuwe dingen durven te komen.

Ik vermaak me prima met games zoals Valheim, Phasmophobia en Escape from Tarkov.
Xfade @Cowamundo12 januari 2023 01:40
Ubisoft games waren al eenheidsworst, het kan er niet minder op worden. Die studio is de weg kwijt.
Freakiebeakie @Xfade12 januari 2023 13:32
die pushen idd al een tijdje 13 in een dozijn games de deur uit. In de tijd van de eerste Farcry was ik echt groot fan van hun games maar de meest recente games kunnen mij niet meer boeien. ze gebruiken te veel elementen voor al hun games. In de ene game heb je met je character een drone met de volgende een vogel maar het voelt allemaal het zelfde
MennoE @Cowamundo12 januari 2023 08:00
Ik ben het helemaal met je eens. Tegelijkertijd is dit het resultaat van de vrije markt economie waar juist veel Tweakers naar mijn indruk voorstander van zijn.
ShinXer0 @MennoE12 januari 2023 08:51
Bingo.
Verwijderd @MennoE12 januari 2023 15:07
Tegelijkertijd is dit het resultaat van de vrije markt economie waar juist veel Tweakers naar mijn indruk voorstander van zijn.
Dan moet je je indruk bijstellen want niemand is voorstander van hoe Ubisoft games produceert....
Als iedereen een nieuwe farcry zou mogen maken, dan zou je pas een 'vrije markt' hebben en ik geloof dan best dat we dan betere games krijgen.

Het probleem naar mijn mening is echter niet Ubisoft of een vrije markt maar de cyclus van idioten die deze rommel blijven kopen. En dat blijft simpelweg zo want er is een gezonde aanwas van nieuwe idioten en nostalgische idioten... Beschouw ik mijzelf trouwens ook onder, hoor.
MennoE @Verwijderd12 januari 2023 15:57
Nee, dat bedoel ik nu juist, dat niemand voorstand is van hoe Ubisoft games produceert. Op Tweakers vinden naar mijn indruk mensen vaak dat de overheid zich niet moet bemoeien met wat bedrijven en burgers wel/niet mogen. Ze willen een vrije markt, wat betekent dat de markt dus zelf de vrijheid krijgt te bepalen welke diensten en goederen het aan de burgers aanbiedt. Een vrije markt betekent dus niet dat een uitgever geen rechten heeft m.b.t. het eigen werk, wat jij lijkt te noemen. De vrije markt klinkt echter fantastisch, maar is het niet. Omdat bedrijven in de basis streven naar winst, is het doel van bedrijven niet om het beste product of de beste dienst te bieden, maar om dat te bieden wat de meeste winst maakt. En die bedrijven hebben ontdekt dat er veel meer geld valt te verdienen met voeding met veel vet/suiker i.p.v. gezonde producten. En dat games met microtransacties, games die veel op voorgaande games lijken etc. meer kansrijk zijn om geld mee te verdienen dan volledig nieuwe en oorspronkelijke games. Zo leuk is de vrije markt dus niet.
Qin @MennoE12 januari 2023 20:01
Probleem met vrije markt ligt erin als spelers te groot worden, en een positie krijgen waar ze de markt zo overheersen dat nieuwe partijen geen kans krijgen om betere producten op de markt te zetten.
Vinnie.1234 @Cowamundo12 januari 2023 08:53
Ik moet bekennen dat ik steeds meer van Hardcore naar Casual gamer ga, maar ik ben juist wel blij dat ze meer focus leggen op de grote bekende titels. Dit zijn uiteindelijk de titels die ik (en veel vrienden van mij) door het jaar heen spelen. De kleine titels trekken me vaak niet, of heb ik domweg geen tijd voor. En dan kies ik liever voor de grote blockbusters dan voor de korte ervaring.
Linksquest Moderator Spielerij
@Cowamundo12 januari 2023 11:09
Deel deze mening helemaal, we zien het ook steeds vaker met titels die nog niet klaar zijn en al verkocht worden, Saints Row 2022 en Cyberpunk 2077 zijn hier grote voorbeelden van hoe het niet moet.
Xm0ur3r 11 januari 2023 20:42
Ubisoft lijkt bang te zijn dat de piratengame tegen zou vallen als deze nu zou worden uitgebracht en wil daarom werken aan de marketing van het spel.
Ik denk dat dat genoeg zegt over het probleem van de grote uitgevers van tegenwoordig...
Rhinosaur @Xm0ur3r11 januari 2023 20:50
Toch worden game ontwikkelaars (te) vaak beloond met allemaal (pre-)orders, terwijl er onafgemaakte spellen worden verkocht. Er zou sowieso een verbod moeten komen op digitale pre-orders, dat slaat helemaal nergens op. Verder ook een goede regelgeving om je geld terug te krijgen als een spel onspeelbaar is...

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 26 juli 2024 07:03]

The Zep Man
@Rhinosaur11 januari 2023 21:13
Er zou sowieso een verbod moeten komen op digitale pre-orders, dat slaat helemaal nergens op.
Niet dat ik ooit eraan heb meegedaan, maar crowdfunding wordt dan ook een probleem.
Verder ook een goede regelgeving om je geld terug te krijgen als een spel onspeelbaar is...
Op Steam heb je die al. Binnen twee uur speeltijd kan je zonder verdere vragen je geld terugkrijgen. Mogelijk een dergelijke regelgeving als wet afdwingen? Dat wordt dan wel lastig voor GOG.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 07:03]

Genosha @The Zep Man11 januari 2023 21:37
Steam is een eigen bubbel/ecosysteem en moet niet als gulden regel gebruikt worden. Zeker niet omdat Steam slechts voor de pc markt is en (gelukkig) niet alle games via Steam verkocht worden. Persoonlijk vind ik dat je niet kan oordelen of 1) een game niet goed (af) is, 2) een game voor jou is in slechts twee uur. Dan ben je dus altijd in de aap gelogeerd.

Nee, ik ben het volkomen met @Rhinosaur eens dat het per wet verboden moet worden om digitale pre-orders te doen. Een digitaal product kan immers niet uit voorraad zijn. Als dit wel het geval was, dan zou je games niet 24-192 uur voor release al kunnen downloaden.
batjes @Genosha12 januari 2023 07:41
een game voor jou is in slechts twee uur. Dan ben je dus altijd in de aap gelogeerd.
Wat je ook al jaren ziet is dat veel games er wel voor zorgen dat er 2-6 uur aan content is voordat je erachter komt dat je een kat in de zak hebt gekocht.

Die 2 uur heb je niets aan, ik was al ruim 1,5 uur bezig om DOOM fatsoenlijk draaiend te krijgen (max 15fps ofzo, laagste settings, zelfs als ik tegen een muur aan stond zonder mobs om me heen). Heb het maar gerefund ook al ben ik er van overtuigt dat die bugs ondertussen al lang en breed zijn opgelost. Net als Planet Coaster en een paar anderen. Ik neem geen risico meer.

De enige reden dat we uberhaupt die 2 uur hebben gekregen is omdat de Duitse consumentenbond Valve op de vingers getikt heeft.
Shizukana08 @batjes12 januari 2023 08:23
Die 2 uur heb je niets aan, ik was al ruim 1,5 uur bezig om DOOM fatsoenlijk draaiend te krijgen (max 15fps ofzo, laagste settings, zelfs als ik tegen een muur aan stond zonder mobs om me heen).
off-topic, welke DOOM? 2020? die draaide bij release al bij mij op 57-70+ Fps, kan haast niet geloven dat mensen met die zeer gespecialiseerde uitgebouwde ID tech engine lage fps hadden, of je moet al echt een lange tijd je pc of notebook niet geupgrade hebben.
DOOM 2016 draiide wel echt ruk in het begin, met hun mega textures.
batjes @Shizukana0812 januari 2023 08:49
Was DOOM 2016 inderdaad, was nog op mijn vorige PC build.
Verwijderd @Genosha12 januari 2023 08:38
als ik een digitale pre-order doe ben ik echt niet bang dat de game anders uit voorraad zou zijn.
Dat was misschien iets van vroeger.

Ik pre-order omdat:
- ik interesse heb in de game en het alvast klaar wil hebben staan (vaak ook bij game franchises die ik toch wel speel boeit het me echt niet, ik snap het concept dat je vanuit wantrouwen/argwaan de ontwikkelaar niet alvast z'n geld wil geven voordat je gezien hebt of het echt wel leuk is. In de meeste gevallen heb ik me altijd prima vermaakt, ondanks de kritiek die er eventueel op is. Voor mij nooit reden geweest om mee te doen aan de fakkels en hooivorken 'remember no preorder' angry mob omdat een game half af is of buggy is aan het begin.

- je vaak iets eerder kan beginnen met spelen

- je een leuke bonus/title/whatever krijgt (die je toch niet gebruikt maar toch leuk om te hebben

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 26 juli 2024 07:03]

menne @Genosha12 januari 2023 08:58
Steam is een eigen bubbel/ecosysteem en moet niet als gulden regel gebruikt worden. Zeker niet omdat Steam slechts voor de pc markt is en (gelukkig) niet alle games via Steam verkocht worden. Persoonlijk vind ik dat je niet kan oordelen of 1) een game niet goed (af) is, 2) een game voor jou is in slechts twee uur. Dan ben je dus altijd in de aap gelogeerd.
Inderdaad een eigen eco systeem, maar je hebt partijen nodig die het voortouw nemen. Hopelijk is het over 5 jaar standaard voor de meeste (digitale) stores. Zo heeft Epic ook dezelfde return policy (en ik denk dat die er niet was geweest als concurrent Steam die niet ook al had gehad). Sony heeft het dan alleen als het technisch niet werkt, dus dat is niet echt ruimhartig.

Verder wat betreft het niet kunnen beoordelen van een game binnen 2 uur: dat is toch net zo goed als je naar de bioscoop gaat of iets dergelijks, daar kan ook wel is iets tegenvallen maar krijg je ook niet vervolgens je geld terug. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje verwend om te verwachten dat je nóg langer dan 2 uur een game zou mogen spelen en dan ook nog je geld zou mogen terugkrijgen. Neem dan zelf de moeite om wat YouTube video’s ervan op te zoeken om een beter beeld te krijgen of het wat voor je is voordat je het aanschaft. En die eerste 2 uur geven dan een mooie aanvulling op die beoordeling.

Verder ben ik van mening dat al die stores een dergelijk retour beleid zouden moeten hebben (PS, Xbox etc). Want als je niet op pc zit of Steam/epic is het wel karig op dit moment.

[Reactie gewijzigd door menne op 26 juli 2024 07:03]

dasiro @Rhinosaur11 januari 2023 21:48
het feit dat ze het keer op keer mogen uitstellen zegt daar toch wel iets over. Als ze er niets meer in zagen, dan was het al lang gecancelled of snel gepublished om het personeel vrij te maken voor andere projecten.
Eddie1993 @dasiro11 januari 2023 22:16
Volgens mij had ik halfjaartje geleden hier op Tweakers gelezen dat ze verplicht zijn de game uit te brengen vd regering uit Singapore (?).
Ieder geval is er sprake van een verplichting dat de game moet worden uitgebracht. Daarom is die niet gecanceld.
NMN1665 @Eddie199312 januari 2023 08:28
Als dat waar is dan breng je de game toch gewoon nu uit. Enkel in Singapore in deplorabele staat.
Cryothic @dasiro12 januari 2023 08:35
Zal mij ook niks verbazen als dat uitstellen ook deels gewoon een marketing dingetje is.
De hype bouwt een beetje op, mensen hebben het er over want de game komt bijna uit... en daarna het nieuws dat het uitgesteld wordt. Mensen hebben het er weer constant over. En over een paar maanden begint het riedeltje opnieuw.

Dan kun je filmpjes tonen met "wat er verbeterd is tijdens het uitstel" enzo. Heb je weer wat om over te praten. Kom je vaker in het nieuws, en groeit de hype weer.

Al werkt dit natuurlijk maar tot op een bepaalde hoogte. Het publiek is er ook wel een keer klaar mee.
MartinPRO @Rhinosaur11 januari 2023 21:48
Kijk naar Hogwarts en hun record op steam. Mensen zullen helaas blijven preorderen.
NLxAROSA @Rhinosaur12 januari 2023 08:22
Een misvatting is dat devs geld krijgen van pre-orders. Dat is niet zo, dat geld blijft bij de winkel tot de release. Daarom releasen ze ook crap, ze kunnen vaak niet de studio nog een jaar openhouden zonder inkomsten, dus ze moeten wel om de pre-orders te cashen.

Dat is de #1 reden dat publishers zoals EA/Ubi kozen voor een eigen store/launcher, want dan hebben ze dat geld wel. En dan zie je ze dus wel uitstellen. Er is nauwelijks wat uitgekomen van deze twee de afgelopen twee jaar.

Maar of de ene situatie nu beter is dan de andere?

Los daarvan: niet pre-orderen, tenzij het heel kort voor de release is en je wil een bonus meepakken.
Bulls @NLxAROSA12 januari 2023 08:40
Die pre order bonussen moeten ze ook afschaffen, bewust game content achterhouden om te verkopen aan de ongeduldigen. Of nog erger, dat het later niet eens meer is te bemachtigen als de game toch leuk blijkt en je de extra content wel had willen hebben. We maken het er zelf ook naar om ze te belonen voor deze praktijken.

https://youtu.be/MemDiZWK4lM
Lekker Ventje @Rhinosaur12 januari 2023 09:10
Waarom zou je digitale preorders verbieden maar wel toestaan dat je in de winkel mag preorderen? Dat is gewoon hetzelfde. Daarnaast is het ieders eigen keuze of hij wel of niet wil preorderen, alsof het met de kwaliteit van het spel te maken heeft. Zonder preorders was Battlefield 2042 net zo ruk geweest.
Freakiebeakie @Rhinosaur12 januari 2023 13:34
Pre order blijft inderdaad een raar iets. Het is net zoiets als een auto kopen waarvan je niks weet behalve dat ie vier wielen en een stuur heeft.
Mayonaise @Xm0ur3r11 januari 2023 20:45
Oef, dit zeg zelfs veel over de gameplay dan. Ze gaan a la BF2042 een marketingcampagne opbouwen voor een broken game.
supertanno @Mayonaise11 januari 2023 20:56
Skull & Bones lijkt wel echt de tijd en ruimte te krijgen om gefixt te worden, ik zou nog niet te voorbarig zijn met roepen dat het een broken game is.
Psyonara @supertanno11 januari 2023 21:46
Voorgaande gameplay trailers/showcases lieten niet echt interessante gameplay zien. Schepen zien er wel tof uit en het customizen ook. Maar combat e.d. was alles behalve interessant voor een Triple A game.

Black Flag was populair, maar boduren er niet op voort. En gezien BGE II ook in Dev hel zit, en nog andere turbulentie aan drama gaande is bij Ubisoft. En er zijn eventueel nog andere mogelijke titels in productie.
En laatste paar jaar hebben ze ook support laten vallen van een game of 2.

Zijn mijn persoonlijke verwachten niet echt hoog, en denk ook dat Ubisoft niet echt weet welke kant ze moeten opgaan. Snap dat ze bepaalde trends willen volgen maar daar hebben ze ook niet echt grip op.

Buiten AC games hebben ze 3/4 live service shooters.

Enige waar ik naar uit kijk van hun is Crew 3 maar daar is het ook verdacht stil om laatste 14 maand. Als het niet langer is.

En gezien ze vorig jaar ook 3/4 games hebben ge-canceled.
Ziet het er niet allemaal belovend uit.
Chinco @Psyonara12 januari 2023 01:42
Enige waar ik naar uit kijk van hun is Crew 3 maar daar is het ook verdacht stil om laatste 14 maand. Als het niet langer is.
Was die niet geannuleerd?
Psyonara @Chinco12 januari 2023 11:28
Geen idee eerlijk gezegt zou best mogelijk zijn.
mhnl1979 @Psyonara12 januari 2023 06:56
Hopelijk is er geen Splinter Cell geannuleerd. Daar kijk ik wel naar uit.
batjes @Psyonara12 januari 2023 07:48
En gezien ze vorig jaar ook 3/4 games hebben ge-canceled.
Daar zou ik me niet zo'n zorgen over maken, dat is eerder een kwestie van dat Ubisoft daar nu wat opener over is (of we er gewoon meer van meekrijgen).
Al die grote publishers cancelen elk jaar wel een paar games.

[Reactie gewijzigd door batjes op 26 juli 2024 07:03]

Psyonara @batjes12 januari 2023 11:33
Klopt dat grote publishers vaak games cancelen, Maar Ubi heeft de laatste jaren niet veel van zich laten zien, buiten drama om e.d.

En dan toch wat grote dingen zeggen, niet dat ik me er zorgen over maak gezien Ik Ubi een van de saaiste uitgevers vind van de laatste 10 plus jaar.
Op zeldzame momenten announcen ze iets interessants.

En eerlijk gezegt vallen alle grote publishers me de laatste zoveel xx aantal jaar tegen.
Beakzz @supertanno12 januari 2023 00:16
Broken niet, maar wel saai en inspiratieloos zover ik heb kunnen zien.

Dit is duidelijk een verplicht nummertje omdat de regering van Singapore de investeerder is en ze hebben Black flag gepakt en er een stukje uitgeknipt waarin het vragen erg goed was, maar het enteren van een schip hebben ze dan weer niet overgenomen.

Nog erger is dat Valhalla vanwege deze game minder op varen gericht moest zijn (in een Viking game 🤯) om niet in hetzelfde vaarwater te zitten :+

En dat ze nu zeggen dat de marketing beter moet in plaats van de gameplay geeft ook niet veel hoop.
StGermain @Beakzz12 januari 2023 00:29
Met vikingschepen zeeslagen voeren lijkt mij nu zowiezo ook minder doenbaar.
TIGER79 @supertanno12 januari 2023 08:41
Kan nog steeds misgaan, kijk maar naar Anthem.... Geen Ubisoft, maar toch elke keer uitgesteld en in principe hebben ze alle tijd van de wereld (7 jaar) gekregen om een goed spel neer te zetten... maar als management vervolgens ruk is kun je er ook wel 10 jaar tegenaan gooien en zal het resultaat hetzelfde zijn : bagger...
Lekker Ventje @TIGER7912 januari 2023 09:13
De remake van Anthem zag er goed uit maar EA wilde niet meer helaas.
TIGER79 @Lekker Ventje12 januari 2023 09:59
Owh aan de kennis en kunde van de ontwikkelteams lag het zeker niet, zoals ik al zei : management :(
Freakiebeakie @supertanno12 januari 2023 13:35
Het was een broken game en ik hoop echt dat het ze lukt om er nog wat van te maken, Ik zou namelijk heel graag een goeie pirate game willen spelen :D
CopyCatz @Xm0ur3r11 januari 2023 21:32
Wat zouden ze daar uberhaupt mee bedoelen, cease & desist op de review van Jurian ofzo? Ik blijf me verbazen over de mindset van managers en marketeers.
dasiro @Xm0ur3r11 januari 2023 21:45
met zulk een negatieve koptekst als die preview van tweakers lijkt dat ook wel nodig. Vroeger stond de conclusie op het einde en was de kop nog wat neutraal om ervoor te zorgen dat mensen de moeite deden om iets te lezen/kijken.
pedra @Xm0ur3r11 januari 2023 22:28
Inderdaad. Gaat meer om macrotransacties en marketing dan een leuk spel neerzetten
Audione0 @Xm0ur3r12 januari 2023 00:10
Grappig dat een spel pas goed is als als de marketing op orde is..

wat een vies spel wat hier gespeeld wordt.

#laat dit spel lekker liggen, geen euro waard#
vectormatic 11 januari 2023 20:44
Focussen op grote bekende titels, dus de komende vijf jaar netjes elk jaar far cry en assassins creed and thats it...

Gaap
Ome Ernst @vectormatic11 januari 2023 20:53
Hoe erg ik het ook met je eens ben, het grote publiek koopt het, en er worden bakken met geld verdiend.
Zelf zit ik in niches ( oa. duikboot, hardcore simracen, cqb/swat ) games, en ik kan echt jaren met spellen doen, maar ik weet dat ik daar, samen met anderen, wel een uitzondering in ben.
h4ze @Ome Ernst11 januari 2023 21:04
Duikboot spellen?? :9
Psycho_Mantis @h4ze11 januari 2023 21:23
Submarine simulator 2023?
Ome Ernst @Psycho_Mantis11 januari 2023 21:32
"Just Dive 2023" xD
Ome Ernst @h4ze11 januari 2023 21:31
Ja. :P Vroeger was dat Silent Hunter 3, 4 en 5.
Tegenwoordig is het UBoat.
Cuqebaqer 11 januari 2023 20:57
Het is natuurlijk ook niet makkelijk om op zee in een toren te moeten klimmen en een gebied vrijspelen. Ubisoft kan prima elk jaar reskins met hetzelfde concept uit poepen. Echter als ze er van moeten afwijken word het lastig voor ze.
Vrijdag @Cuqebaqer11 januari 2023 21:10
Gewoon heel die zee volplempen met vuurtorens, of half gezonken schepen met een boven water uitstekende mast :P
bArAbAtsbB 11 januari 2023 20:53
Belachelijk dat uitstel van Skulls en Bones, niemand zit meer op deze game te wachten...de engine leek op de beelden die ik heb gezien behoorlijk verouderd. En een complete rebuild gaan ze niet doen dus wat blijft er over na 7 jaar uitstel?

Typisch probleem...zoveel geld in een game gepompt hebben over de jaren dat je hem wel moet uitbrengen ook al is het een gedrocht. ;)
Shizukana08 @bArAbAtsbB12 januari 2023 08:51
Dat het weer uitgesteld wordt was ik al niet bang voor, ik had het al zelfs verwacht!
Het project werd vanaf begin al geteisterd met problemen, als het niet om de game ging, ging het wel over seksuele intimidatie op de werkvloer (2018), waardoor alles stil heeft gelegen (vermoedelijk intern onderzoek heeft moeten plaats vinden). Ze hadden een visie in 2014, maar toen hadden ze luxe probleem. uiteindelijk zijn ze er toch wat meer bezig geweest E3 footage in 2017, hadden ze een concept maar kregen ze onverwacht een tegenstander, genaamd Sea of Thieves. Daarna bleken ze niet aan verwachtingen te kunnen voldoen en de gameplay was ruk.

Ben wel benieuwd wat de huidige pre-orders nu gaan doen, geld terug?

nog wat meer issues op tweakers

[Reactie gewijzigd door Shizukana08 op 26 juli 2024 07:03]

bArAbAtsbB @Shizukana0812 januari 2023 11:50
op een gegeven moment maakt het niet meer uit hoeveel en wat voor problemen er zijn, dan is de game in de ogen van de consumenten al mislukt....de studio zit er echter tot de nek in dus moet de game uitgebracht worden ook al is het een gedrocht.

ps een game pre-orderen zonder releasedatum is misschien ook wel een beetje te snel gedacht.

[Reactie gewijzigd door bArAbAtsbB op 26 juli 2024 07:03]

Turismo 11 januari 2023 21:11
En verders geen nieuws over Beyond Good & Evil 2, in ieder geval niet op de geschrapte game lijst, maar is onderhand wel vaporware aan het worden met het tempo dat het gaat.

.geek: Beyond Good & Evil 2 is langer in ontwikkeling dan Duke Nukem Forever
Codeandreams @Turismo12 januari 2023 08:29
Zo indd, die game is inmiddels al 'oud' voor hij uit is uberhaupt.
SinergyX
11 januari 2023 21:20
Resurgence, Heartlands, Xdefiant, Q, U, MQ2, 6 mobile, dit zijn de games waar ontwikkeling van de huidige 'betere' games voor moesten wijken, Division 2 werd op een laag pitje gezet en heeft nog steeds een flinke playerbase (zelfs Div1 nog), Settlers zou de 'nieuwe' reboot zijn van de legendarische titel.. wat niet meer werd dan een mobiele game op PC waarbij Flappybird nog betere diepgang heeft in gameplay.

Ondertussen flop de 1 na de andere game, Just dance, Rabbids, Riders republic, Extraction, Fenyx, die vage rollerblade game, dan nog die geweldige aanfluiting van Rocksmith+...
transform our biggest brands into truly global phenomenon with multiple offerings across platforms and business models
Dus niet alleen nieuwe deeltjes van dezelfde games, maar ook nog eens met ongetwijfeld 'interessante' business modellen (zullen ze NFT's al hebben overwogen? :P)

Zit die conference call te luisteren, godskolere kunnen ze die Fransen niet eens normaal English leren praten? Zelfs die vragen zijn amper te verstaan :/

Er zitten een paar interessante vragen tussen, blijkbaar is er ergens een 100 miljoen afgeschreven op een 'no further details' unreleased game, ben ik toch benieuwd welke dat zou zijn geweest.

Het is dus een verhoogde focus op hun core games, zoals ze in juli vorig jaar al hadden aangegeven, om dus hun grote titels 'full scale' te maken. Dus we krijgen straks FarCry Mobile, FarCry Moba, Farcry survival, Farcry Arena, Farcry 'bejeweled', en dat dus voor ook voor hun andere 2 titels :P

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 26 juli 2024 07:03]

zlpsycho 11 januari 2023 21:28
Ubisoft, EA, Activision. Allemaal vergane glorie. Ik koop er niks meer van.
TIGER79 @zlpsycho12 januari 2023 08:43
BioWare hoort daar, tot mijn spijt, ondertussen ook wel bij :(
Fuzzy-logics 11 januari 2023 21:36
Tsja wellicht hadden ze niet de coop uit Mario + Rabbids: Sparks of Hope moeten halen, deze zat wel in deel 1.

Ook eeuwig zonde dat zij de rechten van Might and Magic bezitten, vrees dat de nieuwe might and magic game (volgens sommige websites waren ze opzoek naar medewerkers voor deze nieuwe titel) weleens bij de geannuleerde games zou kunnen zitten.

Maar Ubisoft gaat nu lekker voor de simpele cashgrabs, ik sla Ubisoft weer lekker over de komende tijd net als EA.
EnigmaNL 11 januari 2023 21:41
Ze moeten werken aan het spel zelf, niet aan de marketing. Ik heb een tijdje terug de Technical Test gespeeld en het was werkelijk waar om te janken zo slecht. Niet alleen slecht maar ook helemaal niet leuk (en dat komt van iemand die Black Flag geweldig vind).

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